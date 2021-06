DGAP-Adhoc: wallstreet:online AG beschließt Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

wallstreet:online AG beschließt Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

15.06.2021 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN

DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN

WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE

DIESER BEKANNTMACHUNG.

Berlin, 15. Juni 2021 - Der Vorstand der wallstreet:online AG

("wallstreet:online" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GS609) hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 1.438.214 neue, auf den Inhaber

lautende Stückaktien ("Neue Aktien") auszugeben, was einem Betrag von bis zu

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, und die Nettoerlöse aus

der Ausgabe der Neuen Aktien für die Wachstumsbereiche der

Unternehmensgruppe zu investieren. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020

an dividendenberechtigt.

Der Platzierungspreis je neuer Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit

sofortiger Wirkung beginnt. Die Platzierung wird durch das Bankhaus Metzler

durchgeführt.

Mitteilende Person: Matthias Hach, Vorstandsvorsitzender

Wichtige Hinweise

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Jurisdiktionen

darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

von Wertpapieren der wallstreet:online AG oder einer ihrer

Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland

oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Weder diese Veröffentlichung noch

deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeiner Jurisidiktion zugrunde

gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach

dem Securities Act von 1933 in der aktuell geltenden Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

Securities Act besteht.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem

Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums befinden oder dort ihren

Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der

Verordnung (EU) 2017/1129.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (ii)

qualifizierte Anleger i.S.v. Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EU)

2017/1129 in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal)

Act 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist, sind und gleichzeitig

professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die

Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der

jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die

unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth

companies, unincorporated associations etc.") oder die unter eine andere

Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (ii)

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen

auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle

Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug

genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur

mit Relevanten Personen abgewickelt.

15.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: wallstreet:online AG

Seydelstraße 18

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382

Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450

E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de

Internet: www.wallstreet-online.de

ISIN: DE000A2GS609

WKN: A2GS60

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1208228

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1208228 15.06.2021 CET/CEST

°