DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest (deutsch)

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang

auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

08.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES

GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00

pro Aktie fest

* ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus neu

ausgegebenen Aktien an

* Die Privatplatzierung wird voraussichtlich 28.571.429 neu ausgegebene

Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8.392.856

Inhaber-Stammaktien von bestehenden Aktionären umfassen (einschließlich

einer Greenshoe-Option)

* ABOUT YOU plant den Großteil des Bruttoerlöses in die internationale

Skalierung des Angebots und in die Stärkung der technischen

Infrastruktur zu investieren; gleichzeitig soll die strategische

Flexibilität des Unternehmens erhöht werden

* Das mittlere Ende der Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung

für ABOUT YOU von rund EUR4 Milliarden

* Der Streubesitz wird voraussichtlich zwischen 21,2% und 21,7% des

ausstehenden Aktienkapitals betragen

* Die Privatplatzierung beginnt am 8. Juni 2021 und endet voraussichtlich

am 14. Juni 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021

geplant

* Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung der Aktien des

Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter dem

Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen

darauffolgende Veröffentlichung

* Sebastian Klauke wird zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von ABOUT YOU

ernannt

Hamburg, 8. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am

schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute die

Preisspanne für ihre geplante Privatplatzierung (die "Privatplatzierung")

auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie festgelegt. Die Privatplatzierung und die

anschließende Notierung von Aktien des Unternehmens an der Frankfurter

Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen darauffolgende

Veröffentlichung.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses

bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt am 8. Juni 2021 und endet

voraussichtlich am 14. Juni 2021. Der erste Handelstag am regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021

geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.

Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und

bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird voraussichtlich 28.571.429

neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen

Aktien") umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 3.571.428

Inhaber-Stammaktien platziert werden, die vom Management veräußert werden.

Zusätzlich werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH

(Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC

German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH eine Greenshoe-Option

von bis zu 4.821.428 Inhaber-Stammaktien gewährt, um eine mögliche

Mehrzuteilung abzudecken.

ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus der

Platzierung der Neuen Aktien an. Das Angebot soll ABOUT YOU die Möglichkeit

geben, ihr Wachstumspotential sowohl im Commerce-Bereich (B2C) als auch im

SaaS-Geschäft (B2B) auszuschöpfen. Das Unternehmen plant, den größten Teil

des Nettoerlöses in die Skalierung internationaler Handels-Aktivitäten sowie

in den Ausbau ihrer technischen Infrastruktur zu investieren. Außerdem soll

ein Teil der Erlöse dazu dienen, anorganische Entwicklungsmöglichkeiten zu

nutzen und bestehende Finanzverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

zurückzuführen.

Sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, liegt das

Basisangebot der Privatplatzierung zwischen EUR776 und EUR941 Millionen. Dies

entspricht einem Streubesitz des ausstehenden Aktienkapitals zwischen 21,2%

und 21,7%. Die gesetzte Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung

von EUR3,6 bis EUR4,4 Milliarden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Wir haben

uns sehr über den positiven Zuspruch zu unserer Absicht, ABOUT YOU an der

Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren, gefreut. Die heutige Ankündigung

ist der nächste Schritt auf unserem Weg zu einem börsennotierten

Unternehmen. Der geplante Börsengang bietet uns die Möglichkeit, auf unserem

starken Wachstum aufzubauen, um so den Offline-Einkaufsbummel weiter zu

digitalisieren. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Investorenbasis zu

erweitern, und werden weiterhin unsere Vision vorantreiben, die führende

globale Modeplattform zu werden."

Die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH haben gegenüber den Joint

Global Coordinators einer Sperrfrist ("Lock-up") von 270 Kalendertagen

zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland A/S,

SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH

sowie alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als

verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen. Darüber hinaus

haben alle Mitglieder des Vorstandes des Unternehmens gegenüber der

Gesellschaft einer gestaffelten Sperrfrist von ein bis zwei Jahren

zugestimmt.

Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder

ABOUT YOU hat gleichzeitig eine Reihe hochkarätiger Besetzungen für ihren

Aufsichtsrat bekanntgegeben. Sebastian Klauke, Mitglied des Vorstands der

Otto Group, verantwortlich für E-Commerce, Technologie, Business

Intelligence und Corporate Ventures, wurde zum Vorsitzenden des Gremiums

ernannt. Niels Jacobsen, CEO der William Demant Invest A/S, einer

100-prozentigen Holdinggesellschaft für sämtliche Investmentaktivitäten der

William Demant Stiftung, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des

Aufsichtsrats ernannt. Christina Johansson (Interims-CEO und CFO der

Bilfinger SE) wurde zum Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzenden des

Prüfungsausschusses ernannt. Christian Leybold (Managing Partner bei

Headline), Petra Scharner-Wolff (CFO der Otto Group) und André Schwämmlein

(Gründer und CEO von FlixMobility) wurden ebenso in den Aufsichtsrat

bestellt.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société

Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co.

ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen

Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als

Finanzberater von Heartland A/S.

Der Wertpapierprospekt wird auf der Website von ABOUT YOU

https://corporate.aboutyou.de/ unter der Sektion "Investor Relations" zur

Verfügung gestellt werden, sobald die deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) diesen gebilligt hat.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein

personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht

der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach

ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment

mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und

Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23

europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das

Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur

als Lizenzprodukt an.

Zusätzliche Links:

Investor Relations: ir.aboutyou.de

Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de

Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility

Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

ann-christine.klesper@aboutyou.com

+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC

knut.engelmann@kekstcnc.com

+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations

Julia Stoetzel | Head of Investor Relations

julia.stoetzel@aboutyou.com

+49 40 638 569 359

+49 171 3575 103

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere

sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,

Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch

zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot wird

nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von

ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der

unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Webseite

von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.

Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten

Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im

Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des

Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act

2018 Teil des nationalen Rechts ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich

dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)

professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils

geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",

"unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine

Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von

Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang

mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig

übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an

Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht

handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede

Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument

bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und

Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",

"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",

"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer

Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,

Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie

Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen

sind. ABOUT YOU gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,

dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig

erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und

Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten

unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder

ABOUT YOU noch Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan

AG, Numis Securities Ltd, Société Générale oder UBS Europe SE (zusammen die

"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die

Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu

prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in

der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,

noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für ABOUT YOU und die

veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit

der geplanten Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre

jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante Privatplatzierung ansehen und

übernehmen für keine anderen Personen außer ABOUT YOU und die veräußernden

Aktionäre die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden

gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt

dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte

Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung übernehmen die

Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der

im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position

als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere von ABOUT

YOU oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit der geplanten

Privatplatzierung oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft

für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf

anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene

Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder

Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die

Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien

an ABOUT YOU erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken

beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder

Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen

oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der

Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen

keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den

Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser

Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)

oder sonstiger Informationen, die sich auf ABOUT YOU beziehen, - unabhängig

davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in

elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt

oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste

jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder

ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie

geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten

Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN

SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN

AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN

ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

Zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen haben sich die GFH (Gesellschaft für

Handelsbeteiligungen mbH) ("GFH"), die SevenVentures GmbH, die GMPVC German

Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH bereit erklärt, den

Konsortialbanken bis zu 4.821.428 Aktien der Gesellschaft (die "Aktien") zur

Verfügung zu stellen, wobei die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien 15 % der

endgültigen Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen

Aktien und bestehenden Aktien nicht überschreiten darf. Darüber hinaus haben

GFH, die SevenVentures GmbH, die GMPVC German Media Pool GmbH und die

Fashion Media Pool GmbH den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb einer

Anzahl von Aktien eingeräumt, die der Anzahl der zugeteilten Aktien

entspricht, um Mehrzuteilungen während der Stabilisierungsperiode (wie unten

definiert) abzudecken. Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien wird

die J.P. Morgan AG als Stabilisierungsmanager fungieren und kann als

Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Artikel 5 Abs. 4

und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der

Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission) ergreifen, um den

Marktpreis der Aktien zu stützen und damit einem etwaigen Verkaufsdruck

entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet,

irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss die

Stabilisierung nicht unbedingt eintreten und kann jederzeit beendet werden.

Solche Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der

Aufnahme des Handels der Aktien im regulierten Marktsegment der Frankfurter

Wertpapierbörse, voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2021, ergriffen

werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag beendet werden

(die "Stabilisierungsperiode"). Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf

ab, den Marktpreis der Aktien während der Stabilisierungsperiode zu stützen.

Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Anteile höher

ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Außerdem kann sich der Marktpreis

vorübergehend auf einem nicht haltbaren Niveau befinden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ABOUT YOU Holding AG

Domstraße 10

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 638 569 - 0

E-Mail: info@aboutyou.de

Internet: https://corporate.aboutyou.de

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

EQS News ID: 1205233

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

1205233 08.06.2021

