DGAP-Adhoc: asknet AG informiert über Aktienbeteiligung durch Digital River (deutsch)

Karlsruhe, 20. März 2017 - Die asknet AG, Anbieter internationaler eBusiness-Lösungen, ist davon in Kenntnis gesetzt worden, dass ein von einem im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Legitimationsaktionär gehaltenes Aktienpaket in Höhe von 19,63 Prozent des Grundkapitals an der Gesellschaft (entsprechend 1.000.000 Aktien) mit Stand zum 21. Februar 2017 für die Digital River Holding GmbH gehalten wird. Das US-amerikanische eCommerce-Unternehmen Digital River ist einer der wesentlichen Wettbewerber der Gesellschaft. Die Aktien wurden gemäß Aktienregister seit dem 2. August 2010 durch eine Bank als Depotführer gehalten. asknet hatte jedoch trotz wiederholter Anfragen bislang keine Informationen zur Identität der dahinterstehenden Investoren erhalten. Auch die daraus resultierenden Stimmrechte wurden bisher zu keiner der Hauptversammlungen der Gesellschaft angemeldet bzw. ausgeübt. Dem Vorstand und Aufsichtsrat der asknet AG liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Informationen über die künftigen Absichten von Digital River vor.

