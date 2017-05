DGAP-News: 11880.com beliebt bei Kunden und Verbrauchern: Rasantes Kundenwachstum, Produkterweiterungen und Bestes Online-Portal 2017 (deutsch)

11880.com beliebt bei Kunden und Verbrauchern: Rasantes Kundenwachstum, Produkterweiterungen und Bestes Online-Portal 2017

^ DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges 11880.com beliebt bei Kunden und Verbrauchern: Rasantes Kundenwachstum, Produkterweiterungen und Bestes Online-Portal 2017

30.05.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Essen, 30. Mai 2017 - Das Branchenportal 11880.com ist im Aufwind: Die Kundenzahlen steigen rasant und liegen bereits nach fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres über der gesamten Jahresplanung. Das Portal wurde jetzt von Verbrauchern zur Nummer eins der Online-Branchenverzeichnisse gewählt und schnitt bei der Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität besser ab als der größte Wettbewerber. Mit zwei neuen Produkten will die 11880 Solutions AG das Produktportfolio in den kommenden Wochen weiter ausbauen und die Attraktivität für Unternehmenskunden weiter steigern.

"Wir bieten kleinen und mittleren Unternehmen mit unserem neuen Produktportfolio intelligente Online-Vermarktungspakete, deren einzelne Bausteine effektiv ineinandergreifen. Auf unseren Fachportalen können Verbraucher direkt unverbindliche Angebote bei ihren ausgewählten Anbietern einholen. Die neue 11880.com-Welt kommt offenbar bei beiden Zielgruppen gut an und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Auszeichnung als Bestes Online-Portal unterstreicht die hohe Kundenzufriedenheit und motiviert uns, noch besser zu werden", sagt 11880-Chef Christian Maar.

Schon in den nächsten Wochen können Unternehmenskunden von 11880.com auf dem Portal Werbebanner für ihr eigenes Unternehmen schalten. Ausstrahlungsmöglichkeiten auf den Fachportalen und WerkenntdenBesten, der Suchmaschine für Online-Bewertungen, folgen wenig später. Außerdem können 11880-Unternehmenskunden künftig auf den Fachportalen und auf 11880.com mit Stellenanzeigen Personal für ihr Unternehmen suchen.

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com

---------------------------------------------------------------------------

30.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Fraunhofer Str. 12a 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: +49 089 - 89 54 0 Fax: +49 089 - 89 54 10 10 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

578411 30.05.2017

°