DGAP-News: 2G Energy AG steigert Auftragseingang im 1. Quartal auf 53,6 Mio. Euro (Vj. 46,4 Mio. Euro) (deutsch)

Corporate News Heek, 21. April 2022

2G Energy AG steigert Auftragseingang im 1. Quartal auf 53,6 Mio. Euro (Vj.

46,4 Mio. Euro)

- Steigendes Interesse an BHKW, die mit alternativen Gasen betrieben werden

- 2G erhält ISO 27001 Zertifizierung für Datensicherheit

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 0,50 Euro pro

Aktie vor

Heek, 21. April 2022 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte den Auftragseingang im ersten

Quartal um 15,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden neue Aufträge

im Gesamtwert von 53,6 Mio. Euro (Vj. 46,4 Mio. Euro) akquiriert.

Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie

folgt dar:

2022 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 28,4 53 % 21,1 45 % + 7,3 + 34 %

Übriges Europa 17,5 33 % 15,0 32 % + 2,5 + 17 %

Nord-/Mittelamerika 3,9 7 % 8,4 18 % - 4,5 - 55 %

Asien/Australien 2,0 4 % 0,7 2 % + 1,3 > 100 %

Übrige Welt 1,9 4 % 1,2 3 % + 0,7 + 56 %

Summe 53,6 100 % 46,4 100 % + 7,2 + 15 %

"Noch ist es zu früh, um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf das

konkrete Bestellverhalten zu analysieren", so CEO Christian Grotholt. "Seit

Kriegsbeginn sehen wir eine gewisse Zurückhaltung bei unseren

Industriekunden, die gewöhnlich an Erdgas betriebenen BHKW Interesse haben,

obwohl sich die Wirtschaftlichkeit von KWK Anwendungen bei steigenden

Preisen für Erdgas und Elektrizität oftmals verbessert. Andererseits zieht

der Auftragseingang für BHKW, die mit alternativen Gasen betrieben werden,

spürbar an."

2G erhält ISO 27001-Zertifizierung für Informationssicherheit

2G misst dem Thema Informationssicherheit seit Langem große Bedeutung bei.

Entsprechend hoch priorisiert wurden grundsätzlich alle notwendigen

Investitionen in diesem Bereich. Seit ca. zwei Jahren hat 2G substanziell an

organisatorischen Verbesserungen gearbeitet, um ein Prozessmodell zu

implementieren, das weitgehenden Schutz vor Cyber-Angriffen,

Erpressungsversuchen und Daten- bzw. Kontrollverlust bietet.

Im März wurden diese Bemühungen einem Audit unterzogen, so dass 2G seit Ende

März gemäß der international führenden Norm ISO 27001 - Datensicherheit

zertifiziert ist.

"Die ISO 27001 ist nicht nur auf IT-Prozesse beschränkt, sondern beleuchtet

zugleich begleitende Aspekte wie Organisation, Personal und Gebäude", so CFO

Friedrich Pehle. "Schließlich wird Datensicherheit zu einem immer

bedeutsameren Wettbewerbsfaktor. Das gilt vor allem für Betreiber kritischer

Infrastrukturen, die laut BSI-Gesetz dazu verpflichtet sind, ein Mindestmaß

an IT-Sicherheit zu gewährleisten."

Dividende in Höhe von 0,50 Euro pro Aktie vorgeschlagen

Auf Basis des im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinns in Höhe von 9,2

Mio. Euro haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen

Hauptversammlung am 03. Juni 2022 für das zurückliegende Geschäftsjahr eine

gegenüber dem Vorjahr um 11 % erhöhte Dividende in Höhe von 50 Cent pro

Aktie vorzuschlagen. 2G zahlt damit seit Beginn der Dividendenzahlung für

das Geschäftsjahr 2011 jährlich eine Dividende, deren Höhe entweder stabil

blieb oder nach oben angepasst wurde.

Geschäftsbericht 2021 ab sofort zum Download verfügbar

Der testierte Konzernabschluss, der Geschäftsbericht 2021 sowie eine

Mehrjahreskennzahlenübersicht stehen unter

http://www.2-g.com/de/finanzpublikationen/ zum Download auf Deutsch und

Englisch zur Verfügung.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieumwandlung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 750 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland,

in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von rund 266 Mio. EUR. 2G

wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 am Kapitalmarkt gelistet. Die Aktie

der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2022

19. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

23.-25. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt

03. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2022

05.-06. September Herbstkonferenz, Frankfurt

21. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

28.-30. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

°