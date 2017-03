DGAP-Adhoc: _wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis (deutsch)

_wige MEDIA AG erwartet für 2017 positives Ergebnis

Köln, 7. März 2017. Die _wige MEDIA AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzvolumen von rund 60 Mio. EUR, ein EBITDA von 2,7 Mio EUR und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,5 Mio. EUR. Mittelfristig soll der Umsatz auf rund 100 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 10% steigen. Eine entsprechende Mittelfristplanung hat der Vorstand des Unternehmens heute beschlossen. Profitieren wird die _wige MEDIA AG von einem körperschafts- und gewerbesteuerlichen Verlustvortrag, der per Ende 2016 bei rund 45 Mio. EUR liegt. Der vorläufige, noch nicht testierte Jahresabschluss 2016 weist - wie prognostiziert - aufgrund des Konzernumbaus bei einem Umsatz von rund 60 Mio. EUR ein Vorsteuerergebnis (EBT) von -6,5 Mio. EUR aus, jeweils inklusive des aufgegebenen Geschäftsbereichs Broadcast. Im Zuge des Konzernumbaus hatte das Unternehmen das Verlustgeschäft mit der TV-Produktion für nationale und internationale Sender, Verbände und Veranstalter - die _wige BROADCAST gmbh - sowie die margenschwache und kapitalintensive Medientechnik - _wige SOLUTIONS gmbh - vollständig veräußert. Die _wige MEDIA AG wird künftig im skalierbaren Digitalgeschäft, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events expandieren.

