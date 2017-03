DGAP-Adhoc: amp biosimilars AG passt ihr Geschäftsmodell an. (deutsch)

amp biosimilars AG passt ihr Geschäftsmodell an.





- AMP Biosimilars AG passt ihr Geschäftsmodell an. -

Frankfurt am Main, 30. März 2017- Der Vorstand der amp biosimilars AG, Frankfurt am Main (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8) passt das bisherige Geschäftsmodell an. Bis jetzt fokussierte sich die Gesellschaft auf die interne Neuentwicklung von Folgeprodukten existierender biotechnologisch hergestellter Medikamente, Biosimilars, für die asiatischen Märkte. Zukünftig wird sich die Gesellschaft verstärkt auf weiter fortgeschrittene Produktkandidaten konzentrieren, welche sie in Partnerschaften mit anderen biopharmazeutischen Unternehmen für die asiatischen Märkte entwickelt. Zusätzlich setzt die Gesellschaft auf Projekte mit Originalpräparaten und nicht mehr ausschließlich auf Biosimilars. Im Zusammenhang mit der Anpassung des Geschäftsmodells soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über eine Änderung der Firma der Gesellschaft beschlossen werden.

30. März 2017 Der Vorstand

