DGAP-Adhoc: micData AG: Erhard Raible mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen - Gewinnung weiterer strategischer Investoren - Fokus auf Cash-Flow positive Geschäftsentwicklung - Neupositionierung in den Geschäftsfeldern Analytics, Big Data und Clou

micData AG: Erhard Raible mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen - Gewinnung weiterer strategischer Investoren - Fokus auf Cash-Flow positive Geschäftsentwicklung - Neupositionierung in den Geschäftsfeldern Analytics, Big Data und Cloud Services

12.06.2017

* micData AG Aufsichtsrat beruft Erhard Raible mit sofortiger Wirkung in den Vorstand

* Gewinnung weiterer strategischer Investoren erfolgt

München, 12. Juni 2017 - Der Aufsichtsrat, der am Münchner Freiverkehr börsennotierten micData AG (ISIN DE000A1TNNC8), hat Herrn Erhard Raible in der heutigen Aufsichtsratssitzung mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen. Der bisherige CEO Claus-Georg Müller unterstützt den neu berufenen Vorstand übergangsweise in seiner Tätigkeit.

Erhard Raible blickt auf jahrelange Führungserfahrung in verschiedenen strategischen und operativen Managementpositionen im IT-Markt zurück. Er wird die Positionierung der micData AG schärfen und sich auf die Geschäftsfelder Analytics, Big Data und Cloud Services im Mittelstand fokussieren.

Um diese Positionierung und zukünftige Strategie umzusetzen, konnten in den vergangenen Wochen weitere strategische Investoren gewonnen werden. Dem Aufsichtsrat wurde vom neuen Vorstand ein plausibler Milestoneplan mit dem Fokus auf eine zukünftig Cash-Flow positive Geschäftsentwicklung vorgelegt.

Über die micData AG: Die micData AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen 'micData-Gruppe') sind ein Technologie- und Lösungsanbieter im Wachstumsfeld 'Big Data'-Technologien und Anwendungen zur Optimierung, Analyse und Bearbeitung großer Datenmengen. Die micData AG stellt die Obergesellschaft dieses Big-Data-Verbundes dar, die Mehrheitsbeteiligungen an innovativen, wegweisenden Software- und Hardwareunternehmen in diesem Technologiefeld im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie hält. Die Big-Data-Lösungen der micData-Gruppe heben die Beschränkungen in der Massenverarbeitung und Echtzeitanalyse von Daten schon heute auf. Die bestehenden Lösungen und Technologien der micData-Gruppe erlauben es bereits jetzt, komplexe Datentransformationen, die bisher Tage in Anspruch nahmen, innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten durchzuführen. Durch mehrheitliche Übernahmen von bereits am Markt etablierten, umsatz- und cashflow-generierenden IT-Unternehmen soll die micData-Gruppe so zu einer profitablen IT-Gruppe im Bereich 'Big Data IT' ausgebaut werden. Mehr Informationen zur micData AG (ISIN: DE000A1TNNC8) erhalten interessierte Anleger unter www.micdata.com.

Kontakt micData AG: Stefanie Albrecht Manager Marketing & PR Services Denisstraße 1b D-80335 München Tel: +49 89 244 192-340 Fax: +49 89 244 192-230 stefanie.albrecht@micdata.com www.micdata.com

ISIN: DE000A1TNNC8 | WKN: A1TNNC

ISIN: DE000A1TNNC8 WKN: A1TNNC

