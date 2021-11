DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: 'Kendall for ABOUT YOU': Der Fashion Online Shop launcht Herbst/Winter Drop mit Kendall Jenner und einer sehr persönlichen Kampagne, das Model träumt vom Leben auf einer Pferder (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: 'Kendall for ABOUT YOU': Der Fashion Online Shop launcht Herbst/Winter Drop mit Kendall Jenner und einer sehr persönlichen Kampagne, das Model träumt vom Leben auf einer Pferder

^

ABOUT YOU Holding SE: 'Kendall for ABOUT YOU': Der Fashion Online Shop

launcht Herbst/Winter Drop mit Kendall Jenner und einer sehr persönlichen

Kampagne, das Model träumt vom Leben auf einer Pferder

30.11.2021 / 12:15

"Kendall for ABOUT YOU": Der Fashion Online Shop launcht Herbst/Winter Drop

mit Kendall Jenner und einer sehr persönlichen Kampagne - das Model träumt

vom Leben auf einer Pferderanch

Am 4. Dezember 2021 um 18 Uhr präsentiert ABOUT YOU den zweiten und zugleich

größeren Drop mit Kendall Jenner, einer der weltweit bekanntesten Modeikonen

der Gegenwart. Der Herbst/Winter Drop setzt sich aus mehr als 40 limitierten

und exklusiven Pieces zusammen, die sich durch hochwertige Materialien und

einen starken Fokus auf aktuelle Fashion Trends auszeichnen. Alle Teile

dieses Drops sind von Kendalls einzigartigem Style inspiriert. Ein

besonderes Detail der Kampagne: Kendall lässt ihre Fans an ihrem

persönlichen Kindheitstraum teilhaben und zeigt ihre natürliche Seite auf

einer Pferderanch. "Kendall for ABOUT YOU" ist exklusiv ab 18 Uhr europaweit

in allen 26 ABOUT YOU Online Shops verfügbar. Fans, die sich auf

www.aboutyou.com registrieren, erhalten bereits 24 Stunden vor dem

offiziellen Launch Zugang zum exklusiven Pre-Shopping.

Nach dem großen Erfolg des ersten Teaser Drops im Juli dieses Jahres,

launchen ABOUT YOU und Kendall Jenner nun ihren Drop für die Herbst/Winter

Saison. Die neue Kampagne wurde auf einer Pferderanch in L.A. geshootet und

zeigt Kendall in einem sehr persönlichen Setting: Zusammen mit ABOUT YOU

schwelgt sie in Erinnerungen und verrät ihren Fans, wo sie sich besonders

wohl fühlt: "Ich liebe Pferde, ich habe schon immer davon geträumt, mitten

im Nirgendwo auf einer Ranch mit vielen Tieren zu leben", erzählt Kendall

beim Shooting.

Während sich der erste Drop auf Kendalls Everyday Styles fokussierte, wurde

der zweite Drop durch modische Pieces für besondere Anlässe erweitert, wie

beispielsweise einen eleganten Zweiteiler oder eine burgunderrote Lederhose.

Zusätzlich finden sich neue, bequeme Essentials unter den Styles.

"Nach dem Erfolg unseres Teaser Drops gehen wir nun einen Schritt weiter und

launchen einen noch größeren Drop. Kendall präsentiert mehr als 40

limitierte Designs mit zeitgenössischen Silhouetten, hochwertigen

Materialien und ausgefallenen Schnitten. Darüber hinaus sind die Pieces

wieder mit einem individuellen Code bestickt, der Kendalls Geburtstag

symbolisiert, was den Drop umso persönlicher macht", erklärt Julian Jansen,

Director Content von ABOUT YOU.

Das Shooting fand in L.A. statt, ganz in der Nähe des Ortes, in dem Kendall

aufgewachsen ist, so dass die Kampagne für das Model eine starke persönliche

und emotionale Komponente inne hat. "Ich bin definitiv ein Tomboy und ich

liebe alles an dieser Kollektion, weil die Teile wirklich die Basics sind,

die ich in meinem täglichen Leben trage. Ich fühle mich damit wie auf meiner

zukünftigen Ranch, dort würde ich abends in meinem bequemen Sweatshirt die

Pferde füttern, bevor ich in dem eleganten Anzug zum Abendessen ausgehe",

sagt das Model. Das Ergebnis ist eine sehr charakteristische Kampagne, die

all diese starken Gefühle einfängt. Fotografiert wurde sie von der

international renommierten Fotografin Zoey Grossman. Kreative Leitung:

Donald Schneider Studio.

Die exklusiven Styles sind ab dem 4. Dezember 2021 europaweit in allen 26

Online Shops von ABOUT YOU in den Größen 34 bis 44 verfügbar. Die Pieces

kosten zwischen 24,90 Euro und 190,00 Euro. Ab dem 30. November erhalten

Fans, die sich auf www.aboutyou.com registrieren, 24 Stunden vor dem

offiziellen Launch Zugang zum exklusiven Pre-Shopping.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht

der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment

mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26

europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index

aufgenommen.

