DGAP-News: 24. INP Deutsche Pflege Portfolio: Vertriebsstart des neuesten Beteiligungsangebotes der INP (deutsch)

24. INP Deutsche Pflege Portfolio: Vertriebsstart des neuesten Beteiligungsangebotes der INP

Hamburg, 28. März 2017 - Nach Erteilung der Vertriebserlaubnis durch die BaFin hat die INP-Gruppe als ein auf Sozialimmobilien spezialisierter Fondsanbieter und Asset Manager mit der Eigenkapital-Platzierung des "24. INP Deutsche Pflege Portfolio" begonnen. Der Publikums-AIF investiert erneut als risikogemischter Fonds in drei stationäre Pflegeeinrichtungen an unterschiedlichen deutschen Standorten.

Fondsimmobilien des "24. INP Deutsche Pflege Portfolio" sind die im Jahr 2016 fertiggestellte Neubauimmobilie Seniorenpflege "Am Fredenberg" in Salzgitter (Niedersachsen) mit 132 Pflegeplätzen, das "Haus Kipfenberg" in der oberbayerischen Gemeinde Kipfenberg mit - nach Erhöhung der Pflegeplatzanzahl - 73 Pflegeplätzen sowie die Seniorenresidenz "Am OLGA-Park" in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) mit insgesamt 72 Pflegeplätzen. Die Fondsgesellschaft investiert jeweils mittelbar über Objektgesellschaften in die Immobilien.

Als Betreiber der drei Pflegeeinrichtungen fungieren die GERAS GmbH (Salzgitter), die RENAFAN GmbH (Kipfenberg) sowie die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH (Oberhausen). Mit allen Betreibern wurden jeweils indexierte Mietverträge mit Laufzeiten von 20 Jahren zzgl. individueller Verlängerungsoptionen geschlossen. Neben dem Betrieb der Pflegeeinrichtung beinhaltet die Immobilie in Kipfenberg einen Anteil von Gewerbe- bzw. Wohneinheiten.

Matthias Bruns, Vertriebsvorstand der INP Holding AG: "Aufgrund der demografischen Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland ist der Pflegemarkt weiterhin ein Wachstumsmarkt. Das steigende Transaktionsvolumen für Pflegeimmobilien, das im vergangenen Jahr mit rund drei Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht hat, bestätigt das zunehmende Investoreninteresse." Das Angebot für Pflegeleistungen liegt dennoch weit unter dem Bedarf. "2016 sind in Deutschland knapp 9.000 neue Dauerpflegeplätze entstanden", so Matthias Bruns. "Um den Bedarf an stationären Pflegeleistungen zu decken, müssen mindestens 12.000 neue Pflegeplätze jährlich entstehen."

Mit dem aktuellen Fondsangebot setzt die INP-Gruppe ihre erfolgreichen Investitionen in das Marktsegment Sozialimmobilien mit dem Schwerpunkt auf stationäre Pflegeeinrichtungen fort. Das Fondsvolumen des "24. INP Deutsche Pflege Portfolio" beträgt rund 27,6 Mio. Euro, davon 12,8 Mio. Euro zu platzierendes Eigenkapital. Die monatlichen Auszahlungen sind beginnend mit 5,0 % p. a., ansteigend auf 5,25 % p. a. während des Prognosezeitraums bis zum 31. Dezember 2028 geplant.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) des "24. INP Deutsche Pflege Portfolio" ist die INP Invest GmbH, die als voll zugelassene KVG gemäß §§ 20, 22 KAGB für alle Publikums-AIF der INP-Gruppe die aufsichtsrechtliche Verantwortung trägt. Als Verwahrstelle fungiert - wie bei den weiteren Publikums-AIF der INP - die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München.

Über die INP-Gruppe Die INP Holding AG ist ein unabhängiges, nicht börsennotiertes Unternehmen und seit der Gründung im Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und als Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. Das von der INP-Gruppe betreute Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 363 Mio. Euro bei einem Eigenkapitalanteil von mehr als 164 Mio. EUR, verteilt über 25 Fonds auf 35 Pflegeimmobilien und fünf Kindertagesstätten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.inp-invest.de

Presseanfragen Nils Harde INP Holding AG Tel.: +49 40 44 14 00 90 Englische Planke 2 Fax: +49 40 44 14 00 92 00 20459 Hamburg E-Mail: n.harde@inp-invest.de

