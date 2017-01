Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. deutsch

SAF-HOLLAND S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.01.2017 / 18:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Jack Gisinger

2. Grund der Meldung a) Position / Status Mitglied des Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A. b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAF-HOLLAND S.A. b) LEI 222100QJQLUJHWR- EL058

4. Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Identifizierungs-Code ISIN: LU0307018795 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) and Volumen Preis(e) Vo- lu- me- n 14,506 3.500 Aktien EUR d) Aggregierte Informationen - 50.771 EUR Aggre- gier- tes Volu- men - 14,506 EUR Preis e) Datum des Geschäfts 12. Januar 2017 f) Ort des Geschäfts XETRA

---------------------------------------------------------------------------

12.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Internet: www.safholland.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

32317 12.01.2017