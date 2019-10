DGAP-News: 4SC und das Netherlands Cancer Institute kooperieren bei der klinischen Evaluierung von Domatinostat zur neoadjuvanten Therapie des Melanoms (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "4 SC":

4SC und das Netherlands Cancer Institute kooperieren bei der klinischen Evaluierung von Domatinostat zur neoadjuvanten Therapie des Melanoms

16.10.2019 / 07:30

* Phase-Ib-Studie mit 40 Patienten soll im vierten Quartal 2019 beginnen

Planegg-Martinsried, 16. Oktober 2019 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard:

VSC) hat heute eine Zusammenarbeit mit dem Netherlands Cancer Institute

(Stichtig Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) - Antoni van Leeuwenhoek

Ziekenhuis) in Amsterdam bekannt gegeben. Domatinostat wird in Kombination

mit Checkpoint-Blockern in der Studie "Multicenter Phase 1b Study testing

the Neoadjuvant Combination of Domatinostat, Nivolumab, and Ipilimumab, in

RECIST 1.1-measurable Stage III Cutaneous or Unknown Primary Melanoma -

DONIMI" evaluiert.

Immuntherapie und insbesondere Checkpoint-Inhibitoren wie anti-PD-1 (z.B.

Nivolumab) und anti-CTLA4 (Ipilimumab) werden zunehmend nicht nur im

fortgeschrittenen, inoperablen oder metastasierten Setting, sondern auch in

früheren Krankheitsstadien untersucht. Die Rationale für eine solche

Behandlung ist, das Immunsystem vor der Resektion des Tumors zu aktivieren,

um so ein Immungedächtnis zu erzeugen und ein späteres Wiederauftreten der

Krankheit zu verhindern. Auf der Grundlage einiger ermutigender Daten, die

vom International Neoadjuvant Melanoma Consortium (INMC;

https://melanoma-inc.org/) veröffentlicht wurden, werden nun innovative

Kombinationsansätze getestet, um die Behandlung individueller zu gestalten,

und mit Domatinostat als vielversprechendem Kombinationspartner.

Dr. Jason Loveridge, CEO der 4SC: "Es wird immer deutlicher, dass die

Immuntherapie von Krebs am effektivsten ist, wenn sie frühzeitig im

Krankheitsverlauf eingesetzt wird, und wir glauben, dass das neoadjuvante

Setting ein großes Potenzial bietet, um Patienten vor dem Wiederauftreten

von Malignität nach Resektion zu schützen, was zu einer deutlich höheren

Anzahl geheilter Patienten mit operablem Hochrisiko-Melanom führen könnte.

Prof. Blank und seine Kollegen innerhalb des INMC haben auf diesem

hochinnovativen Gebiet im Bereich des Melanoms bereits bemerkenswerte

Fortschritte gemacht und das NKI ist eines der weltweit führenden

Krebszentren zur Behandlung von Melanomen und anderen Indikationen im

neoadjuvanten Setting. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit dem NKI

und freuen uns auf den baldigen Beginn der DONIMI-Studie."

Prof. Dr. Christian Blank, NKI: "Es ist spannend zu sehen, was wir in den

letzten Jahren mit der neoadjuvanten Immuntherapie des Melanoms innerhalb

des INMC erreicht haben. Dennoch ist es noch ein weiter Weg bis zur

Umsetzung einer standardisierten neoadjuvanten Behandlung des Melanoms.

Zusätzliche Kombinationsansätze zur Modulation der Mikroumgebung des Tumors

und des Immunsystems des Patienten bleiben eine Priorität, um die Behandlung

von Melanompatienten zu optimieren und zu personalisieren und potenziell

auch einen Einfluss auf die Behandlung von Patienten mit anderen Krebsarten

zu haben. So wissen wir beispielsweise noch nicht, welche Patienten eine

doppelte neoadjuvante Checkpoint-Inhibierung benötigen und wer mit

neoadjuvanter PD-1-Blockade allein behandelt werden kann. Basierend auf

präklinischen und frühen klinischen Daten könnte die epigenetische

Modulation mit Domatinostat in Kombination mit einer Checkpoint-Blockade ein

vielversprechender Ansatz im neoadjuvanten Setting sein. In der

DONIMI-Studie wird Domatinostat als eine der ersten Substanzen in einer

personalisierten neoadjuvanten Kombinationsstudie getestet, die von

INMC-Forschern aus Sydney und Amsterdam durchgeführt wird. Wir freuen uns

sehr darauf, die ersten Patienten noch in diesem Jahr zu rekrutieren."

- Ende der Pressemitteilung -

Weitere Informationen

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare

Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und

umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat

und Domatinostat.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit

Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente

in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das

Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2019) und ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:

VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Über das Netherlands Cancer Institute

Das Netherlands Cancer Institute (NKI), einschließlich des Antoni van

Leeuwenhoek Krankenhauses, ist das einzige spezialisierte "Comprehensive

Cancer Centre" in den Niederlanden und steht seit mehr als einem Jahrhundert

an der internationalen Spitze der Krebsbehandlung und -forschung. Im Jahr

2017 hat die Europäische Akademie der Krebswissenschaften das NKI zum

"Comprehensive Cancer Centre of Excellence" für translationale Forschung

ernannt. Das NKI spielt eine wichtige Rolle als nationales und

internationales Zentrum für wissenschaftliche und klinische Expertise,

Entwicklung und Ausbildung. Forschungsschwerpunkte sind Molekularbiologie,

Immuntherapie, personalisierte Medizin, bildgeführte Eingriffe und

Krebs-Überlebensrate.

Heute beschäftigt das Netherlands Cancer Institute rund 650 Wissenschaftler

und wissenschaftliche Mitarbeiter. Das Antoni van Leeuwenhoek Krankenhaus

verfügt über 222 Fachärzte, 212 Betten, eine Ambulanz mit rund 134.000

Besuchen, 12 Operationssäle und 12 Bestrahlungseinheiten.

Über Domatinostat

Domatinostat ist ein oral verabreichter, niedermolekularer,

Klasse-I-spezifischer HDAC-Inhibitor. Domatinostat verstärkt die

körpereigene Immunantwort gegen Krebs. Das Tumor- und das den Tumor

umgebende Gewebe wird durch Domatinostat verändert, so dass der Tumor für

das Immunsystem besser sichtbar wird. Immunzellen können damit leichter in

den Tumor einwandern und diesen bekämpfen.

Domatinostat wurde in einer Phase-I-Studie mit 24 intensiv vorbehandelten

Patienten mit verschiedenen weit fortgeschrittenen Blutkrebsarten untersucht

und hat sich als gut verträglich erwiesen. Mit einer 28 Monate anhaltenden

vollständigen und einer 8 Monate anhaltenden teilweisen Remission konnten

vielversprechende Anzeichen auf Wirksamkeit beobachtet werden.

Neben dem Potenzial von Domatinostat als Monotherapie bei Krebserkrankungen

evaluiert 4SC Möglichkeiten verschiedener Kombinationstherapien,

insbesondere im Bereich der Immunonkologie. Dazu hat 4SC eine

Phase-Ib/II-Studie mit Domatinostat in Kombination mit dem anti-PD-1

Antikörper Pembrolizumab (einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor) bei

Patienten mit fortgeschrittenem Melanom gestartet. Eine zweite

Phase-II-Studie mit Domatinostat in Kombination mit dem anti-PD-L1

Antikörper Avelumab (ebenfalls einem Checkpoint-Inhibitor) wird von Prof.

David Cunningham am The Royal Marsden NHS Foundation Trust (London,

Vereinigtes Königreich) in Patienten mit fortgeschrittenem,

Mikrosatelliten-stabilem Magen-Darm-Krebs durchgeführt.

Sobald die Ergebnisse der genannten Studien vorliegen, plant 4SC mehrere

Studien mit Domatinostat in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor in

Patienten mit fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom (Merkel-cell carcinoma,

MCC) zu starten.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum

Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle

von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine

Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt

ir-pr@4sc.com

+49 89 700763-0

