DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub (deutsch)

30.03.2022

niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub

Görlitz, 30.03.2022: Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN:

DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth

Management, plant rückwirkend zum 01.01.2022 den Order-Routing-Anbieter

FIXHub GmbH zu übernehmen.

FIXHub ist eine Order-Routing-Plattform, die weltweit Buy Side Kunden mit

Sell Side Execution Brokern und Handelsplattformen verbindet und dadurch den

elektronischen real time Austausch handelsrelevanter Nachrichten zwischen

den Plattformmitgliedern ermöglicht. In einem wachstumsstarken Nischenmarkt

erzielte das Unternehmen zuletzt etwa 0,7 Mio. Euro Umsatz und eine

EBITDA-Marge von über 85 Prozent.

Die Transaktion umfasst die Zahlung von 4 Mio. Euro in Cash, davon 2,04 Mio.

Euro in 2022, der Rest in 5 Tranchen in den Folgejahren 2023-2027. Sie wird

komplett fremdfinanziert. Für die Vereinbarung der Detail-Konditionen hat

das Unternehmen bis Ende des Jahres Zeit.

