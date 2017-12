DGAP-Adhoc: m4e AG: m4e AG übernimmt sämtliche 'Mia and me(R)' Rechte von Gerhard Hahn (deutsch)

m4e AG: m4e AG übernimmt sämtliche 'Mia and me(R)' Rechte von Gerhard Hahn

m4e AG: m4e AG übernimmt sämtliche 'Mia and me(R)' Rechte von Gerhard Hahn

21.12.2017 / 15:53 CET/CEST

München, 21. Dezember 2017: Der Vorstand der m4e AG gibt bekannt, dass die

Gesellschaft sich heute mit dem Co-Produktionspartner Gerhard Hahn auf die

Übernahme sämtlicher von Gerhard Hahn und von der Hahn Film AG gehaltenen

Rechte an "Mia and me(R)" und sämtlicher Anteile an der bisher gemeinsam

gehaltenen und geführten Joint Venture Unternehmung Hahn & m4e Productions

GmbH durch die m4e AG geeinigt hat. Die Finanzierung der Transaktion wurde

durch ein ausgereichtes Darlehen des Mehrheitsaktionärs Studio 100 N.V. an

die m4e AG vorgenommen.

m4e AG hält damit direkt und über die zukünftigen 100% gehaltenen

Geschäftsanteile an der Hahn & m4e Productions GmbH, je nach Staffel,

zwischen 85% bis 100% der Rechte an "Mia and me(R)".

München, 21. Dezember 2017

m4e AG - Vorstand

