DGAP-DD: Deutsche Bank AG english

^ Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.03.2017 / 14:33 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title: First name: Martina Last name(s): Klee

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Derivative ISIN: DE000A2E4184

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 2.02 EUR 2.02 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 2.02 EUR 2.02 EUR

e) Date of the transaction

2017-03-23; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Deutsche Börse Frankfurt MIC: XFRA

Language: English Company: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Germany Internet: www.db.com

33943 27.03.2017

