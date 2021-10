DGAP-News: 2G Energy AG: Auftragseingang steigt im dritten Quartal um rund 70% auf 43,8 Mio. Euro (Vj.: 26,0 Mio. Euro) (deutsch)

2G Energy AG: Auftragseingang steigt im dritten Quartal um rund 70% auf 43,8 Mio.



Euro (Vj.: 26,0 Mio. Euro)

14.10.2021

Heek, 14. Oktober 2021

* Auftragseingang aus dem Ausland wächst um 161% (Q3 2021: 20,1 Mio. Euro;

Vj.: 7,7 Mio. Euro

* Auftragseingang aus dem Inland steigt um 30% (Q3 2021: 23,8 Mio. Euro;

Vj.: 18,3 Mio. Euro

* Auftragsbestand zum Ende Q3 übertrifft nach vorläufigen Zahlen den

bisherigen Höchststand per Ende August 2018

* Materialengpässe belasten Auslieferung

* EBIT-Prognose 2021 wird auf 6,0 bis 6,75% eingegrenzt (bisher: 6,0 bis

7,5%)

Heek, 14. Oktober 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, verzeichnete im dritten Quartal einen

weiterhin sehr starken Auftragseingang in Höhe von 43,8 Mio. Euro (Vj.: 26,0

Mio. Euro).

Nach den ersten 9 Monaten liegt der Auftragseingang mit insgesamt 135,6 Mio.

Euro rund 22% über dem Wert des Vorjahres (111,5 Mio. Euro).

Das Auslandsgeschäft zeigte sich auch im dritten Quartal lebhaft und trug zu

rund 46% des Auftragseingangs bei. Insgesamt stellt sich die Verteilung des

Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal wie folgt dar:

BHKW Q3 2021 Q3 2020 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 23,8 54 % 18,3 70 % 5,5 + 30 %

Übriges Europa 13,4 30 % 5,5 21 % 7,9 + 144 %

Nord-/Mittelamerika 0,9 2 % 0,2 1 % 0,7 + 350 %

Asien/Australien 2,5 6 % 0,3 1 % 2,2 + 733 %

Übrige Welt 3,3 8 % 1,7 7 % 1,6 + 94 %

Summe 43,8 100 % 26,0 100 % 17,8 + 69 %

Nach vorläufigen Zahlen übertrifft das Auftragsbuch zum Ende Q3 den

bisherigen Höchstbestand von August 2018, der bei 161,8 Mio. Euro lag. Die

im Rahmen des Lead-to-Lean Projektes erweiterten Produktionskapazitäten sind

somit bis Mitte des nächsten Jahres ausgelastet.

Weitere Kapazitäts- und Strukturausweitungen

Vor dem Hintergrund des kontinuierlich wachsenden Auftragseingangs aus dem

In- und Ausland hat der Vorstand entschieden, die betrieblichen Strukturen

weiter behutsam anzupassen und auszubauen. Dabei wird bewusst in Kauf

genommen, dass diese Kapazitätserweiterungen vorübergehend zu einer

Belastung der Profitabilität führen werden. Vor diesem Hintergrund wird die

EBIT-Marge im laufenden Geschäftsjahr nur noch in der unteren Hälfte der

bisherigen Prognose von 6,0 bis 7,5% gesehen. Der Vorstand macht zudem

darauf aufmerksam, dass diese Prognose insgesamt sehr stark davon abhängt,

bei wie vielen Anlagen noch bis Jahresende die Abnahme durch den Kunden

erfolgt, denn die formale Abnahme ist gem. HGB Voraussetzung für die

korrespondierende Umsatzbuchung.

Abnahme durch Kunden wird insbesondere durch erschwerte

Materialverfügbarkeit verzögert

Die aktuelle Verumsatzung wird zunehmend durch externe Faktoren belastet.

Zwar hat die großzügigere Bevorratung mit Produktionsmaterial für eine

gewisse Beruhigung der internen Produktionsabläufe gesorgt, allerdings

verschieben vermehrt Kunden bereits fixierte und angezahlte Projekte, da

auch sie öfter mit Verzögerungen auf ihren Baustellen, insbesondere aufgrund

von Materialengpässen, zu kämpfen haben. Das sich ergebene Bild ist sehr

uneinheitlich, wird aber vom Vorstand mittelfristig als wenig bedrohlich

eingeschätzt, denn diese Kunden haben ihre Konzepte zur Energieerzeugung auf

die bestellte KWK-Anlage abgestimmt und sind somit zwingend auf die

Inbetriebnahme der jeweiligen KWK-Anlage angewiesen. Nach aktuellem Stand

geht der Vorstand weiterhin davon aus, im laufenden Geschäftsjahr

Umsatzerlöse im Bereich der kommunizierten Bandbreite von 250 bis 260 Mio.

Euro erreichen zu können.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland,

in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 Umsätze von rund 247 Mio. EUR. 2G

wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der

2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2021/2022

18. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

22.-24. November Deutsches Eigenkapitalforum (Virtuell)

3. Februar Pareto Securities' 24th annual Power & Renewable Energy

Conference

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 2G Energy AG

Benzstr. 3

48619 Heek

Deutschland

Telefon: +49 (0)2568-9347-0

Fax: +49 (0)2568-9347-15

E-Mail: service@2-g.de

Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

