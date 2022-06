DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: Die ABOUT YOU Awards 2022 küren die wichtigsten Content Creator Europas und erreichen 652 Millionen Social Media Kontakte (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: Die ABOUT YOU Awards 2022 küren die wichtigsten Content Creator Europas und erreichen 652 Millionen Social Media Kontakte

ABOUT YOU Holding SE: Die ABOUT YOU Awards 2022 küren die wichtigsten

Content Creator Europas und erreichen 652 Millionen Social Media Kontakte

02.06.2022 / 14:36

PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 02. Juni 2022

* Am 26. Mai 2022 wurden in Mailand die beeindruckendsten Content Creator

Europas mit den ABOUT YOU Awards ausgezeichnet

* Eine internationale Award Show mit Social First Ansatz: Von der

Community für die Community

* Die ABOUT YOU Awards 2022 erreichen eine true Reach von 652 Millionen

Social Media Kontakten

* Die Gewinner*innen der fünf Kategorien sind Nic Kaufmann (Style), die

Elevator Boys (Entertainment), Leeroy Matata (Empowerment), Be Fernandez

(Digital Creation) und Move Mind (Live)

* Zum diesjährigen 'Idol Of The Year' wurde Khaby Lame gekürt

* Stargäste des Abends waren Karolína Kurková und Chiara Ferragni mit

ihren Schwestern Valentina und Francesca sowie ihrem Mann Fedez, Ester

Expósito, Elisabetta Canalis uvm.

* Hochkarätiger Red Carpet mit internationalen Pressevertreter*innen aus

ganz Europa

Am Donnerstag, den 26. Mai 2022 fanden die ABOUT YOU Awards, eine der

international größten und relevantesten Award Shows für Social Media und die

Gen Z statt. Bühne für das internationale Debüt der ABOUT YOU Awards 2022

bot in diesem Jahr die Fashion Metropole Mailand, die eine Show auf

Weltniveau präsentierte. International gefeierte VIPs, exklusive Gäste und

die einflussreichsten Content Creator aus ganz Europa verfolgten die von

NikkieTutorials gehostete Show vor Ort und ließen ihre Community via Social

Media an zahlreichen Special Moments teilhaben. Damit erreichen die ABOUT

YOU Awards 2022 eine Woche nach Event über 652 Millionen Social Media

Kontakte (Berechnung true Reach: 10 Prozent der Follower*innen Anzahl je

Content Creator x der Anzahl der Veröffentlichungen).

Aus ganz Europa brachte der Fashion Online Shop die relevantesten und

einflussreichsten Content Creator zusammen. Die ABOUT YOU Awards zeichnen

Persönlichkeiten, die sich für wichtige soziale Themen stark machen, eine

klare Haltung einnehmen, Menschen bewegen und die Gesellschaft prägen, für

ihren relevanten Content aus. Mit der internationalen Ausrichtung und einem

konsequenten Social First-Ansatz geht ABOUT YOU in diesem Jahr noch einen

Schritt weiter: "In den letzten sechs Jahren haben sich die ABOUT YOU Awards

zu den größten und relevantesten Content Creator Awards Deutschlands

etabliert. Jetzt ist es an der Zeit die ABOUT YOU Awards zu

internationalisieren und somit auch die Relevanz in unseren Fokusländern zu

erhöhen. Ab jetzt werden die ABOUT YOU Awards jedes Jahr in einem neuen

europäischen Land stattfinden! Noch nie waren die ABOUT YOU Awards so

international und noch nie konnte eine solch große internationale Community

daran teilhaben - eine Award Show von der Community für Community", sagt

Julian Jansen, Director Content bei ABOUT YOU.

Mit einem innovativen Konzept dachte der Fashion Online Shop das Genre

"Award Show" neu und bewies auch in diesem Jahr Pioniergeist. Das

dezentralisierte Design der Location ermöglichte auf der gesamten Fläche der

Venue nicht nur eine ständige Transformation, die sich an die Bedürfnisse

der 1.500 exklusiv geladenen Gäste anpasste, sondern verlieh der Show auch

einen einzigartigen Get-together Charakter. Sowohl das Pre-Event mit

zweieinhalbstündiger Experience Time, als auch die Verleihung mit

anschließender After Show Party verschmolzen auf einer 7.000 qm

Experience-Fläche, die immer wieder Special Moments für die Gäste bereit

hielt. Mittelpunkt der Venue war ein großer LED-Cube, der die

Awardverleihung in jede Richtung übertrug und somit von überall auf der

Fläche verfolgt werden konnte, ohne dass die Gäste an feste Plätze gebunden

waren.

Die Stargäste des Abends waren das Model Karolína Kurková und die Digital

Entrepreneur Chiara Ferragni mit ihren Schwestern Valentina und Francesca

sowie ihrem Mann Fedez, Ester Expósito, und Elisabetta Canalis. Aber auch

zahlreiche weitere internationale VIPs und relevante Content Creator - wie

u.a. die italienische Fashion Bloggerin Chiara Biasi, das deutsche

Male-Model Toni Mahfud, NBA Basketball-Star Dennis Schröder, das

amerikanische Model und Content Creator Luka Sabbat, die deutschsprachige

Rapperin Loredana, der deutsche Jung-Designer Achraf von der Brand 6PM, der

ehemalige isländische Profi-Fußballer Rúrik Gíslason, der deutsche TikToker

Younes Zarou, der italienische Content Creator und Model Mariano Di Vaio,

das deutsche Model und Content Creator Stefanie Giesinger, der deutsche

Schauspieler und Musiker Emilio Sakraya Moutaoukkil, die griechische Content

Creator Christina Bompa, der Schauspieler und YouTuber Paulo Borges und die

deutsche Schauspielerin Gizem Emre und viele mehr - sorgten für besondere

Momente auf dem Red Carpet und teilten ihre Experience mit ihrer Community

via Social Media .

Die Gewinner*innen der ABOUT YOU Awards 2022 im Überblick:

Idol Of The Year: Khaby Lame / @ khaby.lame

Style: Nic Kaufmann / @nickaufmann

Entertainment: Elevator Boys / @elevatormansion

Empowerment: Leeroy Matata / @leeroymatata

Digital Creation: Be Fernandez / @befernandezart

Live: Move Mind / @move_mind

ABOUT YOU bedankt sich bei allen Partner*innen: Nike, Holiday Pirates,

Esprit, Hunkemöller, Real Techniques, SIX, Instagram, Costa Coffee und

Martini.

Weitere Informationen auf https://www.aboutyou-awards.com

Bild- und Videomaterial finden Sie hier.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen

die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment

mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26

europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index

aufgenommen.

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Kontakt Investor Relations

Julia Stötzel | Investor Relations & Communications

julia.stoetzel.ext@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

