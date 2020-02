DGAP-Adhoc: thyssenkrupp AG: thyssenkrupp verkauft Aufzuggeschäft für 17,2 Mrd EUR an Bieterkonsortium um Advent, Cinven und RAG-Stiftung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp verkauft Aufzuggeschäft für 17,2 Mrd EUR an Bieterkonsortium um Advent, Cinven und RAG-Stiftung

DGAP-Ad-hoc: thyssenkrupp AG

Unternehmensentscheidung/Verkauf

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp verkauft Aufzuggeschäft für 17,2 Mrd EUR an

Bieterkonsortium um Advent, Cinven und RAG-Stiftung

27.02.2020 / 19:18 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

thyssenkrupp verkauft Aufzuggeschäft für 17,2 Mrd EUR an Bieterkonsortium um

Advent, Cinven und RAG-Stiftung

thyssenkrupp verkauft sein Aufzuggeschäft Elevator Technology vollständig an

ein Konsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung. Einer entsprechenden

Entscheidung des Vorstands hat der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG am

Donnerstagabend zugestimmt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags (Signing)

ist erfolgt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird bis zum Ende des

laufenden Geschäftsjahres erwartet. Der Kaufpreis (bei unterstelltem Closing

zum 30. Juni 2020) beträgt 17,2 Mrd EUR. thyssenkrupp wird einen Teil des

Kaufpreises (1,25 Mrd EUR) in eine Rückbeteiligung am verkauften

Aufzugsgeschäft investieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt

fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen, wobei thyssenkrupp keine Bedenken

der zuständigen Behörden erwartet.

Die durch die Transaktion zufließenden Mittel werden im Unternehmen

verbleiben. Sie sollen in notwendigem Umfang zur Entschuldung und zur

Senkung der Strukturkosten genutzt werden. Konkret plant thyssenkrupp, die

Pensionsverpflichtungen des Unternehmens zum Teil auszufinanzieren. Dazu

soll neben Barmitteln auch die Rückbeteiligung am Aufzuggeschäft eingesetzt

werden. Zudem plant thyssenkrupp, einen Teil der Erlöse dafür einzusetzen,

die Finanzschulden des Unternehmens zu reduzieren. Durch diese Maßnahmen

sollen die jährlichen Mittelabflüsse für Zins- und Pensionszahlungen

deutlich sinken. Darüber hinaus sollen die zufließenden Mittel in sinnvollem

Umfang zur Weiterentwicklung der verbleibenden Geschäfte und des Portfolios

eingesetzt werden. In der Summe soll der Free Cashflow vor M&A innerhalb der

nächsten zwei Jahre auf einen positiven Wert gesteigert werden.

27.02.2020 CET/CEST

EQS News ID: 985729

