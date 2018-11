DGAP-Adhoc: thyssenkrupp AG: thyssenkrupp erwartet Jahresüberschuss von 0,1 Mrd EUR - belastet durch Rückstellungen für Risiken aus Kartellverfahren - und Bereinigtes EBIT von 1,6 Mrd EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp erwartet Jahresüberschuss von 0,1 Mrd EUR - belastet durch Rückstellungen für Risiken aus Kartellverfahren - und Bereinigtes EBIT von 1,6 Mrd EUR

^

DGAP-Ad-hoc: thyssenkrupp AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Vorläufiges

Ergebnis

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp erwartet Jahresüberschuss von 0,1 Mrd EUR -

belastet durch Rückstellungen für Risiken aus Kartellverfahren - und

Bereinigtes EBIT von 1,6 Mrd EUR

08.11.2018 / 18:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung nach Art. 17 MAR

thyssenkrupp erwartet Jahresüberschuss von 0,1 Mrd EUR - belastet durch

Rückstellungen für Risiken aus Kartellverfahren - und Bereinigtes EBIT von

1,6 Mrd EUR

Die thyssenkrupp Steel Europe AG ist neben anderen Unternehmen und Verbänden

der Stahlbranche Gegenstand laufender Ermittlungsverfahren des

Bundeskartellamts zu mutmaßlichen Kartellabsprachen in der Vergangenheit

betreffend die Produktgruppen Grobblech und Qualitätsflachstahl. Im Verdacht

der noch laufenden Verfahren stehen insbesondere Absprachen bei der

Festlegung von Zu- und Aufschlägen bei Stahlpreisen. thyssenkrupp nimmt

diese Angelegenheit sehr ernst und hat mit externer Unterstützung eine

eigene interne Untersuchung der Vorgänge vorangetrieben. Nach derzeitiger

Erkenntnislage können wir erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nicht ausschließen.

Aufgrund neuer Entwicklungen im Ermittlungsverfahren hat sich thyssenkrupp

entschieden, im Konzernabschluss Vorsorge durch Rückstellung zu treffen.

Diese führt zu einem Jahresüberschuss unter Vorjahresniveau (für das

Geschäftsjahr 2017/2018 werden 0,1 Mrd EUR Jahresüberschuss erwartet, im

Vorjahr waren es 271 Mio EUR).

Außerdem hat sich thyssenkrupp entschlossen, für Risiken aufgrund von

Qualitätsthemen im Geschäftsbereich Components Technology eine

Risikovorsorge durch Rückstellung zu treffen. Dies führt zusammen mit

Einschränkungen in Produktion und Versand im 4. Quartal bei Steel Europe und

dem im 4. Quartal unter den Erwartungen liegenden Ergebnis bei Elevator

Technology dazu, dass das Bereinigte EBIT 2017/2018 voraussichtlich bei 1,6

Mrd EUR liegen wird.

Der Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2017/2018 wird wie geplant am 21.

November 2018 veröffentlicht.

Kontakt:

Dr. Claus Ehrenbeck

Head of Investor Relations

T: 0201-844-536464

Peter Sauer

Head of External Communications

T: 0201-844-536791

---------------------------------------------------------------------------

08.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Allee 1

45143 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201 844-0

Fax: +49 (0)201 844-536000

E-Mail: press@thyssenkrupp.com

Internet: www.thyssenkrupp.com

ISIN: DE0007500001

WKN: 750000

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations: Anleihen /

Creditor Relations Further information can be found on our website

under Investor Relations: Bonds / Creditor Relations

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

743477 08.11.2018 CET/CEST

°