DGAP-Adhoc: action press AG: action press übernimmt ddp: in Deutschland entsteht eine der größten Bildagenturen der Welt (deutsch)

Frankfurt am Main/Hamburg, 2. September 2021 - Die action press AG

(Frankfurt am Main), Muttergesellschaft der 1970 in Hamburg gegründeten

Medienagentur action press international GmbH, hat heute einen Kaufvertrag

über den Erwerb von 100 % der Anteile der ddp Media GmbH (Hamburg)

abgeschlossen.

Zur Bildagenturgruppe ddp zählen neben den Unternehmen ddp media GmbH

(Hamburg), laif Agentur für Photos & Reportagen GmbH (Köln) und Stella

Pictures AB (Stockholm) auch die Bildagenturmarken Picture Press,

Intertopics und FoodCentrale.

Mit der Übernahme der nun zu action press AG gehörenden ddp media GmbH

erweitert sich das Angebot der action press-Gruppe signifikant. Durch Foto-

und Videoreportagen sowie Features aus aller Welt, Studioporträts namhafter

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, hochwertige

Reise-, Creative- und Titelproduktionen, Food-Content und Rezeptservice

sowie durch die Foto-Syndication für Verlage wie The New York Times, USA

today, The Sun, The Times, The Sunday Times, Mondadori Photo, Gruner & Jahr

und die Mediengruppe Klambt wird das redaktionelle Leistungsspektrum

deutlich ausgebaut. Das Management von action press geht davon aus, dass

sich bereits im ersten Geschäftsjahr nach Vollzug der Übernahme bedingt

durch Synergieeffekte ein positiver Beitrag zum Konzernergebnis ergeben

wird.

Der Kaufpreis in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags wird aus

vorhandener Liquidität sowie neu aufgenommenem Fremdkapital, das u.a. vom

Aktionär Deutsche Balaton AG (Heidelberg) über eine Anleihe zur Verfügung

gestellt wird, finanziert.

