DGAP-News: ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle über Deutschlands führenden Projektentwickler Consus Real Estate AG (deutsch)

ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle über Deutschlands führenden Projektentwickler Consus Real Estate AG

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle über Deutschlands

führenden Projektentwickler Consus Real Estate AG

29.06.2020 / 07:01

ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle über Deutschlands führenden

Projektentwickler Consus Real Estate AG

- Zusammenschluss zur viertgrößten börsennotierten

Wohnimmobiliengesellschaft in Europa mit einer einzigartigen

Wachstumspipeline in Deutschland

- Gesamtportfolio soll auf ca. EUR 14 Milliarden anwachsen, davon mehr als

2/3 in den Top-7 Städten Deutschlands

- EUR 1,2-1,8 Milliarden Net Asset Value-Steigerungspotenzial aus den

laufenden "build-to-sell" und "build-to-hold" Entwicklungsprojekten von

Consus, welches zusammen mit den Synergien ein mittelfristiges Ziel von >

EUR 70 NAV pro Aktie impliziert

- EUR 90-104 Millionen an finanziellen und operativen Synergien bis 2021

angestrebt

- Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von EUR 450 Millionen mit starker

unbedingter Unterstützung der Großaktionäre für Q3 2020 geplant

- ADO wird allen Minderheitsaktionären von Consus ein freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot zu gleichen Bedingungen unterbreiten

- Zudem hat ADO unwiderrufliche Zusagen erhalten, die nach Vollzug des

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zu einer Beteiligung an Consus von

über 80 % führen werden

Berlin, 29. Juni 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") hat heute beschlossen,

die Kontrolle über Consus Real Estate AG ("Consus"), Deutschlands größten

Wohnimmobilienentwickler, zu erwerben. Die Übernahme ergänzt den jüngsten

Zusammenschluss von ADO und ADLER Real Estate AG ("ADLER"), durch den nach

Gesamtimmobilienwert (GAV) die viertgrößte börsennotierte

Wohnimmobiliengesellschaft in Europa entsteht und die gleichzeitig eine

führende Position unter den Wohnimmobiliengesellschaften in Deutschland

einnimmt.

Führende vollintegrierte deutsche Wohnimmobiliengesellschaft mit bedeutender

Rolle bei der Reduzierung der Wohnungsknappheit

Mit Consus erwirbt ADO den führenden Wohnimmobilienentwickler in Deutschland

mit einer einzigartigen Projektpipeline von mehr als 10.000 qualitativ

hochwertigen Neubauwohnungen in den Top-7 Städten Deutschlands, die den Wert

des ADO-Portfolios nach Fertigstellung organisch auf ca. EUR 14 Milliarden

steigern wird. Die Transaktion wird die Qualität der Vermögenswerte von ADO

weiter verbessern und das Wachstum des Net Asset Values (NAV) in Zukunft auf

mehr als EUR 70 pro Aktie (vor der TERP-Anpassung der

Bezugsrechtskapitalerhöhung) steigern. Gleichzeitig wird ADOs Präsenz in den

deutschen Top-7 Städten, wo die Nachfrage nach Wohnraum am stärksten ist,

erhöht.

Nach dem Zusammenschluss wird ADO eine führende voll integrierte

Immobilienplattform, die die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienmarkt

vom Grundstückserwerb über die Planung und Entwicklung von Projekten bis hin

zur Hausverwaltung und Vermietung von Wohneinheiten abdeckt. Zudem wird ADO

von einem einzigartigen und sehr wertvollen firmeninternen "know-how" und

operativer Exzellenz profitieren.

ADO sichert sich durch den Zusammenschluss mit Consus Grundstücke für den

Wohnungsbau, um neue, stark nachgefragte Mietwohnungen durch die Entwicklung

von mehr als 10.000 Mieteinheiten in den deutschen Top-7-Städten

bereitzustellen, in denen die Nachfrage aufgrund der Urbanisierung deutlich

gestiegen ist.

Die Bundesregierung schätzt, dass die Fertigstellung von 375.000 neuen

Wohnungen pro Jahr erforderlich ist, um die Wohnungsknappheit zu bewältigen.

Obwohl die Zahl der erteilten Genehmigungen in den ersten vier Monaten des

Jahres 2020 um 4,5% auf 110.600 gestiegen ist, bleiben die Fertigstellungen

hinter den gesetzten Zielen zurück. Um die Wohnungsknappheit in Deutschland

zu verringern, wird ADO eng mit den Kommunen zusammenarbeiten.

Steigender und Wertzuwachs Cash-Flow

Die "build-to-hold" Entwicklungspipeline von Consus in den deutschen

Top-7-Städten soll eine Rendite der Nettomieteinnahmen in Höhe von 4,5

Prozent erzielen. Damit würde sie über der derzeitigen vergleichbaren

pro-forma Rendite der Nettomieteinnahmen von ADO/ADLER, die im Geschäftsjahr

2019 3,9 Prozent betragen hat, und weit über der ca. 3,0 Prozent

Marktrendite für neue Wohnprojekte in den Top-7 Städten Deutschlands liegen.

Derzeit beläuft sich der Bilanzwert des "build-to-hold" Vermögens von Consus

(GAV) auf ca. EUR 1 Milliarde, das nach der Fertigstellung mit einer Rendite

von 3,2 bis 3,6 Prozent bewertent wird. Dies führt zu einem deutlichen

Anstieg des NAV um ca. EUR 1,0 bis 1,6 Milliarde. Darüber hinaus werden ca.

EUR 0,2 Milliarden an Gewinnen aus dem "build-to-sell" Portfolio erwartet,

die größtenteils vor allem durch Forward Sales gesichert und von

institutionellen Käufern finanziert sind (entsprechend einem Bilanzwert von

EUR 1,8 Milliarden).

Die Betriebskosten sowie die Wartung sind bei neu gebauten Immobilien

niedriger, was zu höheren Nettobetriebsergebnis-Margen (NOI) führt. Darüber

hinaus wird ADO die neu gebauten Objekte zu geringen Grenzkosten der

bestehenden Plattform hinzufügen können. Es wird daher erwartet, dass die

EBITDA-Marge des neu gebauten Portfolios im Bereich von 85 bis 90 Prozent

liegen wird und damit 10 bis 15 Prozent höher sein wird als beim Erwerb

bestehender Objekte. Dies führt zu einer deutlich höheren Cash Conversion

sowie einem höheren FFO. Des Weiteren erwartet ADO, dass der Miet- und

Wertzuwachs für neu gebaute Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten

über dem Marktdurchschnitt liegen wird. Dadurch werden sich EBITDA und FFO 1

überproportional erhöhen.

Es wird erwartet, dass das "build-to-hold" Portfolio von Consus, nach

Fertigstellung in sechs bis acht Jahren, einen EBITDA-Beitrag von EUR 140

bis 160 Millionen aus Vermietungsaktivitäten erzielen wird. Zusammen mit dem

von ADO/ADLER ausgewiesenen EBITDA von EUR 245 Millionen für das

Geschäftsjahr 2019 führt dies, nach Abschluss der "build-to-hold" Projekte,

zu einem EBITDA von EUR 385 bis 405 Millionen für ADO.

Nach Fertigstellung der Entwicklungsprojekte soll das Portfolio auf ca. EUR

14 Milliarden wachsen, wobei mehr als 2/3 des Portfolios in den

Top-7-Städten Deutschlands angesiedelt sein sollen. Die vermietbare Fläche

(m2) wird voraussichtlich von 4,8 Millionen m2 auf ca. 5,5 bis 5,6 Millionen

m2 ansteigen, sobald die Projekte vollständig fertiggestellt sind.

EUR 90-104 Millionen an finanziellen und operativen Synergien für 2021

erwartet

Die Transaktion dürfte bis Ende 2021 signifikante Synergien von ca. EUR 90

bis 104 Millionen schaffen, von denen ca. EUR 13 bis 18 Millionen operative

Synergien aus dem Abbau von Infrastrukturkosten, der Reduzierung der

Marketingausgaben und anderen Einsparungen in der Verwaltung umfassen

werden. Diese Synergien ergänzen die Effizienzgewinne, die derzeit im Rahmen

der Zusammenführung von ADO und ADLER realisiert werden. Der überwiegende

Teil der Synergien, die sich auf ca. EUR 77 bis 86 Millionen belaufen, sind

finanzielle Synergien. Diese werden in naher Zukunft, nach Abschluss der

Übernahme von Consus, durch die Refinanzierung von Mezzanine- und

nachrangigen Projektfinanzierungen der Consus erreicht.

Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von EUR 450 Millionen mit starker

unbedingter Unterstützung der Großaktionäre

ADO beabsichtigt, wie bereits im Zusammenhang mit der Übernahme von ADLER

mitgeteilt, im dritten Quartal 2020 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung

durchzuführen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Um den Umfang der

Bezugsrechtskapitalerhöhung auf EUR 450 Millionen anzupassen, schlägt der

ADO-Verwaltungsrat als einmalige Maßnahme eine Aussetzung der Dividende für

2019 vor. Dies wird zu den gleichen Nettoerlösen für ADO und den gleichen

Netto-Investitionen der Aktionäre führen, während gleichzeitig die

Vorab-Kapitalanforderungen für die Aktionäre gesenkt werden. Die

Dividendenpolitik wird in Zukunft weiterhin eine Ausschüttung in Höhe von 50

Prozent des FFO 1 vorsehen. Die Großaktionäre der ADO Properties sowie

Aggregate haben sich dazu verpflichtet, sich gemäß ihres jeweiligen Anteils,

an der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu beteiligen.

Abschluss der Übernahme von Consus im dritten Quartal 2020 erwartet

Die Übernahme von Consus soll in zwei Schritten bis zum dritten Quartal 2020

abgeschlossen sein. Im ersten Schritt wird ADO durch die Ausübung der mit

Aggregate Holdings bestehenden Kaufoption die Kontrolle an Consus erwerben.

Es wird erwartet, dass dieser Schritt mit dem Start der

Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen sein wird. In einem zweiten

Schritt beabsichtigt ADO, allen verbleibenden Minderheitsaktionären von

Consus zu gegebener Zeit ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu

einem Umtauschverhältnis von 0,2390 ADO-Aktien je Consus-Aktie (das für die

Bezugsrechtskapitalerhöhung anzupassen ist) zu unterbreiten. Im Rahmen der

Ausübung der Kaufoption hat ADO Properties unwiderrufliche Zusagen erhalten,

die nach Vollzug des Erwerbsangebots zu einer Beteiligung an Consus von über

80 % führen werden.

Nach Abwicklung der Kaufoption und Kontrollerwerb durch ADO werden Andreas

Steyer (CEO, Consus) und Benjamin Lee (CFO, Consus) Consus verlassen und in

einer Übergangszeit Consus weiterhin unterstützen. Jürgen Kutz (Sprecher des

Vorstands der Consus RE AG (ehemals CG Gruppe AG)) und Theodorus Gorens

(Chief Risk Officer und Deputy-CFO, Consus) werden künftig den neu

gegründeten Entwicklungsbereich von ADO leiten. Maximilian Rienecker

(Co-CEO, ADO) und Thierry Beaudemoulin (Co-CEO, ADO) sollen Mitglieder im

Aufsichtsrat von Consus werden.

Stärkere Kapitalstruktur und mögliche Aufnahme in den MDAX

Nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Übernahme von Consus wird der

netto Loan-to-Value (LTV) voraussichtlich ca. 54 Prozent betragen und

mittelfristig voraussichtlich weiter auf unter 50 Prozent sinken. Es wird

davon ausgegangen, dass der netto LTV durch den Verkauf der verbleibenden

nicht-strategischen Entwicklungsprojekte durch Consus, für die die

Verkaufsprozesse bereits begonnen haben und deren Vollzug zu gegebener Zeit

erwartet wird, weiter reduziert wird.

Infolge der Übernahme und nach erfolgter Bezugsrechtskapitalerhöhung wird

ADO sein Gewicht im FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index mehr als

verdoppeln und auf Grundlage der Free-Float-Marktkapitalisierung

voraussichtlich ein Kandidat zur Aufnahme in den MDAX sein.

Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADO sagte: "Die Übernahme von Consus ist

ein wichtiger Meilenstein, der unsere Position als eine der führenden

börsennotierten Plattformen für Wohnimmobilien in Europa und auf dem

deutschen Wohnungsmarkt erneut bestätigt. Der neue Konzern, den wir in

"ADLER Group" umbenennen wollen, hat ein klares Ziel, das alle Mitarbeiter

tagtäglich verfolgen: die Schaffung nachhaltiger Werte für alle Stakeholder.

Gemeinsam mit Consus wird die neue ADLER Group gut aufgestellt sein, um

dieses Ziel in Zukunft zu erreichen."

Thierry Beaudemoulin, Co-CEO von ADO, fügte hinzu: "Wir danken dem

Management von Consus und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Consus, dem

führenden Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, und seinen

Mitarbeitern. Die Consus Plattform wird uns größere Einflussmöglichkeiten

auf die Qualität unserer Vermögenswerte ermöglichen und damit die zukünftige

Steigerung des Net Asset Value erleichtern. Diese Übernahme erweitert unsere

Präsenz in den deutschen Regionen, in denen die Nachfrage nach Wohnraum am

stärksten ist. Durch die Zusammenführung unserer drei Unternehmen sind wir

somit optimal aufgestellt, um der aktuellen Wohnungsknappheit zu begegnen,

zum Vorteil von Mietern, Investoren und der Gesellschaft insgesamt."

ADO wird von J.P. Morgan und Kempen & Co als Finanzberater und White & Case

als Rechtsberater unterstützt.

Telefonkonferenz

Heute, am 29. Juni 2020 um 09.30 Uhr MEZ / 08.30 Uhr GMT finden ein Webcast

und eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren statt.

FÜR DEN ZUGANG ZUM WEBCAST BENUTZEN SIE BITTE DEN FOLGENDEN LINK:

https://streamstudio.world-television.com/976-1653-24593/en

ODER EINE DER FOLGENDEN NUMMERN (LISTEN ONLY):

Deutschland gebührenfrei: 0800 673 7933

UK gebührenfrei: 0808 109 0701

USA gebührenfrei: 1 866 253 3270

Internationaler Standardzugang +44 (0) 20 3003 2701

TEILNEHMER-PINCODE: 5307876#

(Bitte geben Sie Ihren Namen an, wenn Sie sich für die Konferenz anmelden.)

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E ir@ado.properties

Media Relations:

Finsbury

Gordon Simpson

E Gordon.Simpson@finsbury.com

Ed Simpkins

E Edward.Simpkins@finsbury.com

T +44 207 251 3801

Hering Schuppener

Christian Falkowski

E cfalkowski@heringschuppener.com

T +49 69 92 18 74 64

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung stellt weder ein Inserat noch ein Angebot zum Kauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Aktien von ADO Properties S.A. ("ADO

Properties") oder Consus Real Estate ("Consus") dar und sollte bei jeglicher

Investitionsentscheidung über den Kauf, die Zeichnung oder den anderweitigen

Erwerb von Aktien von ADO Properties oder Consus nicht als verlässlich

angesehen werden. Die endgültigen Bedingungen und weitere das

Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") betreffende Bestimmungen werden am

Tag der Veröffentlichung in der Angebotsunterlage, welche in Übereinstimmung

mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften weder der Gestattung noch der

Überprüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

bedarf, dargestellt (die "Angebotsunterlage"). Investoren und Inhabern von

Consus Aktien wird geraten, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen und

Mitteilungen (zusammenfassend, die "Übernahmeangebotsdokumentation") zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da diese wichtige

Informationen enthalten werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Ausnahmegenehmigungen wird das Übernahmeangebot weder unmittelbar noch

mittelbar in jeglicher Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies

einen Verstoß nach dem jeweiligen nationalen Recht darstellen würde.

Insbesondere die ADO Properties Aktien, die als Gegenleistung im Rahmen des

Übernahmeangebots an die Consus Aktionäre übertragen werden sollen (die

"Angebotsaktien"),

wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder gemäß den

Wertpapiergesetzen eines Staates, Bezirks oder einem anderen Recht der

Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Angebotsaktien dürfen weder

direkt noch indirekt Consus Aktionären mit Sitz in den Vereinigten Staaten

von Amerika (die "US-Aktionäre") oder Bevollmächtigten, Ernannten,

Treuhändern, Depotbanken oder anderen Personen, die für Rechnung oder

zugunsten von US-Aktionären handeln, angeboten, verkauft oder geliefert

werden, sofern nicht eine anwendbare Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act, oder eine Transaktion

die diesen nicht unterliegt, vorliegt und diese mit den geltenden

staatlichen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika

übereinstimmt. Die Angebotsaktien werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika unter Berufung auf die in Rule 802 des U.S. Securities Act

vorgesehene Befreiung von den Registrierungsanforderungen angeboten.

Das Übernahmeangebot unterliegt nicht den ,U.S. Tender Offer Rules', die in

der Regulation 14D des United States Securities Exchange Act von 1934 in

ihrer jeweils gültigen Fassung ("U.S. Exchange Act") enthalten sind und wird

gegenüber den US-Aktionären im Rahmen von Ausnahmeregelungen unter Rule

14d-1(c) des Exchange Act abgegeben. Diese Ausnahmeregelungen erlauben es

einem Bieter, bestimmte inhaltliche und verfahrensrechtliche Anforderungen

des U.S. Exchange Act bezüglich Übernahmeangeboten einzuhalten, indem Recht

oder Praxis des eigenen Heimatlandes eingehalten wird und befreit den Bieter

von der Einhaltung bestimmter anderer Regeln des U.S. Exchange Act.

Dementsprechend erfolgt das Übernahmeangebot in Übereinstimmung mit den

geltenden regulatorischen und Offenlegungs- und Verfahrensvorschriften nach

deutschem Recht, einschließlich Rücktrittsrechten, Angebotszeitplan und

Abwicklungsprozess, die von jenen abweichen, die in den

Übernahmevorschriften und -gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika

vorgesehen sind.

Inhaber von Consus Wertpapieren sollten sich darüber im Klaren sein, dass

sich ADO Properties das Recht vorbehält, soweit dies nach anwendbarem Recht

zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt,

außerhalb des Übernahmeangebots, während oder nach Ablauf der Annahmefrist

unmittelbar oder mittelbar Wertpapiere von Consus zu erwerben bzw.

entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. Dies gilt in gleicher Weise für

andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs-oder Umtauschrecht in

bzw. ein Optionsrecht auf Consus Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über

die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten

Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden

veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Die in der Übernahmeangebotsdokumentation beschriebene Transaktion betrifft

Wertpapiere luxemburgischer und deutscher Unternehmen. Informationen, die im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot verbreitet werden, unterliegen den

Offenlegungspflichten der Bundesrepublik Deutschland, die sich von denen in

den Vereinigten Staaten von Amerika unterscheiden. Die in dieser

Übernahmeangebotsdokumentation enthaltenen oder durch Verweis aufgenommenen

Finanzinformationen wurden gemäß den in Luxemburg oder Deutschland geltenden

Rechnungslegungsstandards erstellt, die möglicherweise nicht mit den

Abschlüssen oder Finanzinformationen von Unternehmen aus jedem anderen Land

vergleichbar sind. Die Übernahmeangebotsdokumentation kann zusätzliche

finanzielle Kennzahlen enthalten, die im anwendbaren

Finanzberichterstattungsrahmen nicht klar definiert sind, welche alternative

Leistungskennzahlen (Non-IFRS Kennzahlen) sind oder sein könnten. Die

Finanz- und Ertragslage und der Cash Flow der ADO Properties sollte nicht

alleine auf Grundlage dieser alternativen zusätzlichen finanziellen

Kennzahlen beurteilt werden. Unter keinen Umständen ersetzen sie die

Leistungskennzahlen in den konsolidierten Finanzabschlüssen und die in

Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsnormen erstellt wurden.

Die Berechnung durch andere Unternehmen, welche ähnlich betitelte

alternative Leistungskennzahlen erstellen oder beschreiben, könnten trotz

der Verwendung derselben oder ähnlicher Terminologie variieren.

Es kann für die Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche aus den

U.S.-amerikanischen Wertpapiergesetzen durchzusetzen, da sich ADO Properties

und Consus jeweils in einer Nicht-US-amerikanischen Jurisdiktion befinden

und ihre jeweiligen leitenden Angestellten und Board Mitglieder in

Nicht-U.S.-Bundesstaaten ansässig sind. Inhaber von Wertpapieren von ADO

Properties und Consus können sich möglicherweise nicht auf Bestimmungen zum

Schutz von Anlegern berufen, die nicht den Bestimmungen von Luxemburg oder

Deutschland entsprechen. Inhaber von Wertpapieren von ADO Properties und

Consus sind möglicherweise nicht in der Lage, ADO Properties, Consus oder

ihre jeweiligen leitenden Angestellten und Board Mitglieder in Luxemburg

oder Deutschland wegen Verstößen gegen das U.S.-amerikanische

Wertpapiergesetz zu verklagen. Es kann schwierig sein, ADO Properties,

Consus oder eines ihrer verbundenen Unternehmen dazu zu zwingen, sich dem

Urteil eines U.S.-Gerichts zu unterwerfen.

Bestimmte Aussagen, die im Zusammengang mit dem Übernahmeangebot oder in der

Übernahmeangebotsdokumentation getroffen wurden, können "zukunftsgerichtete

Aussagen" darstellen, welche einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten

unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich erkennbar durch

die Verwendung von Begriffen wie ,können', ,werden, ,sollen', ,planen',

,erwarten', ,antizipieren', ,schätzen', ,glauben', ,davon ausgehen',

,beabsichtigen', ,anstreben' oder ,etwas anvisieren', sowie auch durch die

Negativformulierung oder ähnliche oder vergleichbare Wendungen dieser

Begriffe. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen,

Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus

wesentlichen Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten, die jeweils

gewissen Veränderungen ausgesetzt sind, unterworfen sind. ADO Properties

gibt keine und wird keine Zusicherung darüber, dass jegliche

zukunftsgerichtete Aussage erreicht oder sich als richtig erweisen wird,

abgeben. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts- und Finanzlage, die

Ertragslage und Aussichten können erheblich von denen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen geschätzt oder beabsichtigt wurden, abweichen.

ADO Properties übernimmt keinerlei Verpflichtung, und geht nicht davon aus,

zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hierin enthaltene Informationen

öffentlich zu aktualisieren, öffentlich zu überprüfen oder öffentlich zu

revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

aus anderen Gründen, es sei denn es ist anderweitig gesetzlich

vorgeschrieben.

29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADO Properties S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: ir@ado.properties

Internet: www.ado.properties

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1080699

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1080699 29.06.2020

