DGAP-Adhoc: Zug Estates mit sehr robustem Halbjahresergebnis trotz Pandemie (deutsch)

Zug, 27. August 2021

* Das Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte steigt um 29.6%

auf CHF 15.4 Mio. (Vorjahr: CHF 11.9 Mio.)

* Das Konzernergebnis beträgt CHF 32.7 Mio. (Vorjahr: CHF 8.3 Mio.)

* Erhöhung Liegenschaftenertrag im ersten Halbjahr um 5.6%

* Der Marktwert des Portfolios erhöht sich um 1.0% auf CHF 1.67 Mrd.

* Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten wir das Konzernergebnis ohne

Neubewertung und Sondereffekte über Vorjahr.

Zug Estates hat im ersten Halbjahr 2021 ein sehr solides Gesamtergebnis

erwirtschaftet. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Segment Hotel &

Gastronomie sind noch deutlich spürbar.

Das erste Halbjahr 2021 war weiterhin beeinflusst durch die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie. Zahlreiche unserer Gastronomie- und Retailmieter mussten

ihre Geschäfte durch den erneuten, behördlich angeordneten Lockdown

zeitweise schliessen. Im Segment Hotel & Gastronomie haben die verordnete

Schliessung der Gastronomiebetriebe sowie der deutliche Rückgang des

internationalen Geschäftsreiseverkehrs zu erheblichen Umsatzeinbussen

geführt.

Erfreulicherweise war der Lockdown weniger restriktiv als im Vorjahr. Zudem

profitierten unsere Mieter von weitergehenden staatlichen

Unterstützungsmassnahmen. Der Liegenschaftenertrag konnte insbesondere dank

Mietzinssteigerungen aus bereits in den Vorjahren abgeschlossenen

Mietverträgen weiter erhöht werden. Im ersten Halbjahr wurde ausserdem die

Liegenschaft Hofstrasse 1a/b in Zug erfolgreich veräussert.

Hauptsächlich Veräusserungs- und Neubewertungseffekte führten im ersten

Halbjahr 2021 zu einem um CHF 24.4 Mio. höheren Konzernergebnis von CHF 32.7

Mio. Der um Neubewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn

erhöhte sich um 29.6% von CHF 11.9 Mio. auf CHF 15.4 Mio.

Steigerung des Konzernergebnisses durch höhere Liegenschaftenerträge

Die volle Periodenwirksamkeit und Mietzinssteigerungen von mehrheitlich in

den Vorjahren abgeschlossenen Mietverträgen sowie die geringeren negativen

Effekte aus der COVID-19-Pandemie führten zu einem um 5.6% höheren

Liegenschaftenertrag von CHF 29.8 Mio. (Vorjahr: CHF 28.2 Mio.).

Der Ertrag des Segments Hotel & Gastronomie reduzierte sich um CHF 1.0 Mio.

von CHF 3.6 Mio. auf CHF 2.6 Mio. aufgrund eines weiterhin sehr

eingeschränkten internationalen Geschäftsreiseverkehrs sowie des zweiten

Lockdowns in der Gastronomie. Eine sehr robuste Nachfrage nach unseren

Serviced City Apartments sowie ein striktes Kostenmanagement führten zu

einem leicht höheren Gross Operating Profit (GOP) von 8.1% (Vorjahr: 7.8%).

Zusätzlich wurden die wirtschaftlichen Einbussen mit einer einmaligen

Auszahlung eines COVID-19-A-fonds-perdu-Beitrags im Umfang von CHF 2.1 Mio.

etwas gemildert.

Aus der Veräusserung der letzten Liegenschaft ausserhalb unserer beiden

Areale resultierte ein Veräusserungserfolg vor Steuern von CHF 7.3 Mio. Im

Vorjahr wurden keine Renditeliegenschaften veräussert. Jedoch resultierte im

ersten Halbjahr 2020 ein Promotionsgewinn vor Steuern von CHF 9.5 Mio. aus

dem Verkauf der letzten Stockwerkeigentumswohnungen im Projekt Aglaya in

Rotkreuz.

Durch den Wegfall des Ertrags aus Verkauf Promotionsliegenschaften

reduzierte sich der Betriebsertrag erwartungsgemäss deutlich von CHF 105.4

Mio. auf CHF 36.1 Mio.

Tiefere aktivierungsfähige Fremdkapitalzinsen führten bei einem

unveränderten durchschnittlichen Zinssatz des verzinslichen Fremdkapitals

von 1.3% zu einem leicht höheren negativen Finanzergebnis von CHF 3.7 Mio.

(Vorjahr CHF 3.5 Mio.).

Leichte Steigerung des Portfoliowerts bei leicht tieferer Leerstandsquote

Der Marktwert des Portfolios lag per 30. Juni 2021 mit CHF 1.67 Mrd. leicht

über dem Niveau von CHF 1.65 Mrd. per 31. Dezember 2020. Das

Immobilienportfolio wurde insgesamt um CHF 12.3 Mio. höher bewertet, was

rund 0.8% des Portfoliowerts sämtlicher Renditeliegenschaften per 30. Juni

2021 entspricht und vorwiegend auf die Reduktion der Diskontierungszinssätze

zurückzuführen ist. In der Vorjahresperiode resultierte ein

Neubewertungsverlust von CHF 13.6 Mio.

Durch die letztjährige Fertigstellung des Gebäudes S6 auf dem

Suurstoffi-Areal in Rotkreuz stieg die Leerstandsquote auf 5.0% per 31.

Dezember 2020. Per 30. Juni 2021 betrug die Leerstandsquote praktisch

unverändert 4.8%, was primär auf den Erstvermietungsleerstand in der

Suurstoffi zurückzuführen ist. Die um den Erstvermietungsleerstand

bereinigte Leerstandsquote reduzierte sich von 1.5% per 31. Dezember 2020

auf 1.3% per 30. Juni 2021. Die gewichtete durchschnittliche

Mietvertragsrestlaufzeit (WAULT) kam mit 6.5 Jahren (6.8 Jahre per 31.

Dezember 2020) auf einem im Branchenvergleich sehr hohen Niveau zu liegen.

Sowohl die Wohnprodukte wie auch die Retail- und Gastronomieflächen in

unserem Portfolio erfreuen sich weiterhin einer regen Nachfrage. So konnten

in der Metalli im ersten Halbjahr 2021 neue Mietverträge für Retailflächen

mit der Orell Füssli Thalia AG und der McOptic (Schweiz) AG und in der

Suurstoffi ein Mietvertrag für eine Gastronomienutzung abgeschlossen werden.

Bei den Büroflächen stellen wir insbesondere bei grossflächigen Vermietungen

eine gewisse Zurückhaltung fest. Insgesamt konnten in der Berichtsperiode

Mietverträge für Büroflächen im Umfang von rund 1'500 m2 verlängert oder neu

unterzeichnet werden. Darüber hinaus hat sich die Novartis Pharma Schweiz AG

für einen langfristigen Verbleib am Standort Rotkreuz entschieden und im

Juli eine Mietvertragsverlängerung für eine reduzierte Bürofläche von rund

4'800 m2 und eine Laufzeit bis mindestens 31. Dezember 2027 unterzeichnet.

Die verbleibende Bürofläche von 3'700 m2 wird per Anfang 2023 frei und

verfügt über einen sehr hochwertigen Ausbau.

Solide Eigenkapitalquote

Infolge deutlich tieferer Investitionstätigkeiten reduzierte sich das

verzinsliche Fremdkapital im ersten Halbjahr 2021 von CHF 591.8 Mio. auf CHF

581.4 Mio. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend leicht von 56.3

auf 56.7%, was im Branchenvergleich einem sehr soliden Wert entspricht. Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen belief sich auf 3.9 Jahre

(4.3 Jahre per 31. Dezember 2020).

Projektentwicklung mit Fokus auf den Lebensraum Metalli

Basierend auf dem Resultat des mit der Stadt Zug durchgeführten

Planungsverfahrens zum Lebensraum Metalli wurde 2020 das Richtprojekt

erarbeitet. Im September 2020 wurden die Anträge zur Anpassung der beiden

Bebauungspläne Metalli und Bergli bei der Stadt Zug eingereicht. Aktuell

werden von der Stadt Zug die Bebauungspläne erarbeitet. Parallel dazu

vertieft Zug Estates im Hinblick auf die bevorstehenden

Architekturwettbewerbe die Überlegungen zur Positionierung und Ausgestaltung

der vorgesehenen Nutzungssegmente und Gebäudeteile. Die rechtskräftig

angepassten Bebauungspläne werden 2023 erwartet.

Wesentlicher Bestandteil der Entwicklung Lebensraum Metalli ist die Belebung

des Zentrumsareals. Bewährtes soll erhalten und gleichzeitig viel Raum für

Neues geschaffen werden. Dieser Grundidee folgend werden bereits heute neue

Nutzungen und Konzepte umgesetzt. So belebt von Mai bis Oktober 2021 das

Pop-up-Restaurant Secret Garden die Gastroflächen im City Garden, im August

2021 öffnete das Erlebnisrestaurant Miss Miu in der Metalli seine Türen und

ebenfalls im August fand das ZugSPORTS Festival in der Metalli statt.

Das Bauprojekt für die beiden letzten Gebäude (S43/45) auf dem

Suurstoffi-Areal in Rotkreuz wurde in den letzten Monaten weiter

vorangetrieben. Das Projekt ist bereits baubewilligt. Über den

Ausführungsstart wird nach Abschluss der Planungsarbeiten und unter

Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung bedarfsgerecht entschieden.

Konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

Nachdem 2020 das Metalli-Geviert an den Seewasserverbund Circulago

angeschlossen werden konnte, erfolgt in diesem Jahr der Anschluss von neun

weiteren Liegenschaften im Zentrumsareal. Mit dieser baulichen Massnahme

kommt Zug Estates dem Ziel eines CO2-freien Betriebs des gesamten Portfolios

einen bedeutenden Schritt näher. Der Anschluss der verbleibenden

Liegenschaften ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant, womit ein nahezu

CO2-freier

Betrieb des gesamten Portfolios in Griffweite rückt.

Zug Estates fokussiert sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur auf

die Reduktion des CO2-Ausstosses und die Optimierung des Energieverbrauchs,

sondern verfolgt auch Projekte und Ziele in den Bereichen Materialien,

Biodiversität und Wasser. Über diese Umweltthemen hinaus gewinnen zudem die

Bereiche Soziales und Unternehmensverantwortung immer stärker an Bedeutung.

Zug Estates wird daher im September 2021 den Nachhaltigkeitsbericht erstmals

nach GRI-Standards veröffentlichen.

Positiver Ausblick 2021

Im Geschäftsbereich Immobilien rechnen wir auch für das Gesamtjahr mit

steigenden Mieterträgen. Dies aufgrund ganzjähriger Mieterträge, einzelner

Neuvermietungen sowie reduzierter negativer Effekte aus der

COVID-19-Pandemie. Der Liegenschaftenaufwand wird infolge geringerer

Sanierungsarbeiten in der Metalli tiefer ausfallen als im Vorjahr.

Trotz einer weiterhin hohen Prognoseunsicherheit bezüglich der Entwicklung

des Segments Hotel & Gastronomie lassen die bereits vereinnahmten

COVID-19-A-fonds-perdu-Beiträge sowohl Umsatz als auch GOP über Vorjahr

erwarten.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir aufgrund des Wegfalls des

Sondereffekts aus dem Verkauf der Aglaya-Wohnungen ein Betriebsergebnis vor

Abschreibungen und Neubewertung unter Vorjahr.

Das Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte erwarten wir über

Vorjahr.

Berichterstattung vom 27. August 2021

Sie finden den ausführlichen Bericht zum Halbjahr auf unserer Website:

https://www.zugestates.ch/mn/downloads.html

Heute um 10.30 Uhr findet eine Videokonferenz auf Deutsch statt. CEO Patrik

Stillhart und CFO Mirko Käppeli werden das Halbjahresergebnis 2021

präsentieren und im Anschluss Fragen beantworten. Die zugehörige

Präsentation finden Sie ab 10.00 Uhr auf unserer Website unter:

https://www.zugestates.ch/de/mn/downloads.html

Bitte melden Sie sich für die Konferenz über nachfolgenden Link an. Wir

freuen uns auf Ihre Teilnahme.

https://www.zugestates.ch/investor-relations/berichterstattung.html

Downloads:

Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

29.09.2021 Publikation Nachhaltigkeitsbericht und

04.03.2022 Nachhaltigkeitsforum Publikation Geschäftsbericht 2021

12.04.2022 Ordentliche Generalversammlung

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

Mirko Käppeli, CFO

1. mailto:ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet

Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral

gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung

ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug

und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City

Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und

einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug

per 30. Juni 2021 CHF 1.67 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805

212).

Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10

10 | www.zugestates.ch

