DGAP-News: 11880* bietet Verbrauchern mit neuer Bewertungssuchmaschine einzigartigen Überblick: WerkenntdenBesten.de verzeichnet kurz nach Start riesigen Zuspruch bei Kunden und Usern (deutsch)

07.03.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Essen / Martinsried, 7. März 2017 - WerkenntdenBesten.de, die neue unabhängige Metasuche für Online-Bewertungen, stößt schon kurz nach Start auf großen Zuspruch: "Wir zeigen derzeit über 30 Millionen Online-Bewertungen für mehr als eine Million Unternehmen, und die Zahlen steigen täglich. Die Anzahl der aktiven User verdoppelt sich monatlich", sagt 11880-Vorstandschef Christian Maar. "Nach nur zwei Monaten nutzen schon rund 5.000 Unternehmen unser Paket, mit dem sie bequem und einfach Online-Bewertungen ihrer Kunden sammeln können und gleichzeitig über jede neue Bewertung zu ihrer Firma von uns informiert werden. Mit WerkenntdenBesten.de haben wir offenbar den Zeitgeist getroffen."

WerkenntdenBesten.de bietet Verbrauchern auf der Suche nach dem passenden Handwerker, Arzt oder Kosmetikstudio mit mehr als 30 Millionen Online-Bewertungen einen einmaligen und unabhängigen Überblick. Umgekehrt sehen rund eine Million Unternehmen unter einer einzigen Adresse, wie ihr Angebot auf 52 verschiedenen Online-Portalen von Kunden bewertet wurde. Damit wird WerkenntdenBesten.de zu einem wichtigen Alltagsbegleiter, denn Bewertungen sind laut einer aktuellen Studie des Branchenverbands Bitkom für rund 65 Prozent der deutschen Verbraucher eine relevante Hilfe bei Kaufentscheidungen**. Demnach haben Online-Bewertungen einen höheren Stellenwert erreicht als Preisvergleichsportale oder persönliche Empfehlungen aus dem Familien- oder Freundeskreis.

"Wir haben mit WerkenntdenBesten.de offensichtlich ein wichtiges Bedürfnis befriedigt. Die positive Resonanz ist für uns Ansporn, die Anzahl der angezeigten Rezensionen weiter zu erhöhen und das Angebot auszubauen", sagt Christian Maar.

*1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

**Quelle: Bitkom (http://bit.ly/2kSe40bl)

11880 Solutions AG
Fraunhofer Str. 12a
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

