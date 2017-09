DGAP-Adhoc: elexxion AG: Aufstockung Aktienbesitz Großaktionär / Anpassung der Amtsdauer des Vorstandes Martin Werner Klarenaar (deutsch)

elexxion AG: Aufstockung Aktienbesitz Großaktionär / Anpassung der Amtsdauer des Vorstandes Martin Werner Klarenaar

elexxion AG: Aufstockung Aktienbesitz Großaktionär / Anpassung der Amtsdauer des Vorstandes Martin Werner Klarenaar

Singen, 1. September 2017 - Die in Shanghai, China, ansässige Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd., die gegenwärtig bereits mit rund 55 Prozent am Grundkapital der elexxion AG beteiligt ist, hat mitgeteilt, dass sie von Herrn Peter Greither weitere rund 30 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft erworben hat. Im Rahmen der Aufstockung des Anteilsbesitzes hat Tian Ying eine weitere Investition in Höhe von insgesamt rund EUR 430.000 in die elexxion AG zugesagt.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in China. Mit dieser weiteren Restrukturierung des Anteilseignerkreises soll das Wachstum der elexxion AG vorangetrieben werden. In dem Zuge sind die Gesellschaft und der Vorstand übereingekommen, die Amtsdauer des Alleinvorstandes Herrn Martin Werner Klarenaar neu zu vereinbaren und das Ende der Amtszeit auf den 31. Dezember 2019 festzulegen.

Die Gesellschaft teilt weiterhin mit, dass der neue Termin zur Hauptversammlung nach der Bilanzaufsichtsratssitzung Mitte September 2017 bekannt gegeben wird.

