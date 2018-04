DGAP-News: 2G Energy AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 und optimistischer Ausblick für 2018 (deutsch)

2G Energy AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 und optimistischer Ausblick für 2018

* Umsatzerlöse mit 189,4 Mio. Euro auf neuem Rekordniveau

* EBIT-Marge auf 3,9 % verbessert (Vorjahr: 3,2 %),

Konzernjahresüberschuss bei 4,9 Mio. Euro (VJ.: 1,8 Mio. Euro)

* Auftragseingänge im 1. Quartal 2018 90,4 % über Vorjahresniveau

* Prognose für 2018: Weiterhin stetiges Umsatz- und Ertragswachstum

erwartet

Heek, 26. April 2018 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr

2017 mit 189,4 Mio. Euro (Vorjahr: 174,3 Mio. Euro) ein Umsatzwachstum von

8,7 % und übertraf damit das bisherige Rekordniveau aus dem Jahr 2014. Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 29,8 % auf 7,3

Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro), entsprechend einer EBIT-Marge in Höhe

von 3,9 %. "Wir konnten im vergangenen Geschäftsjahr weiter wachsen und

haben gleichzeitig wichtige Schritte zur Effizienzsteigerung und Glättung

der Saisonalität eingeleitet", zeigte sich Christian Grotholt, CEO der 2G

Energy AG, zufrieden mit dem Geschäftsverlauf. "Unser Lead to Lean-Projekt

sowie die Internationalisierung und Digitalisierung werden 2018 konsequent

fortgeführt. Wir sind sicher, dass wir damit eine vielversprechende Basis

für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens legen."

Starkes Auslandsgeschäft - hohe Nachfrage nach Biogas betriebenen Anlagen im

Inland

Wesentliche Impulse für die positive Geschäftsentwicklung kamen insbesondere

aus einem starken Auslandsgeschäft. Getrieben von einer hohen Nachfrage aus

den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan erzielte 2G 35,2 % der

Umsatzerlöse im Ausland (VJ: 30,3 %). Bei der Betrachtung der Umsatzerlöse

aus dem Verkauf von KWK-Anlagen zeigt sich die Dynamik noch deutlicher:

Insgesamt 42,1 % der Umsatzerlöse in diesem Geschäftsbereich wurden im

Ausland erzielt (Vorjahr: 33,5 %) - in absoluten Zahlen entspricht dies

einem Wachstumssprung von 33,9 %. Ebenfalls positiv entwickelten sich die

Servicedienstleistungen sowie der Verkauf von Ersatzteilen. Die Umsatzerlöse

aus diesem Geschäftsbereich wuchsen überproportional um 12,8 % auf 64,5 Mio.

Euro (Vorjahr: 57,1 Mio. Euro).

Kürzere Durchlaufzeiten sorgen für Reduzierung unfertiger Erzeugnisse

Durch ein verbessertes Projektmanagement konnte ein hoher Anteil der

KWK-Projekte zum Jahresende ertragswirksam schlussgerechnet werden. Zudem

sind in Folge der reduzierten Generalunternehmertätigkeit die bezogenen

Leistungen von 28,4 Mio. Euro auf 26,1 Mio. Euro gesunken. Im Ergebnis ist

die Materialaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr um rund 3,5 Prozentpunkte

auf 66,6 % (Vorjahr: 70,1 %) gesunken. Die Aufstockung des Servicepersonals

im Inland sowie die erstmalige Konsolidierung der 2G Energie SAS führten zu

einem Anstieg des Personalaufwands auf 32,7 Mio. Euro (VJ: 30,0 Mio. Euro),

entsprechend einer Personalaufwandsquote von 17,2 % (Vorjahr: 16,3 %).

Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Lead to Lean-Projekt

sowie mit steuerlichem Beratungsaufwand im Zuge der Internationalisierung

sowie höhere Kosten für Ausgangsfrachten und Vertriebsprovisionen im Zuge

des starken Auslandsgeschäfts haben zu einem Anstieg der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen auf 21,0 Mio. Euro (Vorjahr: 18,9 Mio. Euro)

geführt. In Summe verbesserte sich der Konzernjahresüberschuss auf 4,9 Mio.

Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro).

Sehr lebhafter Auftragseingang, weiteres Unternehmenswachstum in 2018

erwartet

Im 1. Quartal 2018 konnte 2G Auftragseingänge in Höhe von 54,7 Mio. Euro

(Vorjahr: 28,7 Mio. Euro) erzielen. Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs

von 90,4 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Getrieben von

dieser starken Entwicklung sind die Auftragsbücher sehr gut gefüllt - zum

Ende des ersten Quartals lag der Auftragsbestand bei rund 130,5 Mio. Euro

(Vorjahr: 106,0 Mio. Euro) - sodass der Vorstand zuversichtlich ist, die

positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2017 fortführen zu können. Konkret

bedeutet dies, dass für 2018 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 180 bis

210 Mio. Euro erwartet werden. Die EBIT-Marge soll vor dem Hintergrund der

in 2017 eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sowie durch weitere

Margensteigerungen im Servicegeschäft nachhaltig verbessert werden und

innerhalb einer Bandbreite von 3,5 bis 5,5 % liegen.

Den testierten Konzernabschluss und den Geschäftsbericht 2017 wird 2G wie

geplant am 18. Mai 2018 veröffentlichen.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen

20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom

und Wärme eingesetzt werden. Die innovative KWK-Technologie wurde von 2G

mittels langjähriger Erfahrungen, Kompetenzen und technologischem Know-how

stets in industriellen Fortschritt umgesetzt. 2G baut ihre

Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas-

und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum

auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich

vom Wettbewerb.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und

leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die

steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit

den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die

KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle

Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen

Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart, bei um bis zu 60

Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden

konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen,

die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitzt in Heek, D, in St.

Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in 31 Ländern aktiv und erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2017 Umsätze von 189,4 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und

ist seit 2007 börsennotiert.

Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist seit dem 1. März 2017 im

Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und notierte

zuvor im Segment "Entry Standard". Das Grundkapital beträgt 4.430.000 Euro,

eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per April 2018 hielten die

Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 53,3 % der

Anteile, der Freefloat lag bei 46,7 %.

Termine 2018

18. Mai 2018 Veröffentlichung Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017

30. Mai 2018 Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

07. Juni 2018 Quirin Champions, Frankfurt

04. Juli 2018 Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

27. September 2018 Konzernhalbjahresabschluss zum 30. Juni 2018

26. November 2018 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

26.-27. November 2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018

4.-5. Dezember 2018 Midcap Event, Genf

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

