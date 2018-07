DGAP-News: ABIVAX berichtet positive Top-Line Ergebnisse aus Phase-2a-Studie mit ABX464 (ABX464-005) zur Behandlung von HIV-Infektionen (deutsch)

ABIVAX berichtet positive Top-Line Ergebnisse aus Phase-2a-Studie mit ABX464 (ABX464-005) zur Behandlung von HIV-Infektionen

ABIVAX berichtet positive Top-Line Ergebnisse aus Phase-2a-Studie mit ABX464

(ABX464-005) zur Behandlung von HIV-Infektionen

03.07.2018 / 08:00

ABIVAX berichtet positive Top-Line Ergebnisse aus Phase-2a-Studie mit ABX464

(ABX464-005) zur Behandlung von HIV-Infektionen

Verlängerte Behandlung mit ABX464 war sicher und wurde gut vertragen

Abnahme der Gesamt-HIV-DNA im Blut nach längerer Behandlungsdauer

Zum erstem Mal wurde eine Abnahme von HIV-DNA im Darmgewebe beobachtet

Phase-2b-Studie in Planung

Wirkmechanismus von ABX464 wurde als Late-Breaker-Abstrakt zur Präsentation

auf der internationalen AIDS 2018 Conference in Amsterdam zugelassen

PARIS, 3. Juli 2018, 8:00 Uhr MESZ - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 -

ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen, welches das Immunsystem nutzt, um

eine funktionelle Heilung für HIV sowie Behandlungen für

entzündliche/autoimmune Erkrankungen und Krebs zu entwickeln, gab heute

positive Top-Line-Ergebnisse für die 2. Kohorte seiner ABX464-005

Phase-2a-Studie zur Behandlung von HIV-Infektionen bekannt. Die Ergebnisse

sowie deren Kommunikation wurden im Vorfeld der Pressemitteilung mit ABIVAX'

wissenschaftlichem Beirat (ABIVAX' Scientific Advisory Board) diskutiert.

Die Studie ABX464-005, eine klinische Phase-2a-Studie, zielt darauf ab, die

Auswirkungen von ABX464 auf HIV-DNA (HIV-Reservoir) im Blut und rektalem

Gewebe von Patienten zu untersuchen, bei denen HIV-Virus im Blut vollständig

supprimiert ist.

Die Studie wurde am Germans Trias i Pujol Universitätsklinikum Badalona in

Barcelona, Spanien, durchgeführt. In der ersten Kohorte der

ABX464-005-Studie erhielten die neun Patienten täglich über einen Zeitraum

von 28 Tagen 150mg ABX464. In dieser ersten Kohorte zeigten acht von neun

Patienten zwischen dem Tag 0 und Tag 28 eine Abnahme (bis zu 52%) der

HIV-DNA in den CD4+-T-Zellen des peripheren Bluts.

In der zweiten Kohorte erhielten 12 Patienten über einen Zeitraum von drei

Monaten täglich 50mg ABX464, was einem Drittel der Dosis aus der ersten

Kohorte entsprach, um das Potential dieser niedrigen Dosis zur Verringerung

des HIV-Reservoirs im Blut und im Gewebe zu bewerten. Auf Basis der

verfügbaren Daten der Woche 12 (acht Patienten hatten zu diesem Zeitpunkt

die gesamte Studiendauer durchlaufen) zeigten vier Patienten eine Abnahme

der Gesamt-HIV-DNA in CD4+-T-Zellen im peripheren Blut, die von 2% bis 85%

reichte, während bei vier Patienten ein Anstieg der HIV-DNA (5% bis 36%)

festgestellt wurde.

Zum ersten Mal liegen auch Daten aus rektalen Gewebebiopsien vor. Vier

Patienten zeigten in CD45+-T-Zellen aus rektalem Gewebe eine Verringerung

der HIV-DNA (16% bis 71%), während bei vier Patienten einen Anstieg der

HIV-DNA (14% bis 123%) festgestellt wurde.

Die vollständigen Studiendaten dieser Kohorte werden zu kommenden

wissenschaftlichen Konferenzen eingereicht.

"Diese Ergebnisse zeigen zum ersten Mal, dass ABX464 in der Lage ist, die

HIV-DNA sowohl in den Blut- wie auch in den rektalen Gewebsreservoiren zu

reduzieren", sagte Dr. Jean-Marc Steens, Chief Medical Officer bei ABIVAX.

"Die längere Behandlungsdauer mit ABX464 von 12 Wochen war sicher und

allgemein gut verträglich und unterstützt damit eine verlängerte Einnahme."

"Die Daten der Patienten der zweiten Kohorte der ABX464-005-Studie sind

sowohl wichtig als auch ermutigend", sagte Ian McGowan, Professor für

Medizin an der University of Pittsburgh School of Medicine und Vorsitzender

des wissenschaftlichen Beirats von ABIVAX. "Die Studienergebnisse zeigen,

dass einige HIV-infizierte Patienten, die mit 50 mg ABX464 behandelt wurden,

einen erheblichen Abfall des HIV-DNA-Reservoir aufwiesen. In weiteren

Studien werden nun die Charakteristika der Patienten identifiziert, die am

wahrscheinlichsten von ABX464 in den unterschiedlichen Dosierungsschemata,

als Monotherapie oder in Kombination mit anderen HIV-Heilungsstrategien,

profitieren. "

Prof. Hartmut Ehrlich, CEO von ABIVAX, kommentierte: "Es ist erfreulich zu

sehen, wie sich der wissenschaftliche Ansatz von ABX464 in diesen Daten

widerspiegelt. Die Daten unterstützen unsere Pläne für eine Phase-2b-Studie

und bringen uns einem Fortschritt in der HIV-Therapie einen Schritt näher."

Der molekulare Mechanismus von ABX464 bildet die Grundlage für den

Wirkstoff, ein therapeutischer Kandidat zu werden, der das HIV-Reservoir bei

infizierten Patienten reduzieren kann. Jüngste Daten werfen ein neues Licht

auf den Wirkmechanismus von ABX464. Ein entsprechendes Abstrakt mit dem

Titel "Durch Bindung an den CBC 80/20-Komplexes erhöht ABX464 das Spleißen

von Prä-mRNA, was zur Bildung von neuen HIV-abgeleiteten RNA-Spezies sowie

zu einer erhöhten Expression der entzündungshemmenden MikroRNA miR124 führt"

("ABX464, by binding the CBC 80/20 complex, enhances pre-mRNA splicing,

resulting in the generation of novel HIV-derived RNA species and in

increased expression of the anti-inflammatory miR124") wurde als

Late-Breaker auf der AIDS2018 Conference akzeptiert. Die Konferenz findet

vom 23. - 27. Juli 2018 in Amsterdam statt.

In die klinische Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis

ulcerosa sind alle Patienten eingeschlossen, wobei die letzten Patienten

diesen Monat die Studie abschliessen. Top-Line-Daten dieser Studie werden

voraussichtlich im Herbst dieses Jahres verfügbar sein.

Über ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung

von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs.

ABIVAX, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine

Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen

Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch

entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. ABIVAX ist an der

Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR 0012333284 -

Ticker: ABVX).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX

