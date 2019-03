DGAP-News: ADO Properties S.A.: Moshe Lahmani legt sein Verwaltungsrat-Mandat nieder, Kooptation von Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

ADO Properties S.A.: Moshe Lahmani legt sein Verwaltungsrat-Mandat nieder, Kooptation von Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie

ADO Properties S.A.: Moshe Lahmani legt sein Verwaltungsrat-Mandat nieder,

Kooptation von Moshe Dayan und Dr. Sebastian-Dominik Jais

12.03.2019 / 19:21

Am heutigen Tag hat Herr Moshe Lahmani sein Amt nicht-exekutives

Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats der ADO Properties S.A.

mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Die Niederlegung ist eine Folge davon, dass die Shikun and Binui Ltd.,

Israel, am 11. März 2019 in mehreren Transaktionen ihre Aktien an der

ADO Group Ltd, Israel (ADO Group), in Höhe von 30% des ausgegebenen

und eingezahlten Aktienkapitals verkauft hat. Moshe Lahmani ist CEO

der Shikun and Binui Ltd.

ADO Group Ltd. hält insgesamt 38,21% der Aktien an ADO Properties S.A.

Herr Moshe Dayan wurde durch Kooptierung durch den Verwaltungsrat als

Nachfolger von Herrn Moshe Lahmani als neues Mitglied und Vorsitzender

des Verwaltungsrats ernannt. Es handelt sich hierbei um eine

vorübergehende Ernennung bis zu ihrer Bestätigung durch die nächste

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft. Herr Moshe Dayan (67) ist

Gründer und CEO von Dune International Sàrl, Luxemburg und

langjähriger CEO verschiedener großer Gesellschaften in Israel.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dr.

Sebastian-Dominik Jais (43) durch Kooptierung zum neuen Mitglied des

Verwaltungsrates zu ernennen. Es handelt sich ebenfalls um eine

vorübergehende Ernennung bis zu ihrer Bestätigung durch die nächste

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft.

Herr Sebastian-Dominik Jais ist Partner bei Apollo Management

International LLP, London und verfügt über umfangreiche Expertise im

Bereich der Immobilienfinanzierung und war tätig für Hudson Advisors

Germany GmbH, Frankfurt und Citigroup London.

Der Verwaltungsrat von ADO Properties S.A. dankt Herrn Moshe Lahmani

für sein Engagement für ADO Properties sowie für seine

verantwortungsvolle und professionelle Arbeit.

"Wir sind stolz auf die jahrelange Zusammenarbeit mit Herrn Moshe

Lahmani und wir danken ihm ganz herzlich für sein Vertrauen und seine

Unterstützung. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt

Rabin Savion, CEO von ADO Properties.

°