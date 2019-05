DGAP-Adhoc: thyssenkrupp AG: thyssenkrupp und Tata Steel erwarten Untersagung des geplanten Stahl-Joint-Ventures durch die Europäische Kommission - Vorstand schlägt Aufsichtsrat grundlegende strategische Neuausrichtung mit Börsengang des Aufzuggeschäfts a

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp und Tata Steel erwarten Untersagung des geplanten Stahl-Joint-Ventures durch die Europäische Kommission - Vorstand schlägt Aufsichtsrat grundlegende strategische Neuausrichtung mit Börsengang des Aufzuggeschäfts anstatt Teilung vor - erwartete Beendigung Kartellverfahren - Ergebnisprognose angepasst

^

DGAP-Ad-hoc: thyssenkrupp AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Strategische

Unternehmensentscheidung

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp und Tata Steel erwarten Untersagung des

geplanten Stahl-Joint-Ventures durch die Europäische Kommission - Vorstand

schlägt Aufsichtsrat grundlegende strategische Neuausrichtung mit Börsengang

des Aufzuggeschäfts anstatt Teilung vor - erwartete Beendigung

Kartellverfahren - Ergebnisprognose angepasst

10.05.2019 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad Hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

thyssenkrupp und Tata Steel erwarten Untersagung des geplanten

Stahl-Joint-Ventures durch die Europäische Kommission - Vorstand schlägt

Aufsichtsrat grundlegende strategische Neuausrichtung mit Börsengang des

Aufzuggeschäfts anstatt Teilung vor - erwartete Beendigung Kartellverfahren

- Ergebnisprognose angepasst

Nach einem heutigen Gespräch mit der Wettbewerbskommission gehen

thyssenkrupp und Tata Steel davon aus, dass das geplante Joint Venture ihrer

europäischen Stahlaktivitäten aufgrund der weiter fortbestehenden Bedenken

der Kommission nicht zustande kommen wird.

Die Wettbewerbskommission hatte die von thyssenkrupp und Tata Steel

vorgeschlagenen Nachbesserungen der eingereichten Zusagen zum Anlass

genommen, einen weiteren Markttest durchzuführen. Die erneute Marktbefragung

hat die Bedenken der Kommission nicht ausräumen können, obwohl die Partner

signifikante weitere Zugeständnisse angeboten hatten.

Weitere Zusagen oder Nachbesserungen würden aus Sicht von thyssenkrupp und

Tata Steel die angestrebten Synergieeffekte des Zusammenschlusses in einem

Umfang beeinträchtigen, dass die wirtschaftliche Logik des Joint Ventures

nicht mehr gegeben wäre.

Folglich gehen die Partner davon aus, dass die Europäische Kommission das

Joint Venture nicht genehmigen wird.

Mit dem erwarteten Nichtzustandekommen des Stahl-Joint-Ventures hat der

Vorstand der thyssenkrupp AG die strategischen Optionen für das Unternehmen

neu bewertet und wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, die geplante Teilung in

zwei eigenständige, unabhängige Unternehmen abzusagen.

Die konjunkturelle Eintrübung und deren Auswirkungen auf die geschäftliche

Entwicklung sowie das aktuelle Kapitalmarktumfeld führen dazu, dass die

Teilung nicht wie vorgesehen dargestellt werden kann.

thyssenkrupp wird sich stattdessen grundlegend neu ausrichten, um die

operative Leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern. Dazu gehören ein

wertorientierter flexibler Portfolioansatz mit mehr Freiheit für die

Weiterentwicklung aller Geschäfte, eine schlankere Holding-Struktur sowie

eine stärkere Performance-Orientierung. Gleichzeitig wird das Unternehmen

die Kapitalbasis nachhaltig stärken, um die notwendigen finanziellen

Freiheitsgrade für erforderliche Restrukturierungen und die

Weiterentwicklung der Geschäfte zu gewinnen. Dazu wird der Vorstand der

thyssenkrupp AG dem Aufsichtsrat im Rahmen dieser neuen Strategie auch einen

Börsengang von Elevator Technology vorschlagen.

Wegen des Ausbleibens des Joint Ventures wird thyssenkrupp die erwarteten

Buchgewinne aus dem Closing des Stahl-Joint Ventures nicht realisieren.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs wird thyssenkrupp die

Business Area Steel Europe wieder in den Konzern eingliedern. Das wird auch

zu einer Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19 führen. Der

Konzern erwartet aus heutiger Sicht - inklusive des Stahlbereichs - ein

Bereinigtes EBIT bei 1,1 bis 1,2 Mrd EUR. Der Free Cashflow vor M&A wird

negativ im hohen 3-stelligen Millionen-EUR-Bereich erwartet. Beim

Jahresüberschuss erwartet der Konzern einen Fehlbetrag. Die angepasste

Konzernprognose wird thyssenkrupp mit dem Bericht zum 2. Quartal am 14. Mai

2019 veröffentlichen.

thyssenkrupp Steel Europe AG ist neben anderen Unternehmen Gegenstand von

Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen Kartellabsprachen bei Grobblech und

Qualitätsflachstahl. Das Verfahren in Sachen Qualitätsflachstahl ist

zwischenzeitlich eingestellt worden. Aufgrund weit fortgeschrittener

Gespräche mit dem Bundeskartellamt geht thyssenkrupp davon aus, das

Verfahren in Sachen Grobblech zeitnah einvernehmlich abschließen zu können.

In der Prognose hat der Konzern auch eine Erhöhung der bestehenden

Rückstellung um etwas mehr als 100 Mio EUR für das laufende Kartellverfahren

bei Grobblech berücksichtigt. Die Rückstellung wird damit auf den Betrag des

erwarteten Bußgelds angehoben. Der Free Cashflow des Konzerns könnte durch

eine Auszahlung dieser Buße in diesem Geschäftsjahr zusätzlich belastet

werden.

"Bereinigtes EBIT" entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2017/2018,

S. 37, "Free Cashflow vor M&A" entspricht der Definition von "FCF vor M&A"

im Geschäftsbericht 2017/2018, S. 38, erhältlich unter

https://www.thyssenkrupp.com/de/publikationen/.

Kontakt:

Dr. Claus Ehrenbeck

Head of Investor Relations

T: 0201-844-536464

Peter Sauer

Head of External Communications

T: 0201-844-536791

---------------------------------------------------------------------------

10.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Allee 1

45143 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201 844-0

Fax: +49 (0)201 844-536000

E-Mail: press@thyssenkrupp.com

Internet: www.thyssenkrupp.com

ISIN: DE0007500001

WKN: 750000

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 809669

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further

information can be found on our website under Investor Relations

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

809669 10.05.2019 CET/CEST

°