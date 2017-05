DGAP-DD: Clere AG deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.05.2017 / 20:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Elector GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): van Aubel Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Clere AG

b) LEI

529900KX7KGIC752H059

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2AA402

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf der Elector GmbH im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots (Barangebot im Hinblick auf einen Widerruf der Zulassung von Wertpapieren zum Handel im regulierten Markt) gemäß § 39 BörsG an die Aktionäre der Clere AG, Schlüterstraße 45, 10707 Berlin. Das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot bezieht sich auf den Erwerb aller nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie der Clere AG (ISIN DE000A2AA402), und aller hiermit zum Zeitpunkt der Abwicklung des Delisting-Erwerbsangebots verbundenen Rechte (insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung). Die Anzahl der ausstehenden Aktien beträgt 3.802.507 Aktien der Clere AG. Der Angebotspreis beläuft sich auf EUR 16,33 in bar je Aktie der Clere AG. Die Annahmefrist beginnt am 24. Mai 2017 und endet am 22. Juni 2017, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), vorbehaltlich einer Verlängerung nach den Vorschriften des WpÜG. Die Elector GmbH wird im Rahmen ihrer Bekanntmachungspflicht nach § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 WpÜG jeweils am 31. Mai 2017, 7. Juni 2017, 14. Juni 2017, 16. Juni 2017, 19. Juni 2017, 20. Juni 2017, 21. Juni 2017 und 22. Juni 2017 14.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und am 22. Juni 2017 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) die Anzahl bekanntgeben, für die das Delisting-Erwerbsangebot angenommen wurde. Bis zum heutigen Tage (30. Mai 2017) wurde das Delisting-Erwerbsangebot für 28.160 Stück Aktien der Clere AG angenommen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2017-05-24; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

---------------------------------------------------------------------------

30.05.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Clere AG Schlüterstr. 45 10707 Berlin Deutschland Internet: www.clere.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

35605 30.05.2017

°