DGAP-Adhoc: publity AG: Vorsitzender des Vorstands, Thomas Olek, erwägt Niederlegung seines Vorstandsmandats zum 31. Dezember 2020 (deutsch)

publity AG: Vorsitzender des Vorstands, Thomas Olek, erwägt Niederlegung seines Vorstandsmandats zum 31. Dezember 2020

^

DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische

Unternehmensentscheidung

publity AG: Vorsitzender des Vorstands, Thomas Olek, erwägt Niederlegung

seines Vorstandsmandats zum 31. Dezember 2020

22.09.2020 / 11:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

publity AG: Vorsitzender des Vorstands, Thomas Olek, erwägt Niederlegung

seines Vorstandsmandats zum 31. Dezember 2020

- Thoms Olek führt Gespräche zur Übernahme des Vorstandsvorsitzes bei der

PREOS Real Estate AG

- Oleks Stellung als langfristig orientierter Großaktionär der publity AG

bleibt unberührt

Frankfurt am Main, 22.09.2020 - Der Vorsitzende des Vorstands (CEO) der

publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale), Thomas Olek, hat den

Aufsichtsrat der publity heute davon in Kenntnis gesetzt, Verhandlungen mit

dem Aufsichtsrat der PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850,

m:access) über die Übernahme der Position des CEOs der PREOS zum 1. Januar

2021 aufgenommen zu haben. Zugleich hat Thomas Olek angekündigt, bei

positivem Ausgang dieser Gespräche seine Position als Vorstandsvorsitzender

der publity zum 31. Dezember 2020 niederlegen zu wollen. publity ist mit rd.

87% an PREOS beteiligt. Thomas Olek will seine mittelbare Beteiligung an

publity als langfristig orientierter Großaktionär weiter halten und in

Abhängigkeit vom Börsenkurs auch künftig - wie bereits in der Vergangenheit

- Aktien und Anleihen von publity am Markt erwerben. Die bestehende Lock-up

Vereinbarung für einen signifikanten Teil der Aktien von Olek bleibt von

einem möglichen Ausscheiden aus dem Vorstand unberührt.

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

---------------------------------------------------------------------------

22.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: publity AG

Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 0341 26178710

Fax: 0341 2617832

E-Mail: info@publity.de

Internet: www.publity.de

ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5

WKN: 697250, A169GM

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1134915

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1134915 22.09.2020 CET/CEST

°