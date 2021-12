DGAP-Adhoc: Zustimmung für den Antrag des Cicor Verwaltungsrats (deutsch)

Zustimmung für den Antrag des Cicor Verwaltungsrats

Zustimmung für den Antrag des Cicor Verwaltungsrats

An der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung, bei welcher die

Aktionärinnen und Aktionäre aufgrund der anhaltenden Coronapandemie ihre

Stimmrechte erneut ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an die

unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben konnten, wurde dem Antrag des

Verwaltungsrats 'Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem

Kapital' zugestimmt.

Die von der ausserordentlichen GV bestätigte Änderung des Artikels 5 ter

ermöglicht das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von höchstens

1'330'375 voll zu liberierenden Namenaktien, mit einem Nennwert von je CHF

10.00, um höchstens CHF 13'303'750.00 zu erhöhen und damit die Ausgabe der

geplanten Pflichtwandelanleihe (MCB) im Umfang von rund CHF 60 Millionen

durchzuführen. Die Anleihe wird (unter Vorbehalt regulatorischer

Einschränkungen) allen Aktionärinnen und Aktionäre angeboten werden. Die

Gelder dienen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen, um damit einen in

Europa führenden Electronic Manufacturing Services (EMS) Anbieter zu

schaffen. Der Ankeraktionär One Equity Partners (OEP) hat sich bereit

erklärt, diejenigen MCB-Anteile, die nicht von den bestehenden Aktionärinnen

und Aktionäre gezeichnet werden, zu zeichnen, um so die Finanzierung in

jedem Fall sicher zu stellen.

Daniel Frutig

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Bronschhofen, 17. Dezember 2021 - An der ausserordentlichen

Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN)

vom 16. Dezember 2021 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Antrag

des Verwaltungsrats betreffend der 'Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung

von bedingtem Kapital' zu.

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner

mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund

2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe

Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic

Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und

Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und

Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

