DGAP-Adhoc: adesso SE führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch (deutsch)

08.10.2021 / 08:01 CET/CEST

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Die adesso SE hat ihre Finanzkraft durch die Erhöhung ihres Grundkapitals

gestärkt.

Im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung hat der Vorstand der adesso SE

(die "Gesellschaft") mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.193.593,00 unter Ausschluss

des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um EUR 309.679,00 auf EUR

6.503.272,00 durch Ausgabe von 309.679 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals

gegen Bareinlage zu erhöhen.

Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 160,00 je Aktie

im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen

Investoren im In- und Ausland platziert.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der

Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der

Gesellschaft - ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 49,5 Millionen zu.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und

sollen voraussichtlich am 12.10.2021 prospektfrei zum Handel am regulierten

Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 13.10.2021. Es ist

beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der

Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den

13.10.2021 vorgesehen.

Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer Lock-up-Verpflichtung

von 180 Tagen unterliegen, das heißt einer Verpflichtung unter anderem keine

weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind,

auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die

Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: adesso SE

Adessoplatz 1

44269 Dortmund

Deutschland

Telefon: +49 231 7000-7000

Fax: +49 231 7000-1000

E-Mail: ir@adesso.de

Internet: www.adesso-group.de

ISIN: DE000A0Z23Q5

WKN: A0Z23Q

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1239302

