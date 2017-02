DGAP-Adhoc: centrotherm photovoltaics AG: centrotherm erhält Großauftrag und startet mit einem Auftragseingang von rund 80 Millionen Euro in das Geschäftsjahr 2017 (deutsch)

centrotherm photovoltaics AG: centrotherm erhält Großauftrag und startet mit einem Auftragseingang von rund 80 Millionen Euro in das Geschäftsjahr 2017

centrotherm erhält Großauftrag und startet mit einem Auftragseingang von rund 80 Millionen Euro in das neue Geschäftsjahr 2017

Blaubeuren, 20. Februar 2017 - Die centrotherm photovoltaics AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) verbuchte in den letzten drei Monaten Aufträge von asiatischen Solarzellenherstellern mit einem Volumen von insgesamt über 80 Millionen Euro, darunter ein heute erteilter Großauftrag von über 45 Millionen Euro über die Lieferung eines Technologie- und Anlagenpakets zur Herstellung von monokristallinen Solarzellen. Mit diesem Auftrag stärkt centrotherm seine strategische Position in dem durch einen hohen Preis- und Wettbewerbsdruck geprägten Photovoltaikmarkt. Zudem trägt er 2017 zu einer guten Auslastung der Produktionskapazitäten am Standort Blaubeuren bei.

