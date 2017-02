DGAP-DD: SYGNIS AG deutsch

Korrektur der Meldung vom 06.02.2017, 13:15 CET/ CEST - SYGNIS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.02.2017 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Heikki Lanckriet 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung (in deutscher Sprache ) 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Sygnis AG b) LEI 391200H5BDEVHMOV3U10 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktien ISIN DE000A1RFM03 Art des Instruments Kennung b) Art des Geschäfts Verleih von 500.000 Aktien der Sygnis AG auf Basis eines Wertpapierleihvertrags. Der Entleiher erhält die Aktien unentgeltlich. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR d) Aggregierte Informationen Aggregiertes Nicht anwendbar Volumen Preis e) Datum des Geschäfts 2017-02-02, +01.00 f) Ort des Geschäfts außerbörslich

Korrektur der Erstmeldung vom 06.02.2017 (13.15 Uhr CET/ CEST) aufgrund der versehentlichen Veröffentlichung in englischer anstatt in deutscher Sprache.

---------------------------------------------------------------------------

20.02.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Internet: www.sygnis.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

32961 20.02.2017