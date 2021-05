DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021 (deutsch)

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

* ABOUT YOU ist die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform

Europas - mit einem Nettoumsatz von rund 1,17 Mrd. EUR (57% Wachstum im GJ

2020/21) und einer Präsenz in 23 Märkten

* ABOUT YOU hat im vierten Quartal des GJ 2020/21 ein positives

bereinigtes EBITDA [1] auf Gruppenebene erwirtschaftet

* Nach starkem Start ins GJ 2021/22 treibt ABOUT YOU ihre

Wachstumsstrategie weiter voran und erwartet 40-50% Nettoumsatz-Wachstum

gegenüber dem Vorjahr

* ABOUT YOU hat erfolgreich auf den COVID-19 bedingten Einbruch des

globalen Modemarktes reagiert, ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt

und allein im GJ 2020/21 mit ihrer führenden digitalen Modeplattform 13

neue Märkte erschlosssen

* Enorme Marktchance im europäischen Modemarkt (~400 Mrd. EUR) aufgrund

zunehmender Verlagerung von offline zu online und kontinuierlichem

Anstieg von Smartphone- und Social-Media-Nutzung

* Bewährtes und skalierbares, hybrides Geschäftsmodell, dessen

Konsumentenerfahrung auf einer herausragenden, unternehmenseigenen

Technologie, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert

* Geplant ist die Privatplatzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung

sowie von Anteilen bestehender Gesellschafter

* ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neu geschaffener

Aktien von mindestens 600 Mio. EUR an

* Privatplatzierung und Notierung am regulierten Markt (Prime Standard)

der Frankfurter Wertpapierbörse vorbehaltlich Marktsituation

voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 beabsichtigt

Hamburg, 27. Mai 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute

ihre Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Die damit

einhergehende geplante Privatplatzierung an institutionelle Investoren in

Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird

voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine

Sekundär-Komponente aus Aktien von bestehenden Aktionären umfassen, zu denen

die GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), das Management und

andere Minderheitsaktionäre zählen, sowie Aktien in Verbindung mit einer

möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option der Otto (GmbH & Co

KG) gedeckt ist (die "Privatplatzierung"). Das Unternehmen plant,

vorbehaltlich der Marktsituation, die Privatplatzierung und den Handelsstart

im zweiten Quartal 2021 zu vollziehen. ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös

von mindestens 600 Mio. EUR aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien

an. Der Großteil davon soll für die internationale Skalierung des Angebots,

den beschleunigten Ausbau des Software-as-a Service-Geschäfts (SaaS) im

Segment Technologie-, Medien- und Enabling (TME) und die Stärkung der

technischen Infrastruktur und der Distributionszentren des Unternehmens

verwendet werden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Die

heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer

Vision, die führende globale Modeplattform zu werden. Seit der Gründung von

ABOUT YOU vor sieben Jahren haben wir unsere Stärken stetig weiterentwickelt

und eine der größten europäischen Modeplattformen für die Generation Y&Z

geschaffen. Und das ist erst der Anfang. Fashion E-Commerce wird in den

nächsten Jahren noch digitaler, mobiler, personalisierter und inspirierender

werden. Wir sind in einer hervorragenden Position, diese Transformation

anzuführen, und die geplante Börsennotierung wird uns dabei helfen, diese

einzigartige Chance zu nutzen. Aufbauend auf unseren überlegenen

Technologie- und Softwarelösungen verfolgen wir damit weiter unser Ziel, den

Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren."

Enorme Marktchance auf dem europäischen Modemarkt (~400 Mrd. EUR) mit

zunehmender Offline-zu-Online-Verlagerung

ABOUT YOU ist im großen und wachsenden europäischen Markt für Mode aktiv.

Dessen Gesamtgröße wird für 2019 auf rund 400 Mrd. EUR geschätzt, davon im

Online-Modemarkt allein rund 75 Mrd. EUR [2], wobei die zunehmende Verlagerung

von offline zu online weiteres Wachstumspotential birgt. Es wird erwartet,

dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des europäischen

Online-Modemarktes zwischen 2020 und 2022 10% beträgt [3]. Zusammen mit der

immer weiter nachlassenden Beliebtheit stationärer Geschäfte bietet dies

ABOUT YOU die einzigartige Chance, die anhaltende Transformation des Marktes

voranzutreiben.

ABOUT YOU bietet jungen Kundengruppen (Digital Natives/Gen Y&Z), die eine

hohe Affinität für Soziale Medien, Digitales Marketing und Branding haben

und sich bei Modeeinkäufen oftmals von Impulsen treiben lassen, ein

inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis. ABOUT YOU ist davon

überzeugt, dass diese Gruppe eine zentrale Rolle beim weiteren Wachstum des

Online-Modemarktes spielen wird, das vor allem durch die Zunahme der

Smartphone-Nutzung sowie der Sozialen Medien und dadurch einer anhaltenden

Verlagerung vom Offline- zum Online-Einkaufsbummel angetrieben wird. Seit

ihrer Gründung hat ABOUT YOU umfassend in ihre digitalen Fähigkeiten

investiert, um diese Marktchance zu nutzen. Seit 2015 wurde die ABOUT

YOU-App mehr als 26 Mio. mal heruntergeladen, womit sie im deutschen iOS App

Store zu den Top-3 iOS-Apps in der Kategorie "Shopping" zählt [4].

ABOUT YOUs integrierte, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Plattform,

bietet das ideale E-Commerce-Angebot für diese Generation. Die Kundengruppe

wird dabei auch durch das einmalige Kooperationsnetzwerk des Unternehmens,

das aus mehr als 10.000 Influencern besteht, das kuratierte

Marken-Sortiment, die besondere Personalisierung sowie die kreativen Inhalte

von ABOUT YOU angezogen. Zusammengenommen haben diese Faktoren ABOUT YOU zur

bevorzugten Modedestination für die Generation Y&Z gemacht.

Europas am schnellsten wachsende Modeplattform in 23 Märkten

Mit ihrer Mission, den Einkaufsbummel zu digitalisieren, ist ABOUT YOU die

am schnellsten wachsende Modeplattform Europas geworden. Das stark

personalisierte Produktangebot und das besondere Online-Shoppingerlebnis mit

inspirierenden Inhalten hat ABOUT YOU zur bevorzugten Anlaufstelle für die

Generation Y&Z in 23 Märkten in Kontinentaleuropa gemacht. Als hybride

Plattform mit der Kombination aus eigenem Bestand (1P) und Produkten von

Drittanbietern (3P) ist ABOUT YOU ein wichtiger Partner für Modemarken, die

von der breiten Kundenbasis und der Fähigkeit des Unternehmens profitieren,

ein junges, digital aufgewachsenes und Social Media-getriebenes Publikum

anzusprechen. Über ihr Technologie-, Medien- und Enabling-Segment (TME)

stellt ABOUT YOU ihre proprietäre Technologie-Infrastruktur mit der ABOUT

YOU Commerce Suite auch anderen Marken und Einzelhändlern als

Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung (T), und bietet außerdem

Werbeformate für Marken (M) sowie 360 -E-Commerce-Services für Marken und

Einzelhändler (E) an.

Starkes Wachstum über alle Segmente hinweg

ABOUT YOU weist ein starkes Wachstumsprofil mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Nettoumsatzes von über 90% seit ihrer

Gründung im Jahr 2014 aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen bereits einen

Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. ABOUT YOUs Ansatz ist

mobile-first, datengetrieben und stark personalisiert. Dies hat es dem

Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr ermöglicht, erfolgreich auf den

COVID-19-bedingten Einbruch des Modemarktes zu reagieren, und zum ersten Mal

in ihrer Unternehmensgeschichte auf Konzernebene Nettoumsatzerlöse von 1

Mrd. EUR zu überschreiten. Das Geschäftsjahr 2020/21 [5] konnte somit mit

einem Umsatzwachstum von 57% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,17 Mrd. EUR

abgeschlossen werden.

Mehr als die Hälfte des Nettoumsatzes (GJ 2020/21: 660 Mio. EUR) wird derzeit

im Kernsegment DACH des Unternehmens erzielt, das im Geschäftsjahr 2020/21

im Vergleich zum Vorjahr bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 6% um 29%

wuchs. Markteintritte in 13 neuen Ländern [6] allein im vergangenen

Geschäftsjahr sowie anhaltendes Wachstum in den bestehenden internationalen

Märkten führten zu einem starken Nettoumsatzwachstum von 145% auf 464 Mio. EUR

im Segment "Rest of Europe". Im Vergleich zum Vorjahr konnte dort die

bereinigte EBITDA-Marge zudem von (29%) auf (18%) verbessert werden.

Das B2B-Segment TME, zu dem die ABOUT YOU Commerce Suite zählt, trägt

ebenfalls wesentlich zum anhaltenden starken Wachstum und der Verbesserung

der bereinigten EBITDA-Marge bei. Die Nettoumsatzerlöse im TME-Segment

stiegen im Geschäftsjahr 2020/21 um 61% auf 84 Mio. EUR an [7], und das

Segment war mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 12% erstmals profitabel.

Ein wesentlicher Treiber für das starke Wachstum und die Profitabilität in

TME war die ABOUT YOU Commerce Suite, mit der ABOUT YOU ihre eigene

Technologie-Plattform als White-Label-Produkt für die von Marken und

Einzelhändlern selbst betriebenen Kanäle anbietet. Inzwischen operieren mehr

als 60 Shops auf ABOUT YOUs Commerce Suite [Stand März 2021]. Die

SaaS-Lösung ermöglicht den Kunden der Commerce Suite eine schnelle

Skalierung, während sie gleichzeitig von den technologischen Innovationen

von ABOUT YOU profitieren. Das hilft Kunden, ihre Kosten zu senken und ihre

Agilität zu steigern.

Proprietäre Plattform und Mobile First-Ansatz basierend auf hybridem

Geschäftsmodell

ABOUT YOU hat den Einkaufsbummel in der Modebranche durch den Aufbau einer

vollständig integrierten, proprietären End-to-End-Technologieplattform

revolutioniert. Diese nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen,

um Kunden und Partnern durch Personalisierung ein überlegenes Erlebnis zu

bieten. Die agile, Cloud-basierte Plattform bildet die gesamte

Wertschöpfungskette im E-Commerce ab. ABOUT YOU ist ein

Mobile-First-Unternehmen, das sich besonders erfolgreich an die zunehmende

Relevanz mobiler Endgeräte im E-Commerce innerhalb der Zielgruppe angepasst

hat. Etwa 85% der Nutzer-Sessions sind im Geschäftsjahr 2020/21 [8] über

mobile Geräte abgewickelt worden. Dies deutet darauf hin, dass ABOUT YOU ein

mobiles Online-Einkaufserlebnis geschaffen hat, das wesentlich bequemer als

der Einkaufsbummel in stationären Modegeschäften ist. Das beste Beispiel für

ABOUT YOUs Technologieplattform ist die ABOUT YOU Commerce Suite, die aus

der proprietären Technologiestruktur ein eigenes Produkt macht und durch ein

360 -E-Commerce-Service-Portfolio weiter ergänzt wird.

Um dem sich verändernden Verbraucherverhalten gerecht zu werden, kombiniert

das hybride Geschäftsmodell von ABOUT YOU die nahtlose Integration von

eigenem Bestand (1P) und Fremdbestand (3P) und bietet über 400.000 Produkte

von mehr als 2.000 Marken mit einer Asset-light Fulfillment-Infrastruktur

an. ABOUT YOU ist der präferierte Partner Europas führender Modemarken und

bietet Unternehmen die Möglichkeit, in großem Umfang über 1P zu verkaufen

sowie neue Produkte und Marken unter 3P zu testen und zu entwickeln. Partner

profitieren von einer maßgeschneiderten, nahtlosen E-Commerce-Lösung in

einem digitalen Ökosystem, den neuesten Produkt- und

Technologie-Innovationen und dem einzigartigen Zugang zu einer breiten,

loyalen und wachsenden jungen Kundenbasis mit monatlich mehr als 30

Millionen aktiven Nutzern. Kunden ziehen Nutzen aus dem intuitiven und

personalisierten Einkaufserlebnis, benutzerfreundlichen Oberflächen und

einer nahtlosen Website und App, die auf technologiegestütztes, mobiles

Einkaufen ausgerichtet sind.

Bewährtes Markteintrittskonzept für weitere Expansion

ABOUT YOU wurde 2014 von Tarek Müller, Hannes Wiese und Sebastian Betz als

Tochterunternehmen der Otto Group gegründet. In den darauffolgenden Jahren

entwickelte das Unternehmen ihren eigenen, hochmodernen Technologie-Stack,

der eine schnelle und erfolgreiche Expansion in derzeit 23 europäische

Märkte ermöglicht hat. Mit ihrem bewährten, daten- und technologiebasierten

Konzept hat das Unternehmen eine große und wachsende Präsenz im

Mode-E-Commerce in der Kernregion DACH geschaffen. 2017 hat ABOUT YOU den

belgischen und niederländischen Markt erschlossen und expandiert seit 2018

in neue Märkte in Zentral- und Osteuropa [9], wo sich das Unternehmen

schnell als Marktführer [10] durchgesetzt hat. Im Jahr 2018 erwarb Heartland

A/S [11] eine 28,9%ige Beteiligung an ABOUT YOU. Aufbauend auf der

erfolgreichen Expansion der letzten Jahre ist ABOUT YOU dabei, weitere

Märkte zu erschließen und dabei einen besonderen Fokus auf die

skandinavischen Länder und Südeuropa zu legen, um ein gesamteuropäisches

digitales Modeangebot aufzubauen.

Führende Plattform für nachhaltigere Mode

Verbraucher - insbesondere die Kernzielgruppe von ABOUT YOU, die Generation

Y&Z - fordern zunehmend nachhaltige Modeangebote. ABOUT YOU ist in der

einzigartigen Position, eine führende europäische Plattform für nachhaltige

Mode zu werden. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und

wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem und nachhaltigem Handeln zu verbinden,

gehört zu den wesentlichen Säulen des Geschäftsmodells von ABOUT YOU [12].

Im Oktober 2020 wurde das Unternehmen (einschließlich aller Logistik- und

Fullfilment- Dienstleistungen) CO-neutral [13]. Das Unternehmen hat sich

wissenschaftlich fundierte Ziele zur Emmissionsreduktion gesteckt, die im

Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen und von der Science Based

Target Initiative [14] anerkannt sind. Im Oktober 2020 führte ABOUT YOU

zudem mit Second Love ein Angebot von Second-Hand-Modeartikeln ein. Mit Ende

des Geschäftsjahres 2020/21 waren mehr als 400.000 qualitätsgeprüfte

Second-Hand-Artikel in dieser schnell wachsenden Kategorie verfügbar.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société

Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co.

ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen

Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als

Finanzberater von Heartland A/S.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht

der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment

mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23

europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an.

Zusätzliche Links:

Investor Relations: ir.aboutyou.de

Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de

Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility

Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

ann-christine.klesper@aboutyou.com

+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC

knut.engelmann@kekstcnc.com

+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations

Julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 40 638 569 359

+49 171 3575 103

