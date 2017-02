DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Wichtiger Meilenstein in Restrukturierungsprozess erreicht, Gericht eröffnet Verfahren über deutsche Tochtergesellschaft (deutsch)

3W Power S.



- Amtsgericht Arnsberg eröffnet wie geplant am 1. Februar 2017 das Eigenverwaltungsverfahren für deutsche Tochtergesellschaft und bestellt Herrn Dr. Rainer Eckert zum Sachwalter

- Restrukturierung der deutschen Tochtergesellschaft wird nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit im Industrie-Kerngeschäft ermöglichen und die integrierte Unternehmensgruppe stärken

- Gläubiger der deutschen Tochtergesellschaft unterstützen Sanierungsprozess

1. Februar 2017, Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holding der AEG Power Solutions Gruppe, hat heute bekanntgegeben, dass mit der Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens am 1. Februar ein wichtiger Meilenstein in der Restrukturierung der deutschen Tochtergesellschaft AEG Power Solutions GmbH erreicht wurde. Das Restrukturierungskonzept sieht eine leistungs- und finanzwirtschaftliche Restrukturierung der AEG Power Solutions GmbH vor, die im Rahmen der Reorganisation der gesamten AEG Power Solutions Gruppe erfolgt. Ziel der Reorganisation ist es, die Fokussierung der Gruppe auf ihr Industrie- Kerngeschäft fortzusetzen und sie nachhaltig profitabel aufzustellen.

Das Amtsgericht Arnsberg eröffnete heute wie am 22. November 2016 beantragt das Verfahren für die deutsche Tochtergesellschaft, ordnete die Eigenverwaltung an und bestellte den vorläufigen Sachwalter Herrn Dr. Rainer Eckert auch für das weitere Verfahren zum Sachwalter. Das Gericht hat damit bestätigt, dass weiterhin überwiegende Erfolgsaussichten für eine Sanierung der AEG Power Solutions GmbH bestehen und die Eigenverwaltung keine Nachteile für die Gläubiger bringt. Der finale Plan soll den Gläubigern der deutschen Tochtergesellschaft im April zur Abstimmung vorgelegt werden. Wird der Plan durch die Gläubigerversammlung angenommen, bedarf er noch der Bestätigung des Amtsgerichts. Sachwalter Dr. Rainer Eckert erläuterte: "Sobald die Bestätigung des Plans rechtskräftig ist, beschließt das Amtsgericht die Aufhebung des Verfahrens - die Sanierung der AEG Power Solutions GmbH ist damit abgeschlossen und das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt."

Jeffrey Casper, CEO der 3W Power S.A., sagte: "Dank der Anstrengungen und der Unterstützung unserer Stakeholder glauben wir, dass unsere Pläne für die deutsche Gesellschaft dem Unternehmen ermöglichen werden, dauerhaft effizienter zu arbeiten. Wir beschleunigen unsere Fokussierung auf das Industrie-Kerngeschäft, um nachhaltig profitabel und wettbewerbsfähig zu werden. Wir danken unseren Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und sonstigen Vertragspartnern, die die deutsche Gesellschaft bei diesem Prozess unterstützen und durch ihren starken Rückhalt die Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs auch während des Schutzschirmverfahrens ermöglicht haben."

Über 3W Power: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern.

Für weitere Informationen: www.aegps.com

Pressekontakt: Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner Charles Barker Corporate Communications GmbH Phone: +49 69 79 40 90 24 / +49 69 79 40 90 25 Email: Tobias.Eberle@charlesbarker.de / Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de

Investor Relations Kontakt: Christian Hillermann / Hillermann Consulting Phone: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

This communication does not constitute an offer or the solicitation of an offer to buy, sell or exchange any securities of 3W Power. This communication contains forward-looking statements which include, inter alia, statements expressing our expectations, intentions, projections, estimates, and assumptions. These forward-looking statements are based on the reasonable evaluation and opinion of the management but are subject to risks and uncertainties which are beyond the control of 3W Power and, as a general rule, difficult to predict. The management and the company cannot and do not, under any circumstances, guarantee future results or performance of 3W Power and the actual results of 3W Power may materially differ from the information expressed or implied in the forward-looking statements. As a result, investors are cautioned against relying on the forward-looking statements contained herein as a basis for their investment decisions regarding 3W Power. 3W Power undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statement contained herein.

