DGAP-News: 11880 Solutions AG legt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2017 vor: (deutsch)

11880 Solutions AG legt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2017 vor:

* EBITDA in beiden Geschäftsbereichen deutlich verbessert

* Kosten weiter gesenkt

* Starkes Kundenwachstum im Digitalgeschäft

Essen, 17. August 2017 - Die 11880 Solutions AG hat das EBITDA im ersten Halbjahr 2017 trotz außerordentlicher Restrukturierungskosten sowohl im Geschäftsbereich Digital als auch in der Auskunft deutlich verbessern können. In den Einmalkosten für Restrukturierung ist auch ein Großteil der Kosten für die Schließung des Standorts Münchens enthalten. Nach sechs Monaten verzeichnet das Unternehmen ein EBITDA von minus 0,7 Millionen Euro gegenüber minus 1,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Geschäftsbereich Digital konnte das Ergebnis von minus 1,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016 auf minus 0,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017 verbessert werden. Im Geschäftsbereich Auskunft belief sich das Ergebnis zum 30. Juni 2017 auf minus 0,1 Millionen Euro gegenüber minus 0,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum 2016.

Auf der Kostenseite kann die 11880 Solutions AG ebenfalls sichtbare Fortschritte verzeichnen: Die Vertriebskosten beliefen sich im ersten Halbjahr 2017 auf 7,7 Millionen Euro und konnten damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,2 Prozent gesenkt werden (1. Halbjahr 2016: 9,4 Millionen Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten sanken von 5,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016 um 17,0 Prozent auf 4,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2017.

Der erwirtschaftete Umsatz der 11880 Solutions AG belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf 20,4 Millionen Euro (1. Halbjahr 2016: 23,0 Millionen Euro). Auf das Digitalgeschäft entfielen 13,2 Millionen Euro (1. Halbjahr 2016: 14,7 Millionen Euro), auf den Bereich Telefonauskunft 7,2 Millionen Euro (1. Halbjahr 2016: 8,2 Millionen Euro). Damit konnte der Umsatzrückgang erstmals deutlich verlangsamt werden.

Der erfolgreiche Unternehmensumbau zeigt erste Resultate. "Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 übertrifft unsere internen Planungen deutlich, auch wenn wir die Ergebnisse erst im kommenden Jahr sehen werden. Unsere Cash-Situation ist besser als geplant und stimmt uns positiv für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Unter neuer Leitung werden wir unseren Finanzbereich ab September noch weiter optimieren ", erläutert Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Auch die Einführung der neuen Produkte wie Jobanzeigen und Werbebanner für KMU läuft wie geplant. "Den Erfolg der Fachportale werden wir in den kommenden Wochen mit drei neuen Branchen weiter ausbauen. Nach sechs Jahren kontinuierlichen Kundenverlustes gehen wir gehen allein für das laufende Geschäftsjahr von einem Netto-Kundenwachstum von mindestens 4.000 Kunden aus. Zu Beginn des Jahres waren es rund 21.000, jetzt sind es bereits 24.000. Diese Entwicklung wird im kommenden Jahr zu einem signifikanten Umsatzwachstum führen."

Den vollständigen Halbjahresbericht 2017 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG

