DGAP-News: 2Q2017: Highlight-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung (deutsch)

2Q2017: Highlight-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung

^ DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 2Q2017: Highlight-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung

31.08.2017 / 18:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Konzernumsatz in Höhe von 160,4 Mio. CHF wie erwartet unter dem Vergleichswert des Vorjahrs

* EBIT mit 6,9 Mio. CHF ebenfalls unter dem Vorjahresniveau

* Konzernperiodenergebnis bei 4,4 Mio. CHF

* Konzerneigenkapital um 70,1% auf 230,2 Mio. CHF angestiegen

* Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt

Die Halbjahreszahlen der Highlight-Gruppe lagen im Rahmen der Planung für das Gesamtjahr.

Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2017

* Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum sehr starken Vorjahreszeitraum um 22,3% auf 160,4 Mio. CHF. Die niedrigeren Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem Segment Film, das im ersten Halbjahr 2016 ausserordentlich gute Absatzzahlen in der Home-Entertainment-Vermarktung der Kinoerfolge "Fack Ju Göhte 2" und "Er ist wieder da" realisierte. Diese Ergebnisse konnten im laufenden Geschäftsjahr erwartungsgemäss nicht mehr erzielt werden.

* Der operative Konzernaufwand reduzierte sich um 7,8% auf 238,3 Mio. CHF. Diese Entwicklung basiert in erster Linie auf niedrigeren Abschreibungen und Wertminderungen auf das Filmvermögen. Im Gegensatz dazu stieg der Material- und Lizenzaufwand produktionsbedingt an.

* Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich wie erwartet von 13,9 Mio. CHF auf 6,9 Mio. CHF, da planmässig keine grösseren Filmstarts im ersten Halbjahr anstanden und keine wesentlichen TV-Lizenzen im zweiten Quartal in Rechnung gestellt werden konnten. Darüber hinaus war im ersten Halbjahr 2016 ein einmaliger Buchgewinn in Höhe von 2,6 Mio. CHF aus der Entkonsolidierung der Highlight Event and Entertainment AG und der Pokermania GmbH zu verzeichnen.

* Das Konzernperiodenergebnis lag mit 4,4 Mio. CHF ebenfalls unter dem Vorjahreswert (8,1 Mio. CHF). Der Ergebnisanteil der Highlight-Aktionäre betrug dabei 4,0 Mio. CHF, was einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF entspricht.

* Die deutliche Zunahme des Konzerneigenkapitals (mit Anteilen ohne beherrschenden Einfluss) resultiert in erster Linie aus der im zweiten Quartal 2017 durchgeführten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Dabei wurden 15.750.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 5,20 EUR pro Aktie ausgegeben.

Insbesondere aufgrund der starken Kinostaffel des zweiten Halbjahrs (darunter "Das Pubertier", "Ostwind - Aufbruch nach Ora", "Grießnockerlaffäre", "Fack Ju Göhte 3" und "Dieses bescheuerte Herz") geht die Highlight-Gruppe nach wie vor davon aus, im Gesamtjahr 2017 einen Konzernumsatz zwischen 360 und 380 Mio. CHF sowie ein Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner in Höhe von 18 bis 20 Mio. CHF zu erzielen.

Dr. Paul Graf wurde von der Hauptversammlung der Constantin Medien AG am 23. August 2017 zum Mitglied des Aufsichtsrates und von diesem am gleichen Tag zu seinem Vorsitzenden gewählt. Um Dr. Graf die Konzentration auf seine verantwortungsvolle neue Aufgabe zu ermöglichen, haben sich Dr. Graf und der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG darauf verständigt, dass Dr. Graf seine Funktionen bei der Highlight Communications AG bis auf Weiteres ruhen lässt.

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2017 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 2Q2017 2Q2016 Abw. in % Umsatzerlöse 160,4 206,5 -22,3 EBIT 6,9 13,9 -50,4 Konzernperiodenergebnis 4,4 8,1 -45,7 (nach Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner 4,0 8,2 -51,2 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,08 0,19 -57,9 Segmentumsatz Film 131,2 176,9 -25,8 Sport- und Event-Marketing 29,2 29,4 -0,7 Übrige Geschäftsaktivitäten 0,0 0,2 n/a Segmentergebnis Film -3,2 0,8 -500,0 Sport- und Event-Marketing 12,9 12,8 0,8 Übrige Geschäftsaktivitäten 0,0 2,7 n/a

in Mio. CHF 30.06.2017 31.12.2016 Abw. in % Bilanzsumme 466,7 368,5 26,6 Eigenkapital 230,2 135,3 70,1 Eigenkapitalquote (%) 49,3 36,7 12,6 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 73,5 52,3 40,5 Zahlungsmittel und 62,6 88,5 -29,3 Zahlungsmitteläquivalente

Für weitere Informationen:

Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch

---------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

605979 31.08.2017

°