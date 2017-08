DGAP-News: 4SC präsentiert auf anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "4 SC":

Planegg-Martinsried, 31. August 2017 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) gab heute bekannt, dass 4SC an mehreren anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen teilenehmen wird. Alle Poster und Präsentationen stehen nach der entsprechenden Konferenz auf der 4SC Homepage zum Download bereit.

Die Vertreter der 4SC stehen auf diesen Konferenzen für Einzelgespräche zur Verfügung.

ESMO 2017 Congress

8. - 12. September 2017, Madrid, Spanien Dr. med. Frank Hermann, Chief Development Officer Dr. René Bartz, Product Manager (4SC-202)

Po- 1192P 4SC-202 plus anti-PD1: Breaking PD1-refractoriness to st- increase efficacy of checkpoint inhibition in patients with er advanced-stage melanoma Te- 10. September 2017, 13:15 Uhr rm- in Or- Hall 8, Poster Display Session t 27. Deutscher Hautkrebskongress, ADO-Jahrestagung

21. - 23. September 2017, Mainz, Deutschland Dr. med. Susanne Danhauser-Riedl, Chief Medical Officer Martin Orlovius, Head of Clinical Operations Nadine Uebler, Clinical Trial Manager Dr. med. Frank Hermann, Chief Development Officer Dr. René Bartz, Product Manager (4SC-202) Dr. Matthias Borgmann, Product Manager (Resminostat)

2 P125 4SC-202 + Pembrolizumab: "Sensitivierung" PD-1-refraktärer P- Melanome zur Erhöhung der Wirksamkeit von Checkpoint-Blockade bei o- Patienten mit fortgeschrittenem Melanom P128 Eine multizentrische, s- doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-II-Studie t- zur Beurteilung von Resminostat als Erhaltungstherapie bei e- Patienten mit Mycosis fungoides (MF) oder Sézary-Syndrom (SS) im r fortgeschrittenen Stadium (Stadium IIB-IVB), die mit systemischer Therapie eine Krankheitskontrolle erzielt haben - die RESMAIN-Studie T- Guided Posterwalk, 22. September 2017, 18:00 - 19:00 Uhr e- r- m- i- n 11th Annual Next-Generation Histone Deacetylase Inhibitors

27. - 28. September 2017, Boston, MA, USA Dr. Svetlana Hamm, Head of Translational Pharmacology

Präsen- Epigenetic Priming with New HDAC Class I Inhibitor 4SC-202 tation Sensitizes Tumor for Anti-PD-1/PD-L1 Therapy Termin 28. September 2017, 9:35 Uhr 3rd Annual Epigenetics Discovery Meeting

12. - 13. Oktober, London, Vereinigtes Königreich Dr. René Bartz, Product Manager (4SC-202)

Präsentati- Modulation of the tumor microenvironment by epigenetic on intervention Termin 12. Oktober 2017, 9:50 Uhr EORTC CLTF Meeting | Cutaneous Lymphomas: Insights & Therapeutic Progress 2017 Meeting

13. - 15. Oktober 2017, London, Vereinigtes Königreich Dr. med. Susanne Danhauser-Riedl, Chief Medical Officer Dr. Matthias Borgmann, Product Manager (Resminostat)

2 Resminostat's action in CTCL - hints from a genome-wide study A P- multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, Phase o- II trial to evaluate Resminostat for maintenance treatment of s- patients with advanced stage (Stage IIB IVB) mycosis fungoides t- (MF) or Sézary Syndrome (SS) that have achieved disease control e- with systemic therapy - the RESMAIN Study r T- Poster Session, 15. Oktober 2017, 9:00 - 10:15 Uhr e- r- m- i- n - Ende der Ankündigung -

Weitere Informationen

Über Resminostat

Resminostat wird oral verabreicht und sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Krebsmedikamenten zur neuartigen Behandlung zahlreicher Krebsarten untersucht. Resminostat hemmt Tumorwachstum und -ausbreitung, führt zu Tumorrückgang und verstärkt die körpereigene Immunantwort gegen Krebs.

Resminostat hat sich in Phase-I-Studien bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen als gut verträglich erwiesen und wird oder wurde zur Behandlung von kutanem T-Zell-Lymphom (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), Hodgkin-Lymphom, Leber-, Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Gallengangkrebs in weiteren klinischen Studien erprobt. Erste positive Ergebnisse zur Wirksamkeit von Resminostat haben sich für Patienten mit Hodgkin-Lymphom und in Kombination mit Sorafenib für ausgewählte Patienten mit fortgeschrittenem Leberkrebs (hepatocellular cancer, HCC) gezeigt.

Über 4SC-202

4SC-202 ist ein oral verabreichter niedermolekularer Wirkstoff zur Behandlung von Krebs. 4SC-202 hat einen einzigartigen Wirkmechanismus und hemmt sowohl Klasse I Histon-Deacetylasen als auch das Protein Lysin-spezifische Demethylase, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Signalwegen in Krebszellen spielen.

4SC-202 wurde in einer Phase-I-Studie mit 24 zumeist intensiv vorbehandelten Patienten mit verschiedenen weit fortgeschrittenen Blutkrebsarten untersucht und hat sich als gut verträglich erwiesen. Mit einer 28 Monate anhaltenden vollständigen und einer 8 Monate anhaltenden teilweisen Remission konnten vielversprechende Anzeichen auf Wirksamkeit beobachtet werden.

In präklinischen Untersuchungen hat 4SC-202 die Tumor-gerichtete Immunantwort verstärkt. Die Behandlung mit 4SC-202 verändert dabei die Umgebung der Tumorzellen und bewirkt, dass mehr Immunzellen in den Tumor eindringen. Weitere präklinische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kombination von 4SC-202 mit Checkpoint-Inhibitoren besser gegen Krebs gewirkt hat als die Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren allein. Damit bieten sich vielversprechende Chancen für die weitere klinische Entwicklung von 4SC-202 bei Patienten, die nach der Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren wieder rückfällig werden oder gar nicht erst auf eine solche Behandlung ansprechen.

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischen Bedarf bekämpfen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der präklinischen und klinischen Entwicklung. Zu den Kernprodukten des Unternehmens zählen Resminostat, 4SC-202 und 4SC-208.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte am 12. Juni 2017 insgesamt 45 Mitarbeiter. 4SC ist seit Dezember 2005 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt

Dr. Anna Niedl +49 89 700763-66 anna.niedl@4sc.com

