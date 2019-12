DGAP-News: 7x7impact sammelt Geld für Reisernte in Tansania (deutsch)

7x7impact sammelt Geld für Reisernte in Tansania

^

DGAP-News: 7x7sachwerte GmbH & Co.



KG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

7x7impact sammelt Geld für Reisernte in Tansania (News mit Zusatzmaterial)

03.12.2019 / 09:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Bonner 7x7impact GmbH & Co. OHG will per Nachrangdarlehen 100.000 Euro

einsammeln, um die Existenzgrundlage von Reisbauern in Tansania sichern zu

helfen. Zu diesem Zweck beteiligt sie sich an der Flamingoo Foods Company

Ltd. Diese besitzt bereits Reismühlen und Lagerhallen und ist ein bekannter

Ansprechpartner für Reisbauern im westlichen Tansania. Anleger können sich

mit einem Betrag ab 100 Euro beteiligen, die Anlage ist mit 6% verzinst.

7x7impact GmbH & Co. OHGViele Kleinbauern im westlichen Tansania haben für

ihre landwirtschaftlichen Produkte keine verlässlichen Abnehmer oder

bekommen schlechte Preise, da sie ihre Waren nicht direkt an die Endkunden

verkaufen können und unfaire Preise von Zwischenhändlern akzeptieren müssen.

Auf diese Weise wird die Entwicklung landwirtschaftlicher Regionen durch

fehlende Erträge gehemmt. So kommt es hier und in ganz Ostafrika in den

Monaten nach der Erntezeit regelmäßig zu Lebensmittelknappheiten und Hunger.

Professionelle Verarbeitung und Lagerung von Reis hilft

Lebensmittelknappheit zu vermeiden

Eine entsprechende Lagerung von Reis und Getreide bis in die Mangelmonate

könnte jedoch Knappheiten und Mangel entgegenwirken. Genau hier setzt das

Investitionsprojekt namens Flamingoo Foods II. an. Die 7x7impact nimmt Geld

bei einer Vielzahl von Anlegern in Deutschland auf und stattet mit diesem

Geld die Flamingoo Foods aus. Diese kauft zur Erntezeit im westlichen

Tansania Reis, lagert ihn ein und verkauft ihn später zu höheren Preisen.

Adrian Weisensee, Geschäftsführer der Flamingoo Foods Company Ltd.,

beschreibt die Wirkung der Investition: "Die Anlegergelder ermöglichen es

uns, während der Erntezeit Reis bei den Bauern einzukaufen und für einen

späteren Verkauf in eigenen Lagerhallen einzulagern. Die Kleinbauern

profitieren von einem zuverlässigen Abnehmer und sind nicht mehr auf

Zwischenhändler angewiesen, die den Reis häufig zu unfairen Preisen

abnehmen. Durch unsere professionelle Lagerung können zudem sonst

auftretende erntebedingte Verluste, die bis zu 30% betragen können,

signifikant reduziert werden."

Flamingo Foods: Gründer sind vor Ort vernetzt und schaffen stabile

Strukturen

Die Geschäftsbeziehung zwischen der 7x7impact GmbH & Co. OHG und Flamingoo

Foods Company Ltd. ist als stille Beteiligung gestaltet. Sie bildet die

Grundlage für die Kapitalanlage Flamingoo Foods II.Deren Emittentin agiert

im Unternehmens-Verbund der 7x7 Gruppe, die über langjährige Erfahrungen im

Einwerben und Verwalten von Kapitalprodukten verfügt.Die eigentlichen

Vorteile dieser Zusammenarbeit liegen aber in der Kompetenz der Gründervon

Flamingoo Foods, Adrian Weisensee und Andreas Schlüter. Beide sind

langjährig in Tansania wirtschaftlich aktiv, haben ein ausgebautes Netzwerk

und sprechen die lokale Sprache (Kisuaheli).Ihre Firma verfügt über lokales

Personal in Tansania, welches die operative Arbeit seit Jahren erfolgreich

erfüllt. Durch den Besitz von Lagerhallen und Reismühlen ist Flamingoo Foods

heute schon ein bekannter Ansprechpartner für viele Reisbauern in der

Region. Das Unternehmen beliefert Absatzmärkte bis nach Sambia, Burundi und

Uganda - es gibt daher potentiell ausreichend Abnehmer.

>Das Ergebnis beschreibt Adrian Weisensee so: "Als Unternehmen im ländlichen

Raum in Tansania schaffen wir in von starker Armut geprägten Gebieten

Arbeitsplätze und sichere Absatzmärkte für die Bauern, entwickeln

Infrastruktur und zahlen Steuern an die lokale Regierung. Das Investment der

Anleger ist also ein Beitrag für die ganze Region."

Die Vermögensanlage Flamingoo Foods II. auf einen Blick

Emittentin 7x7impact GmbH & Co. OHG

Anlageform Nachrangdarlehen

Volumen 100.000

Laufzeit bis 28.02.2023

Verzinsung 6% p.a. bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag

Zinstermin 01.03. eines jeden Laufzeitjahres, erstmalig 01.03.2021

Mindestzeichnung 100

Weitere Infos zu Flamingoo Foods II. sowie Online-Zeichnung auf

fairzinsung.com

Die 7x7impact GmbH & Co. OHG

hat zum Ziel, durch Investitionen in Social Business Menschen in entfernten

Gegenden der Dritten Welt, z. B. in Teilen von Afrika oder Nepal, durch

wirtschaftliche Betätigung Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das Team von

7x7impact glaubt daran, dass die langfristige Entwicklung von Infrastruktur

und wirtschaftlichen Systemen wirklichen und nachhaltigen Einfluss auf die

Menschen vor Ort hat. Die Firma gehört zur 7x7 Unternehmensgruppe. Diese

entwickelt und realisiert alternative Konzepte und Projekte in den Bereichen

Vorsorge und Vermögen, Investment und Geldanlage, regenerative Energien,

Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Hilfsprojekte. In diesen

Unternehmensbereichen arbeiten derzeit ca. 45 Mitarbeiter in

Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die Flamingoo Foods Company Ltd.

arbeitet seit fünf Jahren erfolgreich daran, eine wirtschaftliche

Infrastruktur rund um das Thema Reishandel, inkl. Inbetriebnahme einer

eigens angeschafften Reismühle, aufzubauen. Gegründet wurde es von Adrian

Weisensee und Andreas Schlüter. Beide Jungunternehmer haben bereits mit

Mitte 20 ihre erste gemeinsame Unternehmung auf dem afrikanischen Kontinent

gegründet: Flying Flamingoo. Von Anfang an ging es ihnen darum, die

Lebensmittelversorgung in Ost-Afrika durch ausländische Investitionen zu

stärken.

Weitere Informationen:

7x7impact GmbH & Co. OHG

Plittersdorfer Straße 81 | 53173 Bonn

Tel.: 0228 - 37 72 73 - 00

Fax: 0228 - 37 72 73 - 0409

impact@7x7.de

Pressekontakt:

Bodo Woltiri

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 7x7 Unternehmensgruppe

facesso GmbH | Plittersdorfer Straße 81 | 53173 Bonn

Tel 0228 - 377 273 - 0245 | Fax -0569 | b.woltiri@7x7.de | www.7x7.de

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/siebenmalsiebensach/926729.html

Bildunterschrift: Adrian Weisensee, GeschÀftsfÌhrer der Flamingoo Foods

Company Ltd.

---------------------------------------------------------------------------

03.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

926729 03.12.2019

°