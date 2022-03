DGAP-News: 2G Energy AG steigert EBIT im Geschäftsjahr 2021 auf 17,9 Mio. Euro (Vj. 16,4 Mio. Euro) (deutsch)

2G Energy AG steigert EBIT im Geschäftsjahr 2021 auf 17,9 Mio. Euro (Vj. 16,4 Mio. Euro)

DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

2G Energy AG steigert EBIT im Geschäftsjahr 2021 auf 17,9 Mio. Euro (Vj.

16,4 Mio. Euro)

31.03.2022 / 08:30

Corporate News Heek, 31. März 2022

2G Energy AG steigert EBIT im Geschäftsjahr 2021 auf 17,9 Mio. Euro (Vj.

16,4 Mio. Euro)

- EBIT-Marge mit 6,7 % (Vj. 6,7 %) am oberen Rand der Prognose

- Stark steigende Erdgas- und Strompreise lassen die Effizienzvorteile von

BHKW weiter an Bedeutung gewinnen

- Vorstand bestätigt Umsatzprognose (280 bis 310 Mio. Euro) und erwartet für

2022 eine EBIT-Marge zwischen 6,0 % und 8,0 %

- 2G erwirbt SenerTec Center Schweinfurt GmbH sowie Minderheitsbeteiligung

an KWK-tec GmbH

Heek, 31. März 2022 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr

2021 den Konzernumsatz auf 266,3 Mio. Euro (Vj: 246,7 Mio. Euro). Dabei

verbesserte 2G das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 17,9 Mio. Euro

(Vj. 16,4 Mio. Euro; + 9 %) und erreichte somit eine EBIT-Marge am oberen

Rand der Prognosebandbreite in Höhe von 6,7 % (Vj. 6,7 %).

Als Umsatztreiber erwies sich insbesondere das Servicegeschäft in

Deutschland mit einem Zuwachs um 15,4 Mio. Euro bzw. 24 % auf 80,9 Mio.

Euro. Davon entfielen rund 4,7 Mio. Euro auf die HJS Motoren GmbH. Insgesamt

stieg der Serviceanteil am Konzernumsatz auf 43 % (Vj. 38 %). Bereinigt um

die Erstkonsolidierung der HJS Motoren GmbH erhöhte sich der traditionelle

Serviceumsatz um 18,9 % auf 110,9 Mio. Euro (Vj. 93,3 Mio. Euro).

Trotz der Erfolge beim Servicegeschäft wuchs auch der Auslandsumsatz

überproportional und erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Anteil

von 39 % (Vj. 38 %). Dabei machen die Krisenregionen Russland und Ukraine

nur ca. 1 % des Konzernumsatzes aus.

Umsatzstärkste Auslandstochter im Geschäftsjahr 2021 war die 2G Energy Ltd.

(UK), die ihren Absatz auf 26,2 Mio. Euro steigern konnte (Vj. 22,2 Mio.

Euro).

Die Gesamtverteilung der Umsatzerlöse kann anhand folgender Tabelle

nachvollzogen werden:

in Mio. 2021 2020

Euro

BHKW Ser- Summe In % BHKW Ser- Summe In %

vice vice

Umsatzerlö- 150,7 115,6 266,3 100,0 153,4 93,3 246,7 100,0

se

Inland 81,6 80,9 162,6 61,1 86,8 65,5 152,3 61,7

Übriges 37,7 20,7 58,4 21,9 34,8 20,2 55,0 12,9

Europa

Nord-/Mit- 18,0 7,9 25,9 9,7 25,7 6,2 31,9 22,3

telamerika

Asien/Aus- 7,5 1,9 9,3 3,5 4,6 1,2 5,8 2,4

tralien

Rest der 5,9 4,3 10,2 3,8 1,5 0,2 1,6 0,7

Welt

Aufwandsquoten verschieben sich aufgrund gestiegenem Serviceanteils

Da typischerweise im Servicegeschäft mehr Personal- und weniger

Materialkosten anfallen, sank die Materialaufwandsquote auf 63,7 % (Vj. 65,8

%), während die Personalaufwandsquote auf 18,4 % stieg (Vj. 17,4 %). Die

sich rechnerisch ergebende Margenverbesserung kompensiert den Anstieg der

sonstigen betrieblichen Aufwände in Höhe von 5,1 Mio. Euro (+ 21 %). In

diesem Anstieg spiegeln sich zusätzliche Verkaufsprovisionen im Ausland (+

1,0 Mio. Euro), erhöhte Wertberichtigungen auf Forderungen (+1,0 Mio. Euro,

davon 0,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine), mehr

Rechts- und Beratungskosten vor allem aufgrund der Beteiligungen an

verschiedenen Unternehmen sowie der Kapitalerhöhung (+0,5 Mio. Euro),

normalisierte Reisetätigkeit (+ 0,3 Mio. Euro), Fahrzeugkosten (+0,3 Mio.

Euro) und die Erstkonsolidierung der HJS Motoren GmbH (+ 0,5 Mio. Euro)

wider.

Stark steigende Erdgaspreise verdeutlichen die Effizienzvorteile von BHKW

Russisches Erdgas steht für ca. 55 % der deutschen Erdgasimporte und wird

vorwiegend in der Wärmeerzeugung benötigt. Bei Liefereinschränkungen müsste

dieser Teil kurzfristig durch andere Lieferanten in Form von Pipeline-Gas

oder LNG auf dem Weltmarkt zumindest teilweise kompensiert werden. Eine

grundsätzliche Substitution von Erdgas ist jedoch vor der nächsten

Heizperiode ausgeschlossen und dürfte auch in den nächsten Jahren kaum zu

erreichen sein. Gleichzeitig wird der Strompreis weiter steigen, da hier

nicht nur das russische Erdgas fehlt, sondern auch - zu einem kleineren Teil

- die russische Steinkohle ersetzt werden muss. Zusätzliche Solar- und

Windkraftanlagen werden hier allenfalls mittel- bis langfristig für Abhilfe

sorgen.

Der Vorstand von 2G erwartet daher, dass vor dem Hintergrund von extrem

stark steigenden Gaspreisen die Effizienzvorteile von BHKW wesentlich an

Bedeutung gewinnen werden. Hinzu kommen die traditionell kurzen

Lieferzeiten, die geringen gesellschaftlichen und behördlichen Hürden beim

Errichten und Betreiben von BHKW sowie die jederzeitige Umrüstfähigkeit

bereits gelieferter und im Betrieb befindlicher BHKW der 2G auf Wasserstoff

und auch auf Biogase.

Die stark steigenden Erdgas- und Strompreise werden sich im Übrigen positiv

auf die Wirtschaftlichkeit von Schwachgas- und Biogasprojekten auswirken. In

diesem Segment ist 2G aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung sehr gut

aufgestellt. Zudem ist 2G der einzige BHKW-Hersteller weltweit, der eine

ganze Baureihe an voll wasserstofffähigen BHKW in der regulären Preisliste

führt.

Der Vorstand sieht sich somit in seiner langjährigen Strategie bestätigt,

sowohl die Internationalisierung voranzutreiben als auch den

Kompetenzvorsprung und die Technologieführerschaft in allen Gasanwendungen

auszubauen.

Vorstand erwartet für 2022 bei weiterem Umsatzwachstum eine EBIT-Marge

zwischen 6,0 % und 8,0 %

Für das laufende Geschäftsjahr ist das Auftragsbuch zu Jahresbeginn 2022 mit

152,7 Mio. Euro (Vj. 111,2 Mio. Euro) gut gefüllt. Wie bereits am 20. Januar

mitgeteilt, geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 von einem

Konzernumsatz in der Bandbreite von 280 bis 310 Mio. Euro aus.

Unter allen Vorbehalten und mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht strebt

der Vorstand hierbei eine EBIT-Marge zwischen 6 % und 8 % an. Dieses, im

Vergleich zu den Vorjahren erweiterte Prognoseband reflektiert zum einen die

weiterhin sichtbare Beeinträchtigung der Wirtschaft durch die

Corona-Pandemie sowie die geopolitische Lage, deren konkrete Auswirkungen

zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig überblickt werden können. So

sind die Preise für zahlreiche Rohstoffe im Vergleich zum Vorjahr deutlich

gestiegen, was mit Blick auf das Geschäftsmodell von 2G neben Risiken auch

Chancen bietet. Zum anderen bringt der obere Rand dieser Prognose die

Erwartung zum Ausdruck, dass durch die vier Leitprojekte der 2G weitere

Effizienzgewinne realisiert werden können.

2G erwirbt SenerTec Center Schweinfurt GmbH sowie Minderheitsbeteiligung an

der KWK-tec GmbH

Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 hat die 2G Energy AG die SenerTec Center

Schweinfurt GmbH erworben. Zur weiterhin bestehenden eigenen Niederlassung

in Oberbayern verstärkt 2G somit ihre Präsenz in Süddeutschland, um am

dortigen Absatzpotential noch stärker partizipieren zu können.

Im Februar hat sich die 2G zudem mit 40 % der Anteile an der KWK-tec GmbH

(Mendig) beteiligt. Die KWK-tec GmbH ist seit vielen Jahren ein enger

Partner der 2G und hat sich mit ihren 25 Mitarbeitern auf

Servicedienstleistungen, komplexe Umbaumaßnahmen bei BHKWs sowie auf die

BHKW-Steuerung und -Optimierung spezialisiert. Sie adressiert dabei BHKW

verschiedener Hersteller und ermöglicht somit den Zugang zu neuen

Kundenkreisen.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieumwandlung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 750 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland,

in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von rund 266 Mio. EUR. 2G

wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 am Kapitalmarkt gelistet. Die Aktie

der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2022

21. April Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2021

19. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

23.-25. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt

03. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2022

05.-06. September Herbstkonferenz, Frankfurt

21. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

28.-30. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

