DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU continues its expansion in Southern Europe, celebrating market launches in Italy, Greece, and Portugal (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU continues its expansion in Southern Europe, celebrating market launches in Italy, Greece, and Portugal

^

DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU continues its expansion in Southern Europe,

celebrating market launches in Italy, Greece, and Portugal

01.11.2021 / 12:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ABOUT YOU führt seinen Expansionskurs in Südeuropa fort und feiert

erfolgreichen Markteintritt in Italien, Griechenland und Portugal

Als eine der am schnellsten wachsenden Modeplattformen, setzt ABOUT YOU

seinen Wachstumskurs fort und treibt seine erfolgreiche internationale

Expansion voran. Das Unternehmen ist nun in drei weiteren südeuropäischen

Märkten vertreten. Im September und Oktober ging der Fashion Online Shop in

Italien, Griechenland und zuletzt in Portugal online. Begleitet wurden die

Markteintritte jeweils von einer groß angelegten Big Bang-Launch-Kampagne

sowie spektakulären Launch Events mit insgesamt über 1.300 namhaften

Influencern, Celebrities, Branchen Experten und Journalisten.

Hamburg, 1. November 2021 - ABOUT YOU, Europas digitale Fashion-Destination

für das Entdecken von Outfits, Marken und Trends, setzt seine internationale

Expansion fort: Der Fashion Online Shop startete in drei weitere Märkte und

ist neben Spanien und Frankreich, deren Kampagnen früher in diesem Jahr

stattfanden, nun auch in Italien, Griechenland und Portugal online. Mit

ihrem bewährten, daten- und technologiebasierten Konzept hat das Unternehmen

eine große und wachsende Präsenz in 26 europäischen Märkten geschaffen.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreichen Markteintritte in Italien,

Griechenland und Portugal und damit unsere internationale Expansion in

Südeuropa fortzusetzen. Damit konnten wir nicht nur unter Beweis stellen,

dass wir mehrere groß angelegte Launch-Kampagnen mit spektakulären Big

Bang-Events gleichzeitig durchführen können, sondern vor allem, wie bewährt

unser Go-to-Market-Playbook für die weitere Expansion ist.", betont Tarek

Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU.

Entsprechend ABOUT YOU's Go-to-Market-Playbook setzt das Unternehmen zum

Markteintritt eine groß angelegte, crossmediale Drei-Phasen-Kampagne um. In

der einwöchigen Teaser-Phase wird mit dem Claim "Who the f*** is ABOUT YOU?"

über alle Media-Kanäle zunächst Neugierde kreiert, bevor die Identität von

ABOUT YOU enthüllt wird. Der große Big Bang-Moment wird mit einem

spektakulären Launch Event zelebriert und die Enthüllung über zahlreiche

Out-of-Home, TV- und Radio-Spots sowie den Online-Medien digital gespielt.

Die dritte und abschließende Phase der Markteintrittskampagne hat zum Ziel

mit vielfältigem Content und exklusiven Rabattaktionen die Brand Awareness

zu erhöhen. In allen drei Märkten konnte ABOUT YOU damit einen erfolgreichen

Start hinlegen: zum Big Bang-Day schossen die App-Downloads auf Platz 1 des

Apple App Stores und über 1,4 Millionen User in Italien sowie über 500.000

User in Griechenland und Portugal besuchten den Fashion Online Shop am

ersten Tag.

Erstmals nach Beginn der Covid-19-Pandemie und unter strenger Einhaltung der

lokal geltenden Regelungen konnten im Rahmen der Launch-Phase auch wieder

"Big Bang"-Events umgesetzt werden. Die drei exklusiven Events fanden in den

Metropolen Mailand, Athen und Lissabon statt: im Bagni Misteriosi, dem

berühmtesten Schwimmbad Mailands, in der atmosphärischen Off-Site Location

Pygros Melissourgou und im ehemaligen Restaurant Bica do Sapato am Strand

von Lissabon feierten namhafte Influencer, lokale Celebrities,

Branchen-Experten und Journalisten den Markteintritt des Fashion Online

Shops. In allen Locations spiegelte sich die Corporate Identity von ABOUT

YOU wider - bereits am Eingang wurden die insgesamt über 1.300 Gäste auf

einem individuellen "Step&Repeat"-Red Carpet empfangen, der die Namen der

geladenen Gäste im Markendesign zeigte. Weitere Highlights waren

personalisierte Erlebnisse basierend auf einer innovativen Bluetooth Low

Energy-Technologie, großflächige Animationen mit Kampagnenfilmen,

Live-Konzerte und DJs für die Party zum Big Bang-Moment, der mit einem

Countdown und Feuershows eingeläutet wurde.

In Mailand waren unter den insgesamt 650 Gästen international bekannte

Persönlichkeiten, wie Schmuckdesignerin Valentina Ferragni, Influencerin

Francesca Ferragni, Designer und Schauspieler Mariano Di Vaio, Model

Elisabeth Canalis, Musiker Amedo Preziosi und viele weitere italienische

Stars. Auch in Athen feierten über 200 hochkarätige Celebrities, Influencer

und Künstler wie u.a. Sängerin Eleni Foureira, Model Ismini Papavlasopoulou,

TV-Moderatorin und Model Iliana Papageorgiou, die Schauspielerinnen Evgenia

Samara und Athina Oikonomakou und Journalistin Evridiki Valavani den Launch

des Fashion Online Shops. Den Abschluss der drei Launch-Events krönte der

Big Bang in Lissabon am vergangenen Montag: unter den über 450 Gästen waren

portugiesische Celebrities, wie die Schauspielerin und Model Rita Pereira,

Schauspielerinnen Kelly Bailey und Sofia Ribeiro, Sängerin Gisela João,

Sänger Mickael Carreira und viele mehr.

Mit seinem einzigartigen Ansatz digitalisiert ABOUT YOU den klassischen

Einkaufsbummel nun in drei weiteren südeuropäischen Märkten und bietet

seinen Kunden dort ein umfangreiches Sortiment mit mehr als 100.000

Produkten von über 1000 Marken sowie Gratis-Versand und -Retouren inklusive

100 Tage-Rückgaberecht an.

Hochauflösendes Bildmaterial der Launch Events kann hier heruntergeladen

werden.

Weiterführende Links:

www.aboutyou.it

www.aboutyou.gr

www.aboutyou.pt

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht

der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment

mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26

europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index

aufgenommen.

Kontakt Medien

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Kontakt Investor Relations

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations & Communications

julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

+49 (0)171 3575 103

---------------------------------------------------------------------------

01.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE

Domstraße 10

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638 569 - 0

E-Mail: info@aboutyou.de

Internet: https://corporate.aboutyou.de

ISIN: DE000A3CNK42

WKN: A3CNK4

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1245056

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1245056 01.11.2021

°