DGAP-News: 4SC informiert über Q2 und 6M 2018 (deutsch)

4SC informiert über Q2 und 6M 2018

09.08.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Telefonkonferenz heute, den 9. August 2018, um 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT)

Planegg-Martinsried, 9. August 2018 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard:

VSC) hat heute den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 veröffentlicht, in

dem sie die wesentlichen Entwicklungen in H1 2018 darstellt und einen

aktuellen Ausblick gibt. Der vollständige Bericht steht auf der 4SC Homepage

zum Download bereit.

Dr. Jason Loveridge, CEO bei 4SC, sagte:

"Im zweiten Quartal haben wir die klinische Entwicklung unserer am weitesten

fortgeschrittenen Wirkstoffe Resminostat und Domatinostat fortgesetzt.

Yakult Honsha, unser japanischer Entwicklungspartner für Resminostat, hat

sich an der zulassungsrelevanten Studie im kutanen T-Zell-Lymphom (cutaneous

T-cell lymphoma, CTCL) beteiligt und eine Phase-II-Studie in Patienten mit

Gallenwegskrebs gestartet. Die Phase-Ib/II-Studie SENSITIZE mit Domatinostat

(4SC-202) + Pembrolizumab im Melanom verläuft nach Plan und es wurde mit der

zweiten Dosiskohorte begonnen.

Darüber hinaus haben wir an zahlreichen wissenschaftlichen Konferenzen und

Investorengesprächen teilgenommen und uns über positive Rückmeldung aus

beiden Zielgruppen gefreut. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um das

aktuelle klinische Studienprogramm bis Ende 2018 und im Jahr 2019

fortzusetzen, wenn die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie mit

Resminostat sowie die Daten der SENSITIZE- und EMERGE-Studien mit

Domatinostat veröffentlicht werden sollen."

Wichtige Ereignisse in Q2 2018 und darüber hinaus

* Neue Daten zum Wirkmechanismus von Resminostat als Erhaltungstherapie

bei CTCL auf dem 25. Biennial Congress of the European Association for

Cancer Research (EACR) präsentiert.

* Komitee zur Bewertung von Sicherheitsdaten hat empfohlen,

Phase-Ib/II-Studie SENSITIZE mit Domatinostat + Pembrolizumab im Melanom

mit der zweiten Dosiskohorte fortzuführen.

* Erster Patient in die zweite Dosiskohorte der SENSITIZE-Studie

eingeschlossen.

* Stifel Nicolaus Europe, London, Vereinigtes Königreich, nahm Research

Coverage der 4SC mit Buy-Rating auf.

Operativer Ausblick

* Fortsetzung der Patientenrekrutierung in die zulassungsrelevante

RESMAIN-Studie mit Resminostat in CTCL. Topline-Ergebnisse werden im

Jahr 2019 erwartet.

* Ergebnisse der von Yakult Honsha durchgeführten Phase-II-Studie mit

Resminostat in Gallenwegskrebs Mitte 2020 erwartet.

* Bekanntgabe von Topline-Ergebnissen aus ersten beiden Patientenkohorten

der SENSITIZE-Studie im zweiten Halbjahr 2018 geplant, Abschluss der

Studie im ersten Halbjahr 2019 erwartet.

* Sicherheitsdaten der Phase-II-Studie EMERGE mit Domatinostat + Avelumab

im Magen-Darm-Krebs im ersten Quartal 2019 und erste Daten zur

Wirksamkeit im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.

* Auslizenzierung weiterer strategisch nicht relevanter Produkte.

* Evaluierung möglicher Partnerschaften für die klinische Entwicklung der

Kernprojekte von 4SC mit Pharma- und Biotechunternehmen.

Entwicklung des Finanzmittelbestands in H1 2018 und Finanzprognose

Der Finanzmittelbestand von 4SC belief sich zum 30. Juni 2018 auf EUR 34,1

Mio. im Vergleich zu EUR 41,3 Mio. zum 31. Dezember 2017. Der Rückgang

erklärt sich durch einen durchschnittlichen monatlichen operativen

Finanzmittelverbrauch in Höhe von EUR 1,2 Mio. im Vergleich zu EUR 0,9 Mio.

in H1 2017.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzplanung und der avisierten

operativen Tätigkeiten behält der Vorstand von 4SC seine Prognose für den

durchschnittlichen monatlichen Barmittelverbrauch im Jahr 2018 von 1.800 T

EUR bis 2.000 T EUR bei. Der Vorstand geht davon aus, dass der verfügbare

Finanzmittelbestand bis ins Jahr 2020 ausreichend sein dürfte.

Telefonkonferenz

Die 4SC wird heute um 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) zu den wesentlichen

Ereignissen im Berichtszeitraum und darüber hinaus eine Telefonkonferenz in

englischer Sprache abhalten.

Investoren, Analysten und Medienvertreter, die an der Telefonkonferenz

teilnehmen möchten, können sich unter den unten angegebenen Telefonnummern

einwählen. Bitte wählen Sie sich bereits 5-10 Minuten vor Beginn der

Telefonkonferenz ein und halten Sie den Confirmation Code bereit.

Datum: 9. August 2018

Zeit: 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT)

Einwahlnummern: +49 (0)69 2222 2018 (Deutschland)

+44 (0)330 336 9411 (Vereinigtes Königreich)

+1 646-828-8193 (USA)

Confirmation Code: 3752167

Präsentationsunterlagen zur Telefonkonferenz werden am 9. August 2018

bereits vorab auf der 4SC Homepage verfügbar sein. Im Anschluss an die

Veranstaltung kann an gleicher Stelle ein Tonmitschnitt abgerufen werden.

- Ende der Pressemitteilung -

Weitere Informationen

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare

Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischen Bedarf bekämpfen.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und

umfasst vielversprechende Medikamentenkandidaten in verschiedenen Phasen der

präklinischen und klinischen Entwicklung: Resminostat, Domatinostat

(4SC-202) und 4SC-208.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit

Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente

in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat seinen Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland.

Das Unternehmen beschäftigt 45 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2018) und ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:

VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum

Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle

von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine

Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt

Dr. Anna Niedl, CIRO

Corporate Communications & Investor Relations

anna.niedl@4sc.com

+49 89 700763-66

°