DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU meldet starke Jahresergebnisse und erwartet deutliches Wachstum im Geschäftsjahr 2022/2023 (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU meldet starke Jahresergebnisse und erwartet deutliches Wachstum im Geschäftsjahr 2022/2023

^

DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU meldet starke Jahresergebnisse und erwartet

deutliches Wachstum im Geschäftsjahr 2022/2023

24.05.2022 / 06:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 24. Mai 2022

ABOUT YOU meldet starke Jahresergebnisse und erwartet deutliches Wachstum im

Geschäftsjahr 2022/2023

* Ziele für das Geschäftsjahr erreicht: Konzernumsatz wächst im GJ

2021/2022 trotz Marktvolatilität um +48,5% gegenüber Vorjahr,

bereinigtes EBITDA [1] beträgt auf Konzernebene -66,9 Mio. EUR (Marge

-3,9%) und liegt trotz anhaltender Wachstumsinvestitionen leicht über

Prognose

* Erfolgreich abgewickelte Markteintrittskampagnen in Nordics und

Südeuropa erzielen Markenbekanntheit von >25% [2], >1,5 Mio. neue

Kund*innen und Umsatzerlöse von >100 Mio. EUR im GJ 2021/2022

* Starke Fortschritte bei Produkt, Sortiment und Einkaufserlebnis führen

zu verbesserten Kundenkennzahlen: Anzahl der aktiven Kund*innen steigt

im GJ 2021/2022 um +34,8% zum Vorjahr auf 11,4 Mio., durchschnittliche

Bestellhäufigkeit auf 2,9 (+5,2%) und durchschnittlicher Bestellwert auf

57,8 EUR (+1,2%)

* Segment DACH wieder mit hohem Umsatzwachstum (+27,3% im Jahresvergleich)

bei Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf 6,6% (+1pp zum

Vorjahr) - Rest of Europe (RoE) wächst weiterhin außerordentlich stark

(+65,6% im Jahresvergleich), ABOUT YOU ist bereits in 26 europäischen

Märkten aktiv

* Segment Tech, Media und Enabling (TME) mit dreistelligem Wachstum

(+100,4% im Jahresvergleich) und hoher bereinigten EBITDA-Marge von

17,3% - u. a. aufgrund der erfolgreichen Einführung von SCAYLE als neue

Marke und stärkeren Vermarktung der SaaS-Produkte

* Ausblick auf GJ 2022/2023: Umsatzwachstum von +25 bis 35% im

Jahresvergleich (2.165 bis 2.338 Mio. EUR) und bereinigtes EBITDA von

-70 bis -50 Mio. EUR (Marge -3,2 bis -2,1%) auf Konzernebene realistisch

Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU" oder "Gesellschaft"), eine der am

schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, meldete heute ein

deutliches Umsatz- und Kundenwachstum für das Geschäftsjahr 2021/2022 bis

zum 28. Februar 2022 gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus gab die

Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 bekannt. Trotz

der weltweit anhaltenden Marktvolatilität erzielt ABOUT YOU Fortschritte bei

seinen strategischen Prioritäten und belegt damit die Anpassungsfähigkeit

seines digitalen Geschäftsmodells an makroökonomische Entwicklungen.

Folglich erwartet ABOUT YOU weiteres Wachstum und ein verbessertes

bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2022/2023.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU, erklärt: "Im

Geschäftsjahr 2021/2022 haben wir unsere Wachstumsinitiativen konsequent

vorangetrieben. Wir sind daher gut gerüstet, um der volatilen Marktdynamik

zu trotzen. Nach einem guten Start in das Geschäftsjahr 2022/2023 treiben

wir mit weiteren Investitionen in die Commerce- und B2B-Geschäfte von ABOUT

YOU unser nachhaltiges Wachstum voran. Gleichzeitig möchten wir unsere

Profitabilität weiter verbessern. Wir sind zuversichtlich, was unseren

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr angeht, und können unser

mittelfristiges Ziel bekräftigen, im Geschäftsjahr 2023/2024 den Break-even

auf Konzernebene zu erreichen."

Entgegen den global sinkenden Wachstumsprognosen, die auf das aktuell

herausfordernde makroökonomische Umfeld zurückzuführen sind, steigerte der

Konzern seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 48,5% auf 1.731,6 Mio.

EUR (Geschäftsjahr 2020/2021: 1.166,5 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2022/2023

plant ABOUT YOU weitere Investitionen in seine vier strategischen

Wachstumsfelder: Der Fokus liegt auf der Verbesserung des Produkts und

Einkaufserlebnisses, Optimierung des Sortiments im ABOUT YOU Online-Shop,

der Erweiterung der internationalen Präsenz sowie der Skalierung des

B2B-Geschäfts.

Mit der Einführung innovativer Produktfeatures, wie etwa einer

Live-Shopping-Funktion im September 2021, hat ABOUT YOU seine Plattform für

ein nahtloses und inspirierendes Einkaufserlebnis weiter optimiert. Damit

treibt die Gesellschaft ihr Ziel voran, die bevorzugte Modedestination für

die digitale Generation Y und Z zu sein. Im Geschäftsjahr 2022/2023 plant

ABOUT YOU, die Präsenz seiner Marke auf verschiedenen Plattformen

auszubauen. Dazu zählen Initiativen im Metaverse mit der im April 2022

angekündigten Plattform für digitale Fashion, HYPEWEAR, oder bei physischen

Events, wie den ABOUT YOU Awards Ende Mai 2022.

Der Umsatz sowie die Anzahl der neuen Kund*innen konnte durch die Aufnahme

von Marken wie Weekday, Monki und Furla in ABOUT YOUs Produktsortiment

gesteigert werden: Zu Ende Februar 2022 ist das Sortiment von ABOUT YOU auf

mehr als 500.000 Artikel von über 3.500 Marken gewachsen. Die Anzahl der

aktiven Kund*innen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 34,8% auf 11,4

Mio. (Geschäftsjahr 2021/2022: 8,4 Mio.). Die durchschnittliche

Bestellhäufigkeit stieg im Vorjahresvergleich um 5,2% auf 2,9 (Geschäftsjahr

2020/2021: 2,7), während der durchschnittliche Bestellwert gegenüber dem

Vorjahr um 1,2% auf 57,8 EUR wuchs (Geschäftsjahr 2020/2021: 57,1 EUR).

Zudem hat ABOUT YOU seine internationale Präsenz weiter erhöht und mit

Markteintritten in Griechenland, Portugal und Norwegen stark in die

südeuropäischen und nordischen Märkte sowie in sein europäisches

Vertriebsnetz investiert. Allein in diesen beiden Regionen hat die

Gesellschaft im Gesamtjahr 2021/2022 mehr als 1,5 Mio. aktive Neukund*innen

gewonnen und Umsatzerlöse von über 100 Mio. EUR generiert. Als Antwort auf

die wachsende Nachfrage eröffnete ABOUT YOU in 2021 ein zweites

Distributionszentrum in der Slowakei und plant, sein Logistiknetzwerk bis

2023 um zwei weitere Zentren in Polen und Frankreich zu erweitern. Über

seine Global Shipping Plattform bietet ABOUT YOU seit Dezember 2021 den

weltweiten Versand in rund 100 Länder inner- und außerhalb Europas an.

Da die Marketingausgaben durch diese Wachstumsinvestitionen im Verhältnis

zum Umsatz stärker stiegen, sank die negative bereinigte EBITDA-Marge im

Gesamtjahr auf -3,9% und das bereinigte EBITDA auf -66,9 Mio. EUR

(Geschäftsjahr 2020/2021: -3,0% bzw. -35,5 Mio. EUR).

Beide Commerce-Segmente, ABOUT YOU DACH und RoE, lieferten ein gesundes

Wachstum zum Vorjahr von 27,3% auf 839,9 Mio. EUR in Deutschland, Österreich

und der Schweiz (Geschäftsjahr 2020/2021: 660,0 Mio. EUR) und 65,6% auf

767,7 Mio. EUR im Rest von Europa (Geschäftsjahr 2020/2021: 463,5 Mio. EUR).

In DACH erzielte ABOUT YOU im vierten Quartal 2021/2022 eine anhaltend hohe

Profitabilität mit einem neuen Höchstwert von 9,5% für die bereinigte

EBITDA-Marge. Für das Gesamtjahr stieg die bereinigte EBITDA-Marge im

DACH-Segment auf 6,6% oder 55,5 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2020/2021: 5,6% bzw.

36,8 Mio. EUR), wohingegen sie im Segment RoE auf -18,9% oder -145,1 Mio.

EUR fiel (Geschäftsjahr 2020/2021: -18,0% bzw. -83,3 Mio. EUR).

Das B2B-Geschäft (TME) verzeichnete ein Umsatzwachstum und eine gesteigerte

Profitabilität, unter anderem beschleunigt durch den erfolgreichen Launch

von SCAYLE im November 2021. Als proprietäre Software-as-a-Service-Lösung,

die sich an die unabhängigen Direct-to-Consumer-Plattformen von Firmenkunden

richtet, findet die SCAYLE Commerce Technology weiterhin viel Anklang im

Markt. Im Geschäftsjahr 2021/2022 hat SCAYLE namhafte Unternehmen, wie u. a.

Marc O'Polo, Tom Tailor und Depot, als Kunden gewonnen. Im

Vorjahresvergleich hat dies zu einem Umsatzwachstum im dreistelligen Bereich

von 100,4% auf 167,4 Mio. EUR beigetragen (Geschäftsjahr 2020/2021: 83,5

Mio. EUR). Mit dem bereinigten EBITDA von 29,0 Mio. EUR steigerte sich die

bereinigte EBITDA-Marge auf hohem Niveau auf 17,3% (Geschäftsjahr 2020/2021:

12,0% bzw. 10,1 Mio. EUR).

Nach einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2022/2023 ist ABOUT YOU

zuversichtlich, im neuen Geschäftsjahr nachhaltiges Wachstum zu generieren

und seine Profitabilität zu verbessern. Für das Geschäftsjahr 2022/2023

erwartet ABOUT YOU für den Konzern ein Umsatzwachstum in der Spanne von 25

bis 35% (2.165 bis 2.338 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr und ein bereinigtes

EBITDA von voraussichtlich -70 bis -50 Mio. EUR [3] (Marge: -3,2 bis -2,1%).

In diesem Geschäftsjahr erwartet ABOUT YOU einen Gesamtinvestitionsaufwand

von 60 bis 80 Mio. EUR [3] und prognostiziert, dass das Nettoumlaufvermögen

voraussichtlich unverändert bleibt.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist auf der Investor

Relations-Website von ABOUT YOU verfügbar. Am 31. Mai 2022 veröffentlicht

ABOUT YOU seinen ESG-Report auf der Website der Gesellschaft. Die

Veröffentlichung des Quartalsbericht für das erste Quartal 2022/2023 ist für

den 7. Juli 2022 geplant.

Q4 Q4 Wachstum GJ GJ Wachstum

20/2- 21/22 zum Vj. 20/2- 21/22 zum Vj.

1 1

Leistungsindikatoren Konzern

Metriken zur

Kundenreichweite LTM[1][4]

1. #footnote_4

User Sessions pro Monat (in 89,5 135,7 51,7% 89,5 135,7 51,7%

Mio.)

% der User Sessions über 83,4- 85,4% 1,9pp 83,4- 85,4% 1,9pp

mobile Endgeräte (in %) % %

Metriken zum Kundenverhalten

LTM[1][4] 1. #footnote_4

Aktive Kund*innen (in Mio.) 8,4 11,4 34,8% 8,4 11,4 34,8%

Durchschnittliche 2,7 2,9 5,2% 2,7 2,9 5,2%

Bestellungen pro aktiven

Kund*innen (in #)

Anzahl Bestellungen (in 23,2 32,9 41,9% 23,2 32,9 41,9%

Mio.)

Durchschnittliche 57,1 57,8 1,2% 57,1 57,8 1,2%

Warenkorbgröße (in EUR inkl.

MwSt.)

(Mio. EUR, Q4 Q4 Wachstum GJ GJ Wachstum

falls nicht 20/21 21/22 zum Vj. 20/21 21/22 zum Vj.

angegeben)

Finanzkennzah-

len der

Segmente

Umsatzerlöse 307,1 401,4 30,7% 1.166,5 1.731,6 48,5%

DACH 154,1 175,9 14,2% 660,0 839,9 27,3%

RoE 127,2 179,1 40,8% 463,5 767,7 65,6%

TME 31,5 44,7 41,6% 83,5 167,4 100,4%

Überleitung (5,7) 1,8 - (40,6) (43,3) -

Bereinigtes 2,4 (11,0) - (35,5) (66,9) -

EBITDA

DACH 5,0 16,7 - 36,8 55,5 -

RoE (18,3) (36,8) - (83,3) (145,1) -

TME 9,6 11,1 - 10,1 29,0 -

Überleitung 6,2 (2,0) - 0,8 (6,3) -

(Mio. EUR, Q4 Q4 Wachstum GJ GJ Wachstum

falls nicht 20/21 21/22 zum Vj. 20/21 21/22 zum Vj.

angegeben)

Bereinigte 0,8% (2,7)% - (3,0)% (3,9)% -

EBITDA-Marge

DACH 3,2% 9,5% - 5,6% 6,6% -

RoE (14,4)% (20,6)% - (18,0)% (18,9)% -

TME 30,4% 24,9% - 12,0% 17,3% -

Finanzkennzah-

len des

Konzerns

Bruttoergeb- 139,3 173,9 - 473,1 703,7 -

nis vom

Umsatz

Bruttomarge 45,4% 43,3% - 40,6% 40,6% -

(% der

Umsatzerlöse)

NWC (Net (13,2) 9,5 - (13,2) 9,5 -

Working

Capital)

% der (1,1)% 0,6% - (1,1)% 0,6% -

Umsatzerlöse

LTM[1][4] 1.

#footnote_4

Capex (9,2) (17,1) - (18,9) (45,8) -

(Capital

Expenditure)

% der (3,0)% (4,3)% - (1,6)% (2,6)% -

Umsatzerlöse

Periodenergeb- (12,7) (26,0) - (59,9) (124,4) -

nis

Free (29,1) (79,9) - (25,4) (155,9) -

Cash-Flow

Definitionen sind dem Geschäftsbericht GJ 2021/2022 von ABOUT YOU zu

entnehmen.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen

die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment

mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26

europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index

aufgenommen.

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Kontakt Investor Relations

Junicorn Consulting | Julia Stötzel

Ehemals Head of Investor Relations & Communications

julia.stoetzel.ext@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine

Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden",

"sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben",

"beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung

dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer

Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen,

Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur

aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet

sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine

Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden

oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,

Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die

ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen

eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und

erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

[1] EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen mit

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii) Restrukturierungskosten und

(iii) Einmaleffekte

[2] Basierend auf Marktstudie von quantilope im Auftrag von ABOUT YOU in FI,

SE, DK, ES, IT, GR, PT, FR

[3] Exkl. potenzielle M&A-Aktivitäten

[4] LTM: innerhalb der letzten zwölf Monate

---------------------------------------------------------------------------

24.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE

Domstraße 10

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638 569 - 0

E-Mail: info@aboutyou.de

Internet: https://corporate.aboutyou.de

ISIN: DE000A3CNK42

WKN: A3CNK4

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1359407

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1359407 24.05.2022

°