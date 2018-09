Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

DGAP-DD: Epigenomics AG deutsch

^

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

10.09.2018 / 12:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Armin M. Kessler and Ann C. Kessler Family Trust

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Vorname: Ann Clare

Nachname(n): Kessler

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Epigenomics AG

b) LEI

549300X1C4U862NDLN97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

Be- Aktie ISIN DE000A11QW50 Epigenomics American Depositary

schrei- Receipt (unter Sponsored Level 1 Epigenomics-ADR Program)

bung: ISIN US29428N1028

b) Art des Geschäfts

Wandlung der am 2018-06-11 erworbenen 2.201 Epigenomics American

Depositary Receipts (unter dem Sponsored Level 1 Epigenomics-ADR

Program) mit einem aggregierten Volumen von 39.992,17 USD und einem

Verhältnis von fünf Stammaktien zu einem Epigenomics American

Depositary Receipt in 11.005 Stammaktien der Epigenomics AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

18,17 USD 39992,17 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

18,17 USD 39992,17 USD

e) Datum des Geschäfts

2018-06-14; UTC-4

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

---------------------------------------------------------------------------

10.09.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

Deutschland

Internet: www.epigenomics.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

44687 10.09.2018

°