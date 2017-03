DGAP-News: ADO Properties S.A. beendet Geschäftsjahr 2016 mit weiterem starkem Wachstum (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties S.A.":

ADO Properties S.A. beendet Geschäftsjahr 2016 mit weiterem starkem Wachstum

22.03.2017 / 07:00





- Starkes Wachstum der Erträge aus Vermietung (+36,5%)

- Steigerung von EBITDA aus Vermietung (+30,7%) und FFO1 (+41,7)

- Signifikantes Mietwachstum um 6,0 % auf Like-for-like-Basis

- Akquisitionen und Bewertungsgewinne erhöhen Portfoliowert auf EUR 2,3 Mrd.

- Net Asset Value je Aktie steigt zum 31. Dezember 2016 um rund 50% auf EUR 36,08 (31. Dezember 2015: EUR 24.10)

- Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr Dividend 2016 von EUR 0,45 je Aktie (2015: EUR 0,35 je Aktie)

- Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 - Anstieg des FFO 1 auf rund EUR 60 Mio. bis zum Jahresende nach Investition aktueller Cash-Positionen erwartet

Berlin, 22. März 2017 - ADO Properties S.A., das einzige im Prime Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnimmobilienunternehmen, ist im Geschäftsjahr 2016 deutlich gewachsen. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Jahresfinanzbericht für das Jahr 2016 hervor.

Weitere Verbesserungen der operativen Kennzahlen Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties erhöhten sich im Jahr 2016 um 36,5% auf EUR 89,8 Millionen (2015: EUR 65,8 Millionen). Gründe für den Anstieg waren vor allem das deutliche Mietwachstum um 6,0% auf Like-for-like-Basis sowie die weitere Vergrößerung des Wohnimmobilienportfolios. Das EBITDA aus Vermietung stieg um 30,7% von EUR 48,5 Millionen im Jahr 2015 auf EUR 63,4 Millionen im Gesamtjahr 2016.

Der FFO1 (ohne Veräußerungsgewinne) erhöhte sich um 41,7% auf EUR 43,5 Millionen (2015: EUR 30,7 Millionen), was einem FFO1 je Aktie von EUR 1,11 entspricht (2015: EUR 1,04 je Aktie). Der Anstieg ist insbesondere auf die starke operative Geschäftsentwicklung sowie auf die relative Verbesserung bei den Zinskosten zurückzuführen.

Die durchschnittliche Ist-Miete im Wohnungsportfolio stieg zum Ende des vierten Quartals 2016 auf EUR 6,11 pro Quadratmeter und Monat (31. Dezember 2015: EUR 5,82). Die Leerstandsrate im Wohnimmobilienportfiolio wurde von der Gesellschaft von 4,0% zum 31. Dezember 2015 auf 2,5% zum 31. Dezember 2016 erneut verringert.

Zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen und weiterer Ausbau des Portfolios Zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen, die insgesamt einen Nettokapitalzufluss von EUR 293 Millionen generierten, schufen die Voraussetzungen für weitere Akquisitionen, die schwerpunktmäßig in attraktiven Innenstadtlagen von Berlin erfolgten. Infolgedessen wuchs das Portfolio von ADO Properties um EUR 824 Millionen auf ein wertmäßiges Volumen von EUR 2,326 Milliarden zum 31. Dezember 2016 an. Es umfasste zu diesem Stichtag 18.700 Einheiten, davon 17.701 Wohneinheiten (31. Dezember 2015: 14.856 Wohneinheiten). Der Net Asset Value des Portfolios erhöhte zum 31. Dezember 2016 auf EUR 1,591 Milliarden beziehungsweise EUR 36,08 je Aktie.

Konservative Finanzierungsstrategie Die Finanzierungsstruktur von ADO Properties blieb mit einem LTV von 31,4% zum Ende des Berichtszeitraumes und einer durchschnittlichen Verzinsung der Kredite von 2,1% weiterhin sehr konservativ. Nahezu alle Kredite haben einen festen Zinssatz oder sind entsprechend abgesichert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Kredite belief sich zum Berichtsstichtag auf rund 5,3 Jahre. ADO Properties wird auch künftig an dieser konservativen Finanzierungsstruktur festhalten und strebt auch nach Umsetzung weiterer Akquisitionen einen LTV von rund 45% an.

FFO 1 von rund EUR 60 Millionen für das Gesamtjahr 2017 erwartet "Unsere beiden erfolgreichen Kapitalerhöhungen, die beträchtliche Zahl von Akquisitionen und die Verbesserungen bei unseren operative Kennzahlen zeigen sehr gut, dass wir in der Lage sind, die Erwartungen unserer Investoren zu erfüllen. Mit unserer vollintegrierten Managementplattform und unserer ergebnisorientierten Unternehmenskultur ist unsere Gesellschaft gut darauf vorbereitet, für unsere Investoren auch künftig attraktive Renditen zu erzielen", sagt Rabin Savion, CEO von ADO Properties. "Wir rechnen für ADO Properties mit weiterem Wachstum und Wertsteigerungen. Zum Jahresende 2017 erwarten wir einen FFO 1 von mindestens EUR 60 Millionen, nachdem wir unsere aktuelle Liquidität von rund EUR 150 Millionen investiert haben. Für das Geschäftsjahr 2016 haben wir eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,45 pro Aktie vorgeschlagen, was einer nahezu 30-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Fundamentaldaten für Berlin stützen unsere Prognose. Sie sind solide und verbessern sich von Jahr zu Jahr. Berlin zieht weiterhin neue Einwohner aus allen Altersgruppen an, die die kosmopolitische Kultur der Stadt schätzen. Das daraus resultierende Bevölkerungswachstum führt zu einer weiteren Wohnungsknappheit im Berlin, die noch mehrere Jahre anhalten dürfte. Insofern bleiben die makroökonomischen Aussichten für Wohnimmobilieninvestments sehr positiv."

Kennzahlen 31.12.16 31.12.15 Differenz Differenz absolut prozentual Erträge aus Vermietung, in 89,8 65,8 24,0 36,5% Mio. EUR EBITDA aus Vermietung, in 63,4 48,5 14,9 30,7% Mio. EUR EBITDA, in Mio. EUR 66,6 50,0 16,6 33,2% FFO 1 aus Vermietung in 43,5 30,7 12,8 41,7% Mio. EUR FFO 1 je Aktie, EUR 1,11 1,04 0,07 6,7% FFO 2 (inkl. 46,7 32,2 14,5 45,0% Veräußerungs-erlöse), in Mio. EUR EPRA NAV, in Mio. EUR 1.591 844 747 88,5% EPRA NAV je Aktie, EUR 36,08 24,10 LTV, in Prozent 31,4% 43,6% Wohneinheitens 17.701 14.856 2.845 19,2% Portfoliowert in Mio. EUR 2.326 1.502 824 54,9% Ist-Miete (Wohnungen) in 6,11 5,82 EUR/qm/Monat Leerstandsrate Wohnungen, 2,5% 4,0% in Prozent Instandhaltungsaufwand und 28,10 20,80 CAPEX, in EUR pro Quadratmeter p. a. Über ADO Properties

ADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich im Wohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 18.700 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 20 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 26 493 412 Fax: +352 27 860 722 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.immo ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

