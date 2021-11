DGAP-News: ADX Energy Limited: Unabhängige Reservenzertifizierung zeigt eine 154%ige Steigerung der in ADXs Feldern erschlossenen 2P-Reserven (deutsch)

ADX Energy Limited: Unabhängige Reservenzertifizierung zeigt eine 154%ige Steigerung der in ADXs Feldern erschlossenen 2P-Reserven

DGAP-News: ADX Energy Limited / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Prognose

ADX Energy Limited: Unabhängige Reservenzertifizierung zeigt eine 154%ige

Steigerung der in ADXs Feldern erschlossenen 2P-Reserven

05.11.2021 / 15:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ADX Energy Ltd (ASX Code: ADX) teilt die Ergebnisse des unabhängigen

Expertenberichts (Competent Person's Report) mit, der von der

Zertifizierungs und Beratungsfirma RISC ("RISC CPR") durchgeführt wurde.

RISC wurde beauftragt, die erschlossenen Reserven der ADX Energy Ltd Gruppe

(ADX) der Felder Zistersdorf und Gaiselberg im Wiener Becken, Österreich

("Felder) zu prüfen. Die Felder befinden sich zu 100 % im Besitz der ADX.

Wesentliche Punkte:

- RISC Advisory Pty Ltd ("RISC") hat die unabhängige Zertifizierung

("Competent Reserves Report") der erschlossenen Reserven in den ADX-Feldern

Zistersdorf und Gaiselberg ("Felder") im Wiener Becken, Österreich,

abgeschlossen.

- RISC führte eine unabhängige Prüfung der von ADX in den Feldern

erschlossenen Reserven, Stichtag 1. Juli 2021, durch, einschließlich

Produktionsprognosen, Kostenschätzungen und Projektwirtschaftlichkeit.

- Zusammenfassung der Ergebnisse der RISC CPR ("Competent Person Report"):

- 1P (nachgewiesen) - berechnete erschlossene Reserven von 1.190.000 Barrel

Öläquivalent - ein Anstieg von 215 % im Vergleich zu einer früheren

Feld-Revision, die am 5. November 2020 veröffentlicht wurde (siehe Tabelle 1

in der originalen englischen Pressemitteilung).

- 2P (nachgewiesen + vermutet) - berechnete erschlossene Reserven von

1.850.000 Barrel Öläquivalent - ein Anstieg von 154 % im Vergleich zu einer

früheren Feld-Revision, die am 5. November 2020 veröffentlicht wurde (siehe

Tabelle 1).

- Der berechnete Nettokapitalwert der 1P- und 2P-Reserven beträgt 5,7 Mio.

EUR (ca. 8,7 Mio. AUD) bzw. 15,9 Mio. EUR (ca. 24,4 Mio. AUD).

- Die Zunahme der auditierten Reserven basiert auf den Möglichkeiten einer

Komplettierung bestehender Ölhorizonte in bestehenden Bohrungen ("Behind

Pipe") , die mittels eines geologischen Feld- und

Reservoir-Simulationsmodells der ADX identifiziert wurden, sowie auf einer

besser als prognostizierten Produktionsleistung des Feldes seit des letzten

CPR.

ADXs Executive Chairman, Ian Tchacos, sagte: "Die Ergebnisse des RISC CPR

bestätigen, dass die erschlossenen Reserven und das Produktionspotenzial der

ADX-Felder Gaiselberg und Zistersdorf deutlich über den bisherigen

Erwartungen liegen. Die aktuelle Leistung der Felder sowie die von RISC

unterstützten ADX-Arbeiten weisen auf ein beträchtliches

Behind-Pipe-Potenzial (bisher nicht produzierender Ölhorizont) hin, das zu

geringen Kosten erschlossen werden kann, um die Reserven, die zukünftige

Produktion und den Wert der Felder erheblich zu steigern. Die Assets sind

zwar ausgereift, werden aber sehr gut gewartet und erfüllen die höchsten

Umwelt- und Emissionsstandards. Die Assets bieten auch die Möglichkeit,

weiteren Wert für die Aktionäre zu schaffen und durch den zukünftigen

Einsatz des Projekts zur Wasserstoffproduktion und -speicherung im Wiener

Becken nachaltige Vorteile für den Umweltschutz zu erzielen, wodurch die

Felder im Wiener Becken über viele Jahre hinweg einen wirtschaftlichen

Mehrwert generieren werden."

Anmerkung 1: nachgewiesene und vermutete erschlossene produzierende und

erschlossene nicht produzierende Reserven.

Der Stichtag der Reserven- Prüfung durch RISC ist der 1. Juli 2021. Die

erschlossenen Reserven wurden in produzierende und nicht produzierende

Reserven unterteilt. Die erschlossenen produzierenden Reserven umfassen Öl-

und Gasmengen aus bestehenden produzierenden Bohrungen, während die nicht

produzierenden erschlossenen Reserven aus zuvor nicht produzierenden

Ölhorizonten (Behind-Pipe-Reservoirs) stammen, die zu produzierenden

Reserven werden, sobald die Bohrungen perforiert sind, um das erbohrte Öl

und Gas zu erreichen und zu fördern.

Ein Vergleich der RISC-CPR-Bewertung mit der vorherigen CPR-Bewertung mit

Stichtag 31. Dezember 2019, die am 5. November 2020 veröffentlicht wurde,

ist in Tabelle 1 unten dargestellt. Die zuvor berichteten äquivalenten

Reserven, die zum 1. Juli 2021 angepasst wurden, werden durch Abzug der

Produktion zwischen 31. Dezember 2019 und 1. Juli 2021 berechnet. Für die

Kategorien der erschlossenen 1P- und 2P-Reserven wird eine positive

Abweichung von 215 % bzw. 154 % zwischen den in dieser Pressemitteilung

bekannt gegebenen RISC-CPR-Reserven und den von ADX am 5. November 2020

gemeldeten CPR-Reserven geschätzt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des

RISC CPR ist in Anhang 1 zu finden. Die RISC CPR-Nettokapitalwerte (Net

Present Values, "NPV") sind für zukünftige Cashflows der entsprechenden

Reservenszenarien angegeben. Alle Reserven basieren auf den internationalen

PRMS ("Petroleum Resource Managment Sytsem) -Reservenklassifikationen (siehe

unten).

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Vergleich zwischen RISC CPR- und früheren CPR-Reserven für ADX-Felder

Anmerkungen:

1. ADX hält eine 100%ige Betriebsbeteiligung an den Feldern.

2. Der fiktive Bezugspunkt für die Reserven ist die Genehmigungsgrenze oder

der Einlaufteil der Exportleitung.

3. Es wurden deterministische Bewertungsmethoden verwendet.

4. Die zugehörigen Gasressourcen beinhalten die zusammen mit dem Gas

verkauften Inertstoffe.

5. Es gibt keinen Verbrauch von Brennstoffen und Fackelgas auf den Feldern.

6. BOE bedeutet Barrel Öläquivalent einschließlich gelöstes Gas.

7. Die Umrechnungsfaktoren sind 1,124 m3/Tonne Öl, 165,4 sm3 Gas pro BOE und

ein höherer Heizwert bei Gas von 40,7 MJ/sm3.

8. Ölpreisprognose von 65 USD/bbl (55 Euro/bbl) ab 2021 unverändert.

9. Gaspreisprognose - der prognostizierte Sommerpreis liegt bei 0,14 Euro/m3

und der Winterpreis bei 0,16 Euro/m3.

10. Es wurde ein Körperschaftssteuersatz von 25 % in Österreich zugrunde

gelegt.

11. Es wurde eine Währungsumrechnung von 1,18 Euro pro USD verwendet.

PRMS (2018) Reserven-Klassifizierungen, die in dieser Mitteilung verwendet

werden

1P. Bezeichnet eine niedrige Schätzung der Reserven (d. h. der

nachgewiesenen Reserven). Äquivalent zu P1.

2P. Bezeichnet die beste Schätzung der Reserven. Die Summe aus

nachgewiesenen und vermuteten Reserven.

3P. Bezeichnet die hohe Schätzung der Reserven. Die Summe aus nachgewiesenen

plus vermuteten plus möglichen Reserven.

1. Erschlossene Reserven sind die Mengen, die voraussichtlich aus

bestehenden Bohrungen und Anlagen gewonnen werden können.

a. Erschlossene produzierende Reserven werden voraussichtlich aus für die

Förderung vorbereiteten Abschnitten gewonnen, die zum Zeitpunkt der

Schätzung offen sind und produzieren.

b. Erschlossene nicht produzierende Reserven umfassen aufgelassene und

"Behind-Pipe"-Reserven, deren Förderung zu geringen Kosten erfolgen kann.

2. Unerschlossene Reserven sind Mengen, die laut Erwartung durch erhebliche

zukünftige Investitionen gewonnen werden können.

A. Nachgewiesene Reserven sind jene Erdölmengen, von denen durch die Analyse

geowissenschaftlicher und technischer Daten mit hinreichender Sicherheit

angenommen werden kann, dass sie aus bekannten Reservoirs und unter

definierten technischen und kommerziellen Bedingungen kommerziell förderbar

sind. Werden deterministische Methoden angewandt, so soll der Begriff

"angemessene Gewissheit" ein hohes Maß an Vertrauen in die Gewinnung der

Mengen ausdrücken. Werden probabilistische Methoden angewandt, sollte eine

Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % bestehen, dass die tatsächlich

geförderten Mengen der Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

B. Vermutete Reserven sind die zusätzlichen Reserven, die nach der Analyse

geowissenschaftlicher und technischer Daten mit geringerer

Wahrscheinlichkeit gefördert werden als die nachgewiesenen Reserven, aber

mit größerer Sicherheit als die möglichen Reserven. Es ist gleichermaßen

wahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen größer oder

kleiner sind als die Summe der geschätzten nachgewiesenen und vermuteten

Reserven (2P). In diesem Zusammenhang sollte bei Anwendung probabilistischer

Methoden eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 % bestehen, dass die

tatsächlich geförderten Mengen der 2P-Schätzung entsprechen oder diese

übersteigen.

C. Mögliche Reserven sind die zusätzlichen Reserven, die nach der Analyse

geowissenschaftlicher und technischer Daten mit geringerer

Wahrscheinlichkeit gefördert werden können als die wahrscheinlichen

Reserven. Die Gesamtmengen, die letztendlich aus dem Projekt gefördert

werden, übersteigen mit geringer Wahrscheinlichkeit die Summe aus

nachgewiesenen plus wahrscheinlichen plus möglichen (3P) Reserven, was dem

Szenario mit der höchsten Schätzung entspricht. Wenn probabilistische

Methoden verwendet werden, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 10

% bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen die 3P-Schätzung

erreichen oder übersteigen. Mögliche Reserven, die sich außerhalb des

2P-Bereichs befinden (die nicht dem 2P-Szenario entsprechen), dürfen nur

dann vorhanden sein, wenn die kommerziellen und technischen Reifekriterien

erfüllt sind (die das mögliche Erschließungsausmaß einschließen).

Eigenständige mögliche Reserven müssen sich auf ein kommerzielles 2P-Projekt

beziehen.

Umfang der RISC CPR

RISC führte eine unabhängige Prüfung der ADX-Feldbewertungen durch,

einschließlich Produktionsprognosen, Kostenschätzungen und

Projektwirtschaftlichkeit. Die Produktion aus bestehenden Bohrungen wird als

erschlossene Produktion eingestuft. Die geplante erneute Produktion aus

neuen Abschnitten in bestehenden Bohrungen wird als "erschlossen nicht

produzierend" (Developed Non-Producing) klassifiziert.

Die CPR bietet eine unabhängige Prüfung der von ADX durchgeführten Reserven-

und Ressourcenbewertung, einschließlich:

- 1P und 2P erschlossene produzierende Reserven.

- 1P- und 2P-erschlossene nicht produzierende Reserven aus der zur erneuten

Produktionsaufnahme vorbereiteten Bohrungen.

- 2C eventuelle Ressourcen, falls zutreffend.

- Projektwirtschaftlichkeit und NPV.

RISC hat auch eine Bewertung in Bezug auf die Gültigkeit der

ADX-Simulationsfallprognosen vorgenommen.

Vergleich der RISC CPR-Ergebnisse mit dem ADX Reservoir-Simulationsmodell

ADX stellte RISC seine vollständigen geologischen und historisch

verifizierten dynamischen Modelle für die sarmatischen (Neogen) Reservoirs

in den Ölfeldern Gaiselberg und Zistersdorf zur Verfügung. Dies umfasste die

Produktionsgeschichte bis Ende April 2021, den prognostizierten Zeitplan der

Aufwältigungsarbeiten und Aktivitäten sowie Prognosen für die kleineren

Reservoirs Gaiselberg und Zistersdorf.

Der RISC CPR basiert auf einer Überprüfung der neuen Arbeiten, die von ADX

durchgeführt wurden:

- sowohl historische als auch aktuelle Produktionsdaten der Felder und

einzelner Produktionsbohrungen;

- ein neu bearbeiteter seismischer 3D-Datensatz und die umfangreiche

Datenbank der Bohrungen, die in ein geologisches 3D-Modell für das Feld

einfließen;

- ein auf die Geschichte abgestimmtes Reservoir-Simulationsmodell und

- die Verwendung eines Reservoir-Simulationsmodells zur Vorhersage

zukünftiger Produktions- und Reservenschätzungen (ADX-Simulationsmodell).

Die nachstehende Tabelle 2 zeigt eine Aufschlüsselung der produzierenden

Reserven im Vergleich zu den produzierenden und nicht produzierenden

Reserven. Nicht produzierende Reserven oder Behind-Pipe-Reserven machen etwa

50 % der Reserven aus und stellen einen wichtigen Wertzuwachs für den

Cashflow und die Wirtschaftlichkeit des Feldes dar.

Tabelle 2 zeigt: Aufschlüsselung der Ergebnisse von RISC CPR und des

ADX-Simulationsmodells

Anmerkung 1: RISC ist der Ansicht, dass das ADX-Simulationsmodell zweckmäßig

und nützlich für die Quantifizierung von Möglichkeiten einer erneuten

Produktionsaufnahme ist. RISC ist der Ansicht, dass die Simulationsprognose

ein hohes Niveau darstellt, sofern sie nicht durch weitere Ergebnisse

validiert wird, und ein intermediäres Szenario als 2P verwendet wird.

Anmerkung 2: Der angegebene Kapitalwert ist nach Steuern und basiert auf

einem Ölpreis von 65 USD/Barrel, der ab 2021 konstant bleibt. Die

angegebenen Kapitalwerte werden mit 8 % real (ca. 10 % nominal) abgezinst.

Der angegebene Kapitalwert entspricht nicht unbedingt dem Marktwert.

Strategie zur Förderung der Felder

Bei den Feldern handelt es sich um mehrfach gestapelte Sandstein

Lagerstätten. Die ölführenden Horizonte wurden weitgehend von unten nach

oben erschlossen. Der Hauptantriebsmechanismus ist ein starker Randwasser

Aquifer, der lokal durch Wassereinpressung ergänzt wird. ADX hat zur

weiteren Erschließung der verschiedenen Zonen mindestens 32 bestehende

Bohrungen für eine erneute Produktionsaufnahme identifiziert.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Strukturmodell des Feldes Gaiselberg mit den wichtigsten ölproduzierenden

sarmatischen (Neogen) Reservoireinheiten (Sandstein Lagerstätten). Die

Lagerstätten werden an der Basis durch die Steinberg-Verwerfung begrenzt und

innerhalb des Feldes wurden Verwerfungen modelliert. Das Feld ist mit einer

großen Anzahl von Produktionsbohrungen und Produktionsleistungsdaten seit

1938 gut bewertet. Der Umriss der Gaiselberg-Förderlizenz ist in orange

dargestellt. Nördlich des Feldmodells sind einige der "RAG"-Bohrungen des

ADX-Feldes Zistersdorf zu sehen.

Abbildung 2 zeigt: Karte der ADX-Produktions- und Explorationslizenzen in

Österreich, einschließlich der Felder Gaiselberg und Zistersdorf (weisse

Polygone) im Wiener Becken.

Die Berechnungen des ADX-Simulationsmodells umfassen erschlossene

produzierende Ressourcen und erschlossene nicht-produzierende Ressourcen aus

zur erneuten Produktionsaufnahme vorbereiteten Bohrungen und neuen

seichteren noch nicht erschlossenen Zonen. Der Großteil der Arbeiten zur

erneuten Produktionsaufnahme findet innerhalb der nächsten 10 Jahre statt,

die letzten Arbeiten sind für 2042 geplant. Die Vorbereitung von Bohrungen

zur erneuten Produktionsaufnahme in seichteren Zonen würde erst dann

erfolgen, wenn die Produktion aus der aktuellen (tieferen) Zone

unwirtschaftlich geworden ist. Dies erklärt den verlängerten Zeitplan für

die Arbeiten zur erneuten Produktionsaufnahme in den ADX-Feldern.

RISC ist ebenfalls der Meinung, dass die Felder durch

Behind-Pipe-Möglichkeiten erhebliche Reserven gewinnen werden. Das Szenario

des ADX-Simulationsmodells stellt eine beträchtliche Möglichkeit dar, die zu

relativ geringen Kosten umgesetzt werden kann. RISC hat angemerkt, dass die

im ADX-Simulationsmodell prognostizierten zusätzlichen Volumina bei späteren

Reservenbewertungen möglicherweise in eine 1P (bewiesene)

-Reservenklassifizierung umgewandelt werden könnten, wenn die

ADX-Förderstrategie umgesetzt und die Simulationshistorie durch die

tatsächliche Produktion und die Ergebnisse der wichtigsten

Aufwältigungsarbeiten validiert wird.

Ältere Produktionsbohrungen haben über 60 Jahre im Feld Gaiselberg und über

30 Jahre im Feld Zistersdorf produziert. Das Alter der im Jahr 2040 zur

erneuten Produktionsaufnahme vorbereiteten Bohrungen wäre geringer als die

Lebensdauer dieser historischen Bohrungen. Es wird daher nicht erwartet,

dass die Integrität der Bohrungen ein Problem darstellt. Trotz des längeren

Zeitraums bis zur erneuten Produktionsaufnahme einiger dieser Bohrungen ist

RISC der Ansicht, dass die Ressourcen die Klassifizierung als Reserven (im

PRMS Sinn) erfüllen.

Personen, die Informationen über Kohlenwasserstoffe zusammenstellen.

Gemäß den Anforderungen der ASX-Kotierungsregel 5.31 wurden die ungeprüften

technischen Informationen und Informationen über Reserven in dieser

Mitteilung unter der Aufsicht von Herrn Paul Fink erstellt. Herr Fink ist

Technischer Direktor von ADX Energy Limited, ist ein qualifizierter

Geophysiker mit 23 Jahren technischer, kommerzieller und

Management-Erfahrung in der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Öl-

und Gasressourcen. Herr Fink hat der Aufnahme dieser Informationen in der

Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt. Herr Fink ist

Mitglied der EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) und

der FIDIC (Federation of Consulting Engineers).

Berichtsstandards

Reserven und Ressourcen werden in Übereinstimmung mit den Definitionen von

Reserven, Eventualressourcen und prospektiven Ressourcen und den Richtlinien

des Petroleum Resources Management System (PRMS) berichtet, das vom Oil and

Gas Reserves Committee der Society of Petroleum Engineers (SPE)

ausgearbeitet und von der American Association of Petroleum Geologists

(AAPG), World Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation

Engineers (SPEE), Society of Exploration Geophysicists (SEG), Society of

Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA) und European Association of

Geoscientists and Engineers (EAGE) überprüft und mitfinanziert wurde.

Überarbeitet im Juni 2018.

Unabhängigkeit von RISC

RISC hat keine finanzielle Beteiligung, außer hinsichtlich der Höhe der für

die Erstellung dieses Berichts erhaltenen Honorare, oder eine andere

Beteiligung an den bewerteten Assets. Folglich könnte vernünftigerweise

angenommen werden, dass dies unsere Fähigkeit beeinträchtigt, eine

unvoreingenommene Meinung über diese Assets abzugeben. RISC macht die

folgenden Angaben:

- RISC ist hinsichtlich ADX unabhängig und bestätigt, dass kein

Interessenkonflikt mit einer an dem Auftrag beteiligten Partei besteht;

- Gemäß den Auftragsbedingungen zwischen RISC und ADX erhält RISC ein

zeitabhängiges Honorar, wobei kein Teil des Honorars von den erzielten

Schlussfolgerungen oder dem Inhalt oder der künftigen Verwendung dieses

Berichts abhängt. Abgesehen von diesem Honorar erhielt und erhält RISC keine

direkten oder indirekten finanziellen oder sonstigen Vorteile für oder im

Zusammenhang mit der Erstellung dieses Berichts;

- Weder die Direktoren von RISC noch die Mitarbeiter, die an der Erstellung

dieses Berichts beteiligt waren, haben eine wesentliche Beteiligung an ADX

oder an einer der hier beschriebenen Liegenschaften.

RISC hat eine unabhängige Prüfung der erschlossenen Reserven durchgeführt

und der Aufnahme von Informationen, die als von RISC geprüfte Werte in

dieser Mitteilung angegeben werden, zugestimmt.

Von Ian Tchacos, Executive Chairman, zur Einreichung genehmigt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ian Tchacos

Executive Chairman

ian.tchacos@adxenergy.com.au

Paul Fink

Chief Executive Officer

paul.fink@adx-energy.com

Tel. +61 (8) 9381 4266

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

