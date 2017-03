DGAP-Adhoc: quirin bank AG: Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2016; Vorschlag zur Dividendenausschüttung (deutsch)

quirin bank AG: Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2016; Vorschlag zur Dividendenausschüttung

^ DGAP-Ad-hoc: quirin bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende quirin bank AG: Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2016; Vorschlag zur Dividendenausschüttung

27.03.2017 / 20:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Aufsichtsrat der quirin bank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss 2016 gebilligt. Die Gesellschaft hatte das seinerzeit noch vorläufige Ergebnis in Höhe von 3.2 Mio. EUR bereits am 14.2.2017 gemeldet.

Vorstand und Aufsichtsrat haben ferner beschlossen, der am 16. Juni 2017 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe 0,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen. Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung würde sich die Gesamtausschüttung auf Basis der derzeitigen Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien auf rund 2,15 Mio. EURO belaufen.

Kontakt: Leiterin Unternehmenskommunikation Kathrin Kleinjung Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Telefon: +49 (0)30 89021-402 E-Mail: kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.de

---------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: quirin bank AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021 402 Fax: +49 (0)30 89021 399 E-Mail: kathrin.kleinjung@quirinbank.de Internet: www.quirinbank.de ISIN: DE0005202303 WKN: 520230 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

558675 27.03.2017 CET/CEST

°