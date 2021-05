DGAP-Adhoc: hGears AG legt Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie fest (deutsch)

hGears AG legt Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie fest

hGears AG legt Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie fest

Schramberg, 18. Mai 2021. Die hGears AG, ein globaler Hersteller von

Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten

für E-Mobilität, hat den Ausgabepreis für ihren Börsengang auf 26,00 EUR je

Aktie festgelegt, was dem mittleren Bereich der Preisspanne entspricht.

Ab Freitag, 21. Mai 2021, werden insgesamt 10.400.000 hGears-Aktien im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

gehandelt. Zum Ausgabepreis ergibt sich daraus eine Marktkapitalisierung von

270 Mio. EUR. Das Angebot umfasste 2.400.000 Aktien aus einer

Kapitalerhöhung, 3.400.000 Aktien aus den Beständen der verkaufenden

Altaktionäre (davon 1.000.000 Aktien aus der Ausübung einer

Aufstockungsoption) und eine marktübliche Mehrzuteilungsoption von 870.000

Aktien. Damit liegt der Streubesitz bei 64%.

Die Aktien werden die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

DE000A3CMGN3 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN tragen. Die

Lieferung der Angebotsaktien an Investoren erfolgt am 21. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN

AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner für den

Börsengang.

Kontakt

cometis AG

Dr. Daniela Diedrich

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

T: +49 611 205855 - 22

E: diedrich@cometis.de

