DGAP-News: 2G Energy AG: Q3-Ergebnisse 2017 im Rahmen der Erwartungen (deutsch)

^

27.11.2017 / 07:00

Corporate News Heek, 27. November 2017

- Umsatzerlöse in den ersten drei Quartalen 2017 in Höhe von 110,6 Mio. Euro

(Vorjahr: 92,6 Mio. Euro); Gesamtleistung von 120,0 Mio. Euro auf 127,9 Mio.

Euro erhöht

- Ergebnis vor Zinsen und Steuern steigt auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2

Mio. Euro)

- Auftragseingang steigt um 14,5 % auf 103,2 Mio. Euro

- Ergebnis-Prognose 2017 auf EBIT-Marge 3 % bis 3,5 % konkretisiert

Die positive Geschäftsentwicklung der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9),

einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, setzte sich auch im dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2017 fort. In den ersten neun Monaten stiegen die

Konzernumsatzerlöse auf 110,6 Mio. Euro (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro), die

Gesamtleistung stieg auf 127,9 Mio. Euro (Vorjahr: 119,9 Mio. Euro. Der

Auftragseingang entwickelte sich in Deutschland und den adressierten,

internationalen Märkten weiter lebhaft.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat 2G saisontypisch von einem

Verlust von 0,5 Mio. Euro zum 30. Juni 2017 auf 0,5 Mio. Euro per 30.

September 2017 (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) verbessert. Das Ergebnis ist

allerdings belastet von einem Forderungsverlust in Höhe von 0,7 Mio. Euro

gegenüber eines Kunden aus Großbritannien. Analog zu den Vorjahren geht der

Vorstand für das laufende vierte Quartal von hohen Umsatz- und

Ergebnisbeiträgen aus installierten und abgenommenen KWK-Anlagen aus.

Für das Gesamtjahr 2017 konkretisiert der Vorstand seine Prognose für die

EBIT-Marge auf 3 % bis 3,5 % (bisher EBIT-Marge von 3 % - 5 %). Die

Konzernumsatzprognose wird in einer Bandbreite von 174 Mio. bis 180 Mio.

Euro bestätigt.

Zum 30. September 2017 lagen sowohl der Auftragsbestand als auch der

Auftragseingang über dem Niveau des Vorjahres. Der Auftragseingang

entwickelte sich mit einem Plus von 14,5 % auf 103,2 Mio. Euro (Vorjahr:

90,1 Mio. Euro) weiter dynamisch. In Deutschland zeigten sich neben einer

anhaltend regen Nachfrage nach Biogas betriebenen KWK-Anlagen auch wieder

deutlich mehr Bestellungen von Erdgas betriebenen KWK-Anlagen. Erfreulich

entwickelte sich der Auftragseingang in Höhe von 13,3 Mio. Euro (Vorjahr:

7,3 Mio. Euro) in den USA, der überwiegend Erdgas betriebene KWK-Anlagen

umfasst. Daneben stellen Japan und Frankreich weiter die stärksten

Auslandsmärkte. In Großbritannien zeigte sich erwartungsgemäß ein Rückgang

des Auftragseingangs aufgrund der zum 1. April 2017 Änderung der

Einspeisevergütungen für mit Biogas betriebenen KWK-Kraftwerke. Der

britischen Tochtergesellschaft 2G Energy Ltd. gelingt es aber zusehends,

hocheffiziente Erdgas-Module zu verkaufen. Der Auftragseingang hat sich

gegenüber dem 30. Juni 2017 um rund 50 % auf 2,8 Mio. Euro erhöht. Die

positive Entwicklung in den Auslandsmärkten unterstreicht die strategische

Zielsetzung des Konzerns, sich von einzelnen Märkten unabhängig zu machen

und den KWK- und Service-Absatz über den Ausbau des weltweiten

Partnernetzwerkes weiter zu diversifizieren. Den Auftragsbestand erhöhte das

Unternehmen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 19 % auf 132,8 Mio.

Euro (Vorjahr: 111,2 Mio. Euro). Der Auslandsanteil lag bei 37 % (Vorjahr:

39 %).

Laut Branchenstudie des Öko-Instituts und der Zeitung Energie & Management

vom 15. November 2017 hat 2G seine gute Marktposition unter den Top 3 in

Deutschland tätigen Anbietern nach abgesetzter elektrischer Leistung im Jahr

2016 gefestigt. Den Abstand zum Zweitplatzierten Caterpillar Energy

Solutions (ehemals MWM) konnte 2G zudem gegenüber 2015 von rund 35 % auf nur

noch 2 % signifikant verkleinern.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen

20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom

und Wärme eingesetzt werden. Die innovative KWK-Technologie wurde von 2G

mittels langjähriger Erfahrungen, Kompetenzen und technologischem Know-How

stets in industriellen Fortschritt umgesetzt. 2G baut ihre

Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas-

und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum

auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich

vom Wettbewerb.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und

leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die

steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit

den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die

KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle

Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen

Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart, bei um bis zu 60

Prozent verringerten CO2-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent

von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine

schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitzt in Heek, D, in St.

Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in 31 Ländern aktiv und erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2016 Umsätze von 174,3 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und

ist seit 2007 börsennotiert.

Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist seit dem 1. März 2017 im

Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Grundkapital

beträgt 4.430.000 Euro, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per Mai 2017 hielten

die Unternehmensgründer 53,1 % der Anteile, der Freefloat lag bei 46,9 %.

Termine 2018

4. Juli 2018 Ordentliche Hauptversammlung 2018, Ahaus

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 2G Energy AG

Benzstr. 3

48619 Heek

Deutschland

Telefon: +49 (0)2568-9347-0

Fax: +49 (0)2568-9347-15

E-Mail: service@2-g.de

Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

°